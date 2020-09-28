Нужно стать вторыми в истории. Как «Даллас» может спастись в финале Кубка Стэнли

За 100 лет подобный подвиг случился только однажды. Тогда были скандалы, драки с судьями, а тренеров выводила полиция.

«Далласу» необходим очередной «подвиг по расписанию». Шансы техасцев, которые до пятой игры финальной серии против «Тампы» уступали 1-3, казались мизерными, но победный бросок Кори Перри во втором овертайме подарил болельщикам «Старз» надежду. «Да, «молнии» напоминают паровой каток, который способен укатать любого оппонента на пути к заветной цели. Более того, у «Лайтнинг» за последние шесть лет больше всех побед в регулярных чемпионатах — следовательно команда давно претендует на Кубок Стэнли и заслуживает трофея, возможно, больше остальных. Но первую из трёх искомых побед «Даллас» уже отыскал. Какие у техасцев шансы на продолжение банкета?

В истории НХЛ был лишь один случай, когда команда выиграла Кубок Стэнли, уступая в финале со счётом 1-3. В 1942 году «Торонто» обыграл «Детройт», причём «кленовые листья» уступали в серии 0-3.С тех пор ни одна из 31 серий финала Кубка Стэнли, где случался счёт 3-1, не заканчивалась победой уступавших по её ходу.

Один раз за 78 лет

Статистика финальных серий явно не в пользу «Далласа». Отыграться со счёта 1-3 и стать чемпионами в истории НХЛ удавалось только одной команде — это был «Торонто» в далёком 1942 году, когда и команд было в разы меньше, и хоккей был совсем другим. Тогда, 78 лет назад, в финале царили такие страсти, которые не снились нынешним болельщикам.

Скажем, тренер «Детройта» Джек Адамс был дисквалифицирован после четвёртого матча за драку с арбитром Мелом Харвудом, который, впрочем, тоже ответил несколькими ударами — дерущихся со стадиона вывела полиция. А в концовке четвёртого матча игрок «Детройта» Эдди Уэрс отказывался покидать лёд, когда ему выписали удаление. Вбрасывание было произведено, когда он ещё находился на площадке, в результате чего было зафиксировано нарушение численного состава, и «красные крылья» лишились уже двоих хоккеистов.

«Вы знаете, что произойдёт. Планируется сыграть 7 матчей», — говорил тогда Уэрс в интервью. К удивлению многих, он оказался прав. С тех пор никто в финале Кубка Стэнли подобных чудес не делал, хотя прекрасных команд с великолепным характером мы знаем множество.

«Тогда вы обретаете силу». Откуда взялся победный гимн «Далласа» Live is life Знакомая всем мелодия от группы Opus из далёких 1980-х хорошо ложится на этот удивительный «Даллас» 2020-го.

В баскетбольной НБА такой пример тоже всего один, но гораздо более свежий: в 2016 году «Кливленд» сотворил чудо, обыграв «Голден Стейт», уступая 1-3, и сумев выиграть два матча подряд на выезде.

Если же брать все хоккейные серии на любой стадии, то такие «возвращения» случались довольно часто, практически каждый год. Исключением стал нынешний сезон.

Всего же за вековую историю НХЛ зафиксирован 301 случай, когда счёт в серии плей-офф становился 3-1. Только 29 из них в итоге выигрывала команда, уступавшая в счёте, поэтому вероятность победы отстающих не достигает и 10% (9,6%). Однако нынешний сезон, как мы знаем, особенный. Летне-осенний плей-офф, два месяца жизни в «пузырях», матчи без зрителей, проживание в одном отеле с соперником — любой из этих факторов может повлиять на результат.

Победные камбэки в НХЛ со счёта 1-3 в серии за последние 26 лет:



1994 — «Ванкувер» против «Калгари» (первый раунд),

1995 — «Питтсбург» против «Вашингтона (первый раунд),

1998 — «Эдмонтон» против «Колорадо» (первый раунд),

1999 — «Сент-Луис» против «Финикса» (первый раунд),

2000 — «Нью-Джерси» против «Филадельфии» (финал конференции)*,

2003 — «Миннесота» против «Колорадо» и «Ванкувер» против «Сент-Луиса» (оба — первый раунд),

2003 — «Миннесота» против «Ванкувера» (второй раунд),

2004 — «Монреаль» против «Бостона» (первый раунд),

2009 — «Вашингтон» против «Рейнджерс» (первый раунд),

2010 — «Монреаль» против «Вашингтона» (первый раунд),

2010 — «Филадельфия» против «Бостона» (второй раунд) **,

2011 — «Тампа» против «Питтсбурга» (первый раунд),

2013 — «Чикаго» против «Детройта» (второй раунд)*,

2014 — «Лос-Анджелес» против «Сан-Хосе» (первый раунд) * **,

2014 — «Рейнджерс» против «Питтсбурга» (второй раунд),

2015 — «Рейнджерс» против «Вашингтона» (второй раунд),

2019 — «Сан-Хосе» против «Вегаса» (первый раунд).



* — стали обладателями Кубка Стэнли,

** — преодолели дефицит 0-3 в серии.

Штатный волшебник Худобин

«Даллас» легко было списать со счетов ещё в начале сезона. Регулярный чемпионат «звёзды» начали из рук вон плохо — 7 из 9 первых матчей были проиграны в основное время. Шокирующая смена главного тренера (прежнего наставника Джима Монтгомери обвинили в пристрастии к алкоголю), семь поражений подряд в концовке регулярки, два поражения в трёх матчах кругового этапа сеяных — всего этого было достаточно, чтобы не воспринимать «Старз» всерьёз.

В серии против «Колорадо» все ставили на «лавин», где играет великолепный Макиннон и потрясающий молодой защитник Макар, но победа досталась «Далласу». В противостоянии с «Вегасом» было принято считать, что техасцы исчерпали лимит удачи, но снова всё обернулось против записных фаворитов. Теперь мы снова находимся в положении, когда так и тянет сказать: да, для «Далласа» всё кончено. Но свои чудеса команда Рика Боунесса делала отнюдь не случайно.

Дважды в нынешнем плей-офф техасцы выигрывали серию, одерживая три победы подряд — это были противостоянии с «Калгари» и с тем же «Вегасом». Конечно, обстоятельства этих серий были другими, и сейчас у «Далласа» нет права на ошибку, но этот опыт говорит о том, что чёрно-зелёным по плечу подобные задачи. Постепенно нападение «Старз» начало работать как надо: команда вспомнила, что умеет забивать, когда это необходимо, а в умении «запереть» игру и опереться на своего голкипера «Далласу» отказать невозможно.

«Старички» спасают «Даллас». А год назад от Павелски и Перри отказались в прежних клубах Красивая история в финале плей-офф НХЛ.

Роль вратаря «звёзд» Антона Худобина в концовке финальной серии может оказаться просто гигантской. Да, россиянин несколько «остыл» в последних матчах, если сравнивать с его же игрой в первом матче финала и более ранними встречами. Но Антон остаётся тем человеком, который способен перевернуть ситуацию в одно мгновение. За два года, проведённых в «Старз», он отразил 92,3% бросков за 95 матчей — это если суммировать игры регулярки и плей-офф. Нет сомнений в том, что это один из лучших вратарских показателей за данный временной отрезок, и вопрос лишь в том, хватит ли сил у Худобина на шестой и потенциальный седьмой матчи.

«Звёзды» снова оказались прижатыми к стене, но так было с самого начала сезона, и до сих пор подобное развитие событий «Даллас» не останавливало. Теперь этой команде снова нужно найти способ превзойти ожидания. Первый шаг после 1-3 в серии уже сделан, но постоянная ходьба по лезвию ножа может обернуться любыми неожиданностями — от героизма до провала.

«Нам нравится, когда нас называют аутсайдерами. Наверное, не было ещё человека, который бы не поставил на наших соперников в нынешнем плей-офф. И нам это нравится», — отметил Тайлер Сегин.