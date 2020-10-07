Четыре русских в первом раунде драфта НХЛ! Аскаров побил рекорд Василевского

В первый день ярмарки свои команды нашли и Мухамадуллин и Чинахов. Их акции взлетели благодаря игре в КХЛ.

Первый день драфта НХЛ принёс свои сюрпризы. В России ждали, что выберут Ярослава Аскарова (вопрос был – в топ-10 или ниже) и Родиона Амирова, но клубы на этом в итоге не ограничились. Свои команды нашли ещё один талантливый уфимец — Шакир Мухамадуллин, а также юная звёздочка «Авангарда» Егор Чинахов.

Войдёт ли Аскаров в топ-10 и кто рискнёт взять Чинахова? Прогноз на драфт НХЛ Два десятка россиян получат заокеанскую приписку. Ну а с общим первым номером всё давно понятно.

Топ-10

1. Алексис Лафренье – «Рейнджерс»

Лафренье готовился к этому несколько лет – с тех пор, как о нём заговорили как о «некст ване». «Понял, что могу стать первым номером пару лет назад, когда попал в «Римуски» (Там же играл Сидни Кросби). Хотел стать лучше как игрок, показывать хороший хоккей. У меня была пара неплохих сезонов, и я сказал себе – трудись, не покладая рук, продолжай прогрессировать».

Без сенсаций он стал первым номером этого драфта и со следующего сезона будет составлять конкуренцию Артемию Панарину на левом фланге. Кстати, любимый игрок Лафренье – Патрик Кейн, с которым Панарин зажигал в первые годы в НХЛ.

«Эмпайр-стейт-билдинг» окрасили в цвета «Рейнджерс» в честь выбора Лафренье на драфте НХЛ

В Америке Лафренье называют новым Next One, но до Макдэвида он недотягивает Рассказываем, чем так хорош и плох безальтернативный первый номер предстоящего драфта НХЛ.

2. Куинтон Байфилд – «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» забрал партнёра Лафренье по золотой «молодёжке» — 2020. Собственно, Байфилда даже называли теневым фаворитом драфта, так как он лучше готов к НХЛ. Никто не сомневается, что почти двухметровый силовой форвард вырастет в суперзвезду. Байфелд стал самым высоко выбранным чернокожим игроком в истории НХЛ, но «Кингз» выбрали его не за цвет кожи, а за высочайший хоккейный интеллект.

3. Тим Штюцле – «Оттава»

«Оттава» устроила целое шоу из своего выбора, пригласив ведущего программы Jeopardy (русский аналог – «Своя игра») для объявления выбора. Им стал крайний форвард Тим Штюцле. В 17 лет нападающий стал играть в главной лиге Германии (и набрал 34 очка в 41 матче), а также был одним из лидеров сборной на МЧМ.

«Оттава» находится в процессе масштабной перестройки, а Штюцле – это мощное усиление в будущем. Кстати, он повторил рекорд и стал вторым немецким игроком после Леона Драйзайтля, выбранным под третьим номером.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

4. Лукас Раймонд – «Детройт»

Сложно представить, но «Ред Уингз» не выбирали в топ-5 целых 30 лет! В прошлом шведы были ключевыми игроками «Детройта» (Зеттерберг, Лидстрём и Ко), Раймонду придётся соответствовать. А он может – нападающий отличный плеймейкер и снайпер. Это крайний форвард, который не зависит от центра и способен сам вести игру всей пятёрки. Сам швед говорит, что он – смесь Панарина и Марнера.

5. Джейк Сандерсон – «Оттава»

Владелец «Оттавы» подумывал взять Ярослава Аскарова и на долгие годы закрыть для себя вопрос с первым номером, но вместо этого усиливает и так мощную будущую линию обороны (Тома Шабо уже играет в НХЛ, на подходе Бернар-Докер и Браннстрём). Сандерсон – выпускник американской программы развития игроков, который может вырасти в крутого защитника оборонительного плана.

6. Джейми Драйсдейл – «Анахайм»

Если Сандерсон – больше защитник старого формата (по крайней мере, пока), то Драйсдейл – лёгкий и мобильный пакмувер с хорошим видением площадки. В 17 лет он попал в сборную Канады и выиграл золото МЧМ, сам равняется на защитника «Торонто» Моргана Райлли.

7. Александр Хольц – «Нью-Джерси»

Если лет 10 назад все шутили, что «Нью-Джерси» коллекционируют игроков с буквой Z в фамилии, то теперь они собрали тройное комбо с латинской H – Хишир, Хьюз и теперь Александр Хольц. «Дэвилз» прошли мимо центров Перфетти и Росси, чтобы взять вингера для Хьюза или Хишира.

Шутки в сторону, у Хольца потрясающий бросок, в 17 он стал лучшим снайпером молодёжной лиги Швеции, а в прошлом году уже стабильно играл в SHL. Генменеджер «дьяволов» Тим Фицджеральд считает его «лучшим чистым снайпером этого драфта».

8. Джек Куинн – «Баффало»

Куинн заскочил на подножку рейтингов и первой десятки драфта в последний момент. До этого сезона он играл в четвёртом звене в «Оттаве 67» и редко набирал очки. Но за этот сезон показал огромный прогресс (с 12 до 52 голов) – спасибо большинству и доверию тренерского штаба. Эксперт TSN Крэйг Баттон называет его, а не Хольца, лучшим снайпером драфта.

9. Марко Росси – «Миннесота»

«Дикари» убили двух зайцев одним махом – взяли центра для первого звена, который был им нужен, как воздух, и, пожалуй, лучшего из оставшихся игроков. Австриец Росси доминировал на юниорском уровне и в этом году стал лучшим бомбардиром OHL. Это двусторонний форвард, который прекрасно справляется на обеих сторонах площадки, будет играть в большинстве и меньшинстве. То, что нужно для «Миннесоты».

10. Коул Перфетти – «Виннипег»

Канадский центр, по всем прогнозам, должен был уйти гораздо раньше, и «Виннипег» был крайне удивлён, когда он оказался свободен под десятым номером. Великолепный плеймейкер и один из самых умных нападающих драфта. «Мы считаем, у Перфетти невероятное хоккейное чутьё и очень хорошая техника. Это чутьё отлично впишется в наш стиль игры», — заявил генменеджер клуба Кевин Чевелдейофф.

Россияне в первом раунде

11. Ярослав Аскаров – «Нэшвилл»

Аскаров не попал в топ-10, но это неважно. Он всё равно стал первым вратарём драфта и установил российских рекорд. Даже Андрея Василевского выбирали ниже, под 19-м номером.

За океаном его чаще всего сравнивают с Кэри Прайсом, а в России – с Василевским, а в целом Аскаров уже пару лет считается лучшим молодым вратарём мира. На его счету уже есть золото Глинки, серебро ЮЧМ и МЧМ. И пусть дебют за «молодёжку» получился смазанным, в этом году Аскаров уже начал покорять КХЛ – сыграл два полноценных матча и оба выиграл, попутно совершив парочку сумасшедших сейвов.

15. Родион Амиров – «Торонто»

Похоже, в прошлом сезоне Илья Михеев проложил дорогу русским в «Торонто». «Кленовые листья» взяли Родиона Амирова, чьи акции заметно выросли уже в этом сезоне. Год назад он стал лучшим снайпером России на ЮЧМ, потом пробовался в молодёжную сборную (но был отцеплен), а в этом году забросил три шайбы в 10 матчах за «Салават Юлаев» (столько же, сколько Сакари Маннинен). «Мне нравится его скорость, на наш взгляд, в этом плане он один из лучших на этом драфте. Ещё нам нравится, как он проявил себя на уровне КХЛ», — заявил генменеджер Кайл Дубас.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

20. Шакир Мухамадуллин – «Нью-Джерси»

Мухамадуллин – ещё один россиянин, для которого перенос даты драфта пошёл на пользу. В этом сезоне он не только закрепился в «Салавате Юлаеве», но и стал получать приличное игровое время, а вместе с этим и набирать очки. Мухамадуллин стал пятым защитником, выбранным на этом драфте – его оценили за размеры (самый высокий игрок обороны в первом раунде), надёжную игру у своих ворот и пушечный бросок.

В «Авангарде» растёт молодая звезда? Егор Чинахов – главный герой омской предсезонки Он дорос до взрослого хоккея и теперь обязан закрепиться в КХЛ.

21. Егор Чинахов – «Коламбус»

Дуплетом за Мухамадулиным ушёл Егор Чинахов из «Авангарда». В преддрафтовых рейтингах он котировался крайне низко, но генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен на вопрос, кто это вообще такой, удивился: «Серьёзно, вы о нём не слышали?». У Кекяляйнена было время внимательно рассмотреть игру Чинахова в этом сезоне. За «Авангард» он уже наколотил пять шайб (это без учёта предсезонки), и оказался в топ-10 «Коламбуса».

