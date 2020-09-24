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«Даллас» — «Тампа» — 2:5, возвращение Стивена Стэмкоса

Bruce Bennett/Getty Images
Лев Лукин
Стэмкос вернулся спустя полгода, но лишь на три минуты. Зато успел забить крутой гол
Капитан «молний» ещё не готов играть, но его присутствие на скамейке важно для команды.
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа» привыкла в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли обходиться без Стивена Стэмкоса. Одна из главных звёзд команды и капитан «молний» получил первую травму в этом сезоне ещё в конце февраля, затем в марте перенёс операцию на мышцах кора, но уже в июле, после открытия тренировочных лагерей, вылетел из-за повреждения нижней части тела. Серьёзность травмы нельзя было оценить объективно, Стэмкоса ждали ещё к серии с «Бостоном», но в результате Стивен восстанавливался до середины финального противостояния.
Стэмкос принял участие в утренней раскатке ещё перед второй игрой с «Далласом», но в состав попал только на третью встречу. Капитан «молний» вышел на лёд спустя 210 дней лечений и простоя, а главный тренер «Тампы» Джон Купер определил Стивена в четвёртое звено к Патрику Маруну и Седрику Пакетту.

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Кучеров с партнёрами снова был неудержим, а Худобина впервые заменили.

Возвращение лидера благоприятно сказалось на «молниях», которые на всех парах мчат к долгожданному и заслуженному Кубку Стэнли. Уже на шестой минуте быстрый первый гол в поединке удался Никите Кучерову, а спустя 85 секунд Стэмкос самостоятельно отметил свой камбэк. Канадец получил шайбу в средней зоне на правом борту, мастерски ушёл от попытки силового приёма Эсы Линделла, продвинулся к воротам и хлёстким броском в дальний угол пробил Антона Худобина.

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Этот гол позволил Стэмкосу повторить любопытное достижение 80-летней давности. Стивен стал первым игроком за этот временной отрезок, чей дебютный гол в плей-офф сезона пришёлся на финальную серию Кубка Стэнли.

Стэмкос повторил достижение 80-летней давности

Капитан вернулся, но, как выяснилось, ненадолго. Стэмкос отыграл лишь пять смен в первом периоде с общим игровым временем 2 минуты 47 секунд, и уже во втором игровом отрезке не выходил на лёд. При этом Стивен весь матч находился на скамейке запасных «Тампы», подбадривая партнёров своим присутствием. Очевидно, Стэмкос ещё не готов играть в полную силу, но Купер решил выпустить его на лёд в этой игре в качестве своеобразного талисмана клуба. И этот талисман ещё и умудрился забить!

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
24 сентября 2020, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров – 05:33' (5x5)   0:2 Стэмкос (Хедман, Рутта) – 06:58' (5x5)   1:2 Дикинсон (Хинц) – 11:19' (4x5)   1:3 Хедман (Чирелли, Палат) – 20:54' (5x4)   1:4 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 32:02' (5x5)   1:5 Палат (Пойнт, Шаттенкирк) – 38:55' (5x5)   2:5 Хейсканен (Павелски, Кольяно) – 46:49' (5x5)

После игры, победа в которой позволила «Тампе» приблизиться к заветному трофею до двух шагов, Стэмкос излучал положительные эмоции.

«Случившееся сегодня — сбывшаяся мечта. Я был счастлив разделить этот опыт с партнёрами. Я проделал большую работу, которая была скрыта от посторонних глаз, чтобы вернуться на лёд. Ещё месяц назад казалось, что это невозможно. Моей задачей было сыграть как можно больше. Но у меня есть определённая проблема, над которой я работаю. Посмотрим, что будет дальше. Сыграю ли я в четвёртом матче? Сейчас очень рано об этом говорить», — сказал Стэмкос на послематчевой пресс-конференции.

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