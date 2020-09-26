«Судьи определяют исход матчей — это традиция!» Скандал в НХЛ может решить судьбу финала

С одно стороны, это было чистое удаление. С другой — обычная борьба за шайбу. А «Далласу» припоминают карму за гол-фантом Бретта Халла.

Четвёртый матч финала Кубка Стэнли, по всей логике, был решающим в противостоянии «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Да, у «звёзд» ещё остаётся шанс совершить «возвращение», но вероятность подобного подвига критически мала, особенно если учесть, как сильно «молнии» желают наконец-то взять Чашу. Судьбу четвёртого матча решило удаление капитана «Далласа» Джейми Бенна в овертайме, и это судейское решение многим показалось спорным, вызвав небольшой скандал.

«Нужно позволить игрокам самим решать исход матча!»

«Я видел двух парней, которые боролись за шайбу. Один из этих двух парней цеплял нашего игрока крюком клюшки, и наш хоккеист пытался прорваться через это. Два хоккеиста борются за шайбу, это хоккейный эпизод. Вот что я увидел. Я посмотрел повтор много раз и увидел только то, что два парня во время плей-офф ведут борьбу за шайбу. Нужно позволить игрокам самим решать исход матча. Они хотят играть пять на пять и выяснить, кто из них сильнее. И они правы», — негодовал наставник «Старз» Рик Боунесс на послематчевой пресс-конференции.

«Тампа» в шаге от Кубка Стэнли! Всё решило глупое удаление капитана «Далласа» в овертайме Худобин старался как мог, но ничего не сумел сделать. В воскресенье Кубок Стэнли может найти своего обладателя.

Ведущий известного подкаста Spittin Chiclets, а в прошлом нападающий НХЛ Пол Биссонетт, прокомментировал работу бригады арбитров Франсиса Шаррона и Келли Сазерленда в четвёртом матче финала Кубка Стэнли. В овертайме этой встречи арбитры удалили капитана «Даллас Старз» Джейми Бенна, что позволило хоккеистам «Тампа-Бэй Лайтнинг» забить победный гол.



«Чувствовалось, что арбитры весь матч гонялись за своими неудачными свистками, пытались исправиться. Но они тоже люди. На мой взгляд, это был тяжёлый матч для судейства. Думаю, что арбитры устали, старались не отставать. Вот это игра!», — отметил Биссоннетт в своём «твиттере».



«Я так понимаю, что «Даллас» недоволен удалением Бенна в овертайме. Но со стороны беспристрастного наблюдателя могу сказать, что это выглядело как несомненное нарушение — подножка, грубый удар или блокировка. Я не говорю о других моментах, отмечаю только этот штраф», — сказал бывший форвард НХЛ, а ныне телевизионный аналитик Майк Джонсон.



«Бенн схватил клюшку соперника, двинул оппоненту локтем в лицо и, вдобавок, сделал подножку. Конечно, это штраф», — согласился редактор Daily Hive Роб Уильямс.

Видео удаления Бенна можно посмотреть в YouTube

«После отсутствия спорных свистков никто не говорит арбитрам спасибо»

С этим мнение были не согласны многие другие эксперты и болельщики. Открыто высказывались и хоккеисты «Старз».



«У арбитров очень трудная работа. Всё произошло прямо перед Келли Сазерлендом, одним из двух главных судей. У него была прекрасная позиция, он всё хорошо видел. Свисток дал другой судья, который находился сзади. Бенн боролся за шайбу с Джонсоном, дышал ему в спину, тот упал. Это была небольшая борьба, но это же плей-офф, к тому же овертайм. Мы ожидаем, что нам дадут бороться в полных составах. Нам очень не повезло», — сказал расстроенный нападающий «Далласа» Джо Павелски, оформивший в этом матче голевой дубль.



«Похоже, что это становится традицией, когда судьи становятся определяющими исход матчей. Эта традиция не похожа ни на что другое. Я не из тех, кто постоянно сетует на неудачные свистки, потому что они со временем выравниваются. Но в овертайме четвёртого матча финала Кубка Стэнли… Арбитры должны были быть лучше, чем хоккеисты, с которыми они выходят на лёд. Бенна удалили за подножку, но одного взгляда на повтор достаточно, чтобы понять, что никакой подножки там не было, ноги Тайлера Джонсона игрок «Далласа» не коснулся.



Это был неправильный свисток, ошибочное решение, которое определило исход матча. Через минуту ветеран «Тампы» Кевин Шаттенкирк забил победный гол в большинстве. Это был третий гол «Тампы» в численном преимуществе за этот матч. Разрушительное, мучительное поражение для «Далласа», который вёл со счётом 2:0 и 3:1 по ходу встречи.



Я не ненавистник рефери, их работа чрезвычайно сложна, они часто находятся в безвыходной ситуации. После отсутствия спорных свистков никто не пишет в «твиттере»: «Отличная игра, реф! Спасибо за вашу работу!». Нет, люди слишком заняты либо празднованием победы, либо осознанием и горечью поражения, чтобы писать о судьях. Конечно, арбитры тоже могут сомневаться в решениях, они люди, а не роботы. Но это же был четвёртый матч финала Кубка Стэнли! Когда на кону титул, для ошибок места нет. Если бы это был первый матч финальной серии, «Даллас» был бы менее расстроен, потому что серия только начиналась. Теперь «Тампа» ведёт в серии 3-1, и если вы спросите фанатов «звёзд» о том, какие у них шансы, то большинство скажет, что борьба уже закончилась. Впрочем, «Тампа» — последняя команда, против которой вы хотите оказаться в меньшинстве.



Хочу отметить и Никиту Кучерова, который снова сделал ассистентский дубль. У него уже 32 очка, он идёт на втором месте по очкам за один плей-офф с 1996 года, и для Кучерова ещё есть минимум один матч, чтобы продолжить своё восхождение в учебниках истории», — отметил автор далласского спортивного портала WFAA Йона Джавад.

Видео удаления Бенна можно посмотреть в «твиттере»

«Это карма! Вспомним гол Халла»

«Это был матч со странным судейством. «Тампа» могла возразить относительно удаления Пойнта за симуляцию и приукрашивание, когда его атаковал Кори Перри. А «Даллас» возмущался об удалении Бенна, которого посадили за подножку. Там было что угодно, но подножки решительно не было, Джонсона никто с ног не сбивал. В любом случае, оборона «Старз» допускает ошибки и становится беспомощной в худшие моменты сезона», — отметил обозреватель Dallas News Том Коулишо.

«Установить справедливость в этом эпизоде крайне трудно — любое решение было бы спорным. Судья назвал это подножкой, потому что это выглядело так, будто Бенн выбил конёк Джонсона. Но этого не было и в помине. Арбитр, который был ближе к эпизоду и всё прекрасно видел, не собирался давать свисток. Подобных удалений обычно не дают в овертайме финального матча розыгрыша Кубка Стэнли. Можно говорить о том, что арбитры искали возможность исправиться за ошибку в концовке основного времени, когда Пойнт был удалён за симуляцию. С этого момента арбитры пытались уравнять ситуацию. Это не проблема «Тампы», это общая ситуация с судьями в НХЛ. Занимаясь поисками удаления для «Далласа», арбитры не сделали игру более справедливой», — считает Шон Шапиро из The Athletic.

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«Это карма», — резюмировал в «твиттере» болельщик Ник Фирби, прикрепив картинку, на которой Бретт Халл забивает свой знаменитый гол-фантом в ворота Доминика Гашека. Тогда, летом 1999 года, арбитры не заметили, что в момент гола Халл находился в площади ворот соперника, что являлось нарушением. Но в третьем овертайме все были уже настолько уставшие, что отказались смотреть повтор и вручили Кубок Стэнли «Далласу».



Пятый матч финала Кубка Стэнли состоится в ночь с субботы на воскресенье.