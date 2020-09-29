Минск – главная сенсация сезона! «Динамо» готово подвинуть грандов КХЛ

Пожалуй, уже сейчас главной сенсацией сезона в КХЛ (по крайней мере, на его старте точно) можно назвать минское «Динамо». Изначально к «зубрам» многие относились скептически. В команду Крэйга Вудкрофта верили только самые преданные болельщики, а комплектование клуба прошло с явным запозданием. Казалось, что очередного провала динамовцам не избежать. По крайней мере, всё к этому шло.



Тем удивительнее, что чемпионат «Динамо» начало не просто хорошо, а даже отлично! Конечно, сказалась и техническая победа над «Йокеритом» (финны не полетели в Минск по политическим мотивам), но всё-таки это далеко не главная причина общего успеха минчан. На сегодняшний день у белорусского клуба всего два поражения. Оба от грандов КХЛ: «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». В остальном – сплошной успех. Более того, минчане выиграли шесть последних матчей в регулярке. Давно такого не вспомнишь.

«Матч с командой Лукашенко – это поддержка диктатора». Что пишут о бойкоте «Йокерита» Хоккеистам якобы угрожали расправой. Но это всего лишь слух.

«Самое главное, что у нас хорошая атмосфера в коллективе, командный дух. Ребята хорошо работают и сплочены. Надо минимизировать ошибки, не давать сопернику возможности вернуться в игру. Мы будем делать всё для победы. «Мы должны играть в наш хоккей, выигрывать единоборства, контролировать шайбу», — говорил главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт.

Похоже, канадский тренер после прошлого сезона сделал для себя определённые выводы. Ведь изначально Вудкрофт был похож на тренера-тирана, который не хотел слушать никого, кроме себя. Это напрягало многих игроков, а порой и банально раздражало. Как только последовали изменения, а североамериканец стал стараться найти к каждому хоккеисту индивидуальный подход, дела «зубров» сразу пошли в гору.

На что ещё стоит обратить внимание? «Динамо» не попало в ковидную ловушку. Все игроки провели полноценные предсезонные сборы, все находятся в хорошей физический форме. В нынешней ситуации это очень важный момент. По сути, один из определяющих.

Здорово себя зарекомендовала в Минске белорусская молодёжь. На Шаранговича, Протаса и Колячонка, выступавших за океаном, просто приятно смотреть. Егор при таком подходе к делу и вовсе может заиграть в основе «Дэвилз» уже в следующем сезоне. Парень прогрессирует буквально на глазах, в клубе из Ньюарка обязательно обратят на это внимание. Кстати, Шарангович забросил все свои четыре шайбы в этом сезоне на 40-й минуте матча. Что это, если не магия?

«Динамо» больше не аутсайдер? В Минск приехали крепкие легионеры Говорим о готовности в белорусском клубе без политики.

Работает в «Динамо» и трио легионеров. Того же Клинкхаммера поспешили списать со счетов, но у него, Козуна и Спунера, похоже, открылось второе дыхание. Номер на льду эти парни точно не отбывают. От иностранных хоккеистов ждут полной самоотдачи. Они должны тащить команду на вершину, а не играть наравне со всеми остальными.

Не всегда получается игра у голкипера Фурха, но главный тренер чеха регулярно подбадривает. «В серии буллитов Доминик Фурх был на высоте. Он провёл хорошую игру и сделал несколько сэйвов, которые нас спасли. Он большой молодец. Его заслуга в нашей победе высока. Мы рады, что завоевали два очка», — сказал Вудкрофт после победы своей команды над «Трактором».

Канадский специалист, к слову, продолжает гнуть свою линию в плане постановки игры. С одной стороны это плюс, но именно из-за этого «Динамо» много пропускает, а также находится в лидирующей группе КХЛ по количеству штрафных минут. Все эти нюансы тренерскому штабу минчан нужно устранять, иначе в дальнейшем могут начаться серьёзные потери. Например, пора понять, что нельзя играть в открытый хоккей с командами уровня «Салавата» или «Ак Барса», так как мастерства у соперника больше.

Фото: hcdinamo.by

Сейчас же «Динамо» показало и доказало, что является реальным претендентом на попадание в плей-офф. А если бы не техническое поражение рижского «Динамо», которое латвийцы получили за неявку на игру с получившим два очка ЦСКА, «зубры» и вовсе возглавили бы Западную конференцию. Раньше такое могло присниться только во сне, а сейчас стало реальностью.

Главное для минского «Динамо» — выдержать заданный темп. Сделать это будет сложно, но в столице Беларуси верят в итоговый успех. Что ж, внимательно последим за ближайшими играми «зубров».