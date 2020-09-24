Капитан «молний» ещё не готов играть, но его присутствие на скамейке важно для команды.

Стэмкос вернулся спустя полгода, но лишь на три минуты. Зато успел забить крутой гол

«Тампа» привыкла в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли обходиться без Стивена Стэмкоса. Одна из главных звёзд команды и капитан «молний» получил первую травму в этом сезоне ещё в конце февраля, затем в марте перенёс операцию на мышцах кора, но уже в июле, после открытия тренировочных лагерей, вылетел из-за повреждения нижней части тела. Серьёзность травмы нельзя было оценить объективно, Стэмкоса ждали ещё к серии с «Бостоном», но в результате Стивен восстанавливался до середины финального противостояния.

Стэмкос принял участие в утренней раскатке ещё перед второй игрой с «Далласом», но в состав попал только на третью встречу. Капитан «молний» вышел на лёд спустя 210 дней лечений и простоя, а главный тренер «Тампы» Джон Купер определил Стивена в четвёртое звено к Патрику Маруну и Седрику Пакетту.

У Кучерова уже 30 очков в плей-офф! Не щадит Худобина и ведёт «Тампу» к Кубку Стэнли Кучеров с партнёрами снова был неудержим, а Худобина впервые заменили.

Возвращение лидера благоприятно сказалось на «молниях», которые на всех парах мчат к долгожданному и заслуженному Кубку Стэнли. Уже на шестой минуте быстрый первый гол в поединке удался Никите Кучерову, а спустя 85 секунд Стэмкос самостоятельно отметил свой камбэк. Канадец получил шайбу в средней зоне на правом борту, мастерски ушёл от попытки силового приёма Эсы Линделла, продвинулся к воротам и хлёстким броском в дальний угол пробил Антона Худобина.

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Этот гол позволил Стэмкосу повторить любопытное достижение 80-летней давности. Стивен стал первым игроком за этот временной отрезок, чей дебютный гол в плей-офф сезона пришёлся на финальную серию Кубка Стэнли.

Стэмкос повторил достижение 80-летней давности

Капитан вернулся, но, как выяснилось, ненадолго. Стэмкос отыграл лишь пять смен в первом периоде с общим игровым временем 2 минуты 47 секунд, и уже во втором игровом отрезке не выходил на лёд. При этом Стивен весь матч находился на скамейке запасных «Тампы», подбадривая партнёров своим присутствием. Очевидно, Стэмкос ещё не готов играть в полную силу, но Купер решил выпустить его на лёд в этой игре в качестве своеобразного талисмана клуба. И этот талисман ещё и умудрился забить!

После игры, победа в которой позволила «Тампе» приблизиться к заветному трофею до двух шагов, Стэмкос излучал положительные эмоции.

«Случившееся сегодня — сбывшаяся мечта. Я был счастлив разделить этот опыт с партнёрами. Я проделал большую работу, которая была скрыта от посторонних глаз, чтобы вернуться на лёд. Ещё месяц назад казалось, что это невозможно. Моей задачей было сыграть как можно больше. Но у меня есть определённая проблема, над которой я работаю. Посмотрим, что будет дальше. Сыграю ли я в четвёртом матче? Сейчас очень рано об этом говорить», — сказал Стэмкос на послематчевой пресс-конференции.