«Чинахов? Я не знаю, кто это». «Коламбус» удивил, сделав очевидный выбор на драфте

Единственный европейский генеральный менеджер клуба НХЛ снова удивил. Это был бы неправильный драфт, если бы Ярмо Кекяляйнен не дал экспертам основательного повода для критики. К чести финна, он снова оказался выше предрассудков, и повод такой предоставил, соорудив один из главных сюрпризов драфта новичков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс»

К нам приехал, к нам приехал… «вас нет в списке» дорогой!

Дождавшись своего выбора, Кекяляйнен без раздумий взял под 21-м общим номером нападающего омского «Авангарда» Егора Чинахова, заставив всех своих коллег лишь удивлённо развести руками. Поразительно, что ни одно заокеанское скаутское агентство даже нынешней осенью не считало Чинахова хоккеистом, заслуживавшим большого внимания. Во многих версиях драфтовых рейтингов 19-летний омич шёл в в конце первой сотни или даже начале второй, а самую высокую оценку ему давало центральное скаутское бюро НХЛ, где Чинахова ставили 30-м в списке европейских полевых хоккеистов. В любом случае, форвард оставался на периферии внимания североамериканских специалистов, хотя его кандидатура должна была стать одной из центральных, применительно к молодым игрокам из Европы.

Чинахов не был задрафтован год назад, хотя по возрасту был доступен для выбора, а в России о его таланте говорили давно. Казалось бы, что прошлогоднее пятое место в списке лучших бомбардиров МХЛ и нынешний великолепный старт в «Авангарде», где форвард набрал 7 (5+2) очков в 12 матчах, должны были пробудить интерес к Егору, но нет. Толкового профайла по форварду не удосужилось сделать ни одно североамериканское издание, никто из экспертов не призывал обратить на него внимания и не прогнозировал, что он может стать «выскочкой» на драфте. Очевидно, что тем самым скаутские службы НХЛ расписались в некотором непрофессионализме, поскольку продолжали опираться на старые выкладки, где Чинахова и рядом не было с первым раундом. Стало ясно, что ни за МХЛ, ни даже за КХЛ (что очень странно), заокеанские боссы толком не следят и даже фамилию Чинахова произнести правильно могут не с первого раза.

Четыре россиянина в первом раунде драфта НХЛ! Аскаров побил рекорд Василевского В первый день ярмарки свои команды нашли и Мухамадуллин и Чинахов. Их акции взлетели благодаря игре в КХЛ.

Только в двух рейтингах Чинахов попал в топ-100: у эксперта TSN Крейга Баттона он был 59-м, а у Брэндона Холмса — 96-м. А у некоторых изданий и скаутских бюро такой фамилии и вовсе не было в списках.

«Вы о нём не слышали, серьёзно?» — посмеиваясь, говорил Ярмо Кекяляйнен после того, как выбор был сделан. Финн о Егоре знал и, возможно, был единственным генеральным менеджером в НХЛ, кто имел о нём подробное представление.

«Чинахов? Я просто не знаю, кто это»

Во время драфта Кекяляйнен никак не проявил своих эмоций. Фамилию Чинахова объявил в привычном монотонном стиле, но ухмыльнулся, очевидно, представляя, что сейчас говорят телевизионные эксперты. Они, в свою очередь, пытались лихорадочно узнать хоть что-то о нападающем «Авангарда», который стал третьим российским форвардом, которого «Коламбус» взял за три последних года: до этого Кекяляйнен драфтовал Кирилла Марченко (второй раунд, 2018) и Дмитрия Воронкова (четвёртый раунд, 2019).



«Кто? Чинахов? Я даже вспотел. Это совершенно не для меня, я просто выбит из колеи», — признался в прямом эфире драфта обозреватель Sportsnet Сэм Консентино. «Что я могу сказать о нём? Думаю, это русский нападающий», — выдал гениальную аналитику бывший генеральный менеджер «Торонто» и «Калгари» Брайан Бурк.



Финский босс уже не первый раз стал возмутителем спокойствия, сделав то, чего никто не ожидал — чего стоит только драфт 2016 года, когда Ярмо предпочёл Пьера-Люка Дюбуа своему соотечественнику Йессе Пульюярви, который в аналитических выкладках шёл третьим после Мэттьюса и Лайне. Дюбуа за три года стал одним из ведущих игроков «Блю Джекетс» и в перспективе может стать одним из лучших форвардов лиги, а Пульюярви в свои 22 года продолжает играть за «Кярпят», съездив в неудачную командировку в «Эдмонтон».

«Надеюсь, для Ярмо это сработает, но всё это так странно. Я мог бы всю ночь смотреть моменты с Егором Чинаховым, чтобы попытаться это осмыслить. Я стараюсь, очень стараюсь. В КХЛ у него отлично получается — прекрасное катание, бросок, но я всё ещё в полной растерянности», — признался основатель агентства Scouching Уилл Скауч.



«А я напомню, что Чинахов появился не на пустом месте! Это талантливый игрок, которого должны были выбрать ещё в прошлом году. Но, конечно, это не значит, что нынче его должны были выбрать в первом раунде. Прошлой весной он был одним из лучших хоккеистов России до 18 лет, наряду с Подколзиным, Спиридоновым, Николаевым. Конечно, это странно, что человек, которого не выбрали год назад, теперь задрафтован так высоко. Это один из самых смелых выборов, которые когда-либо были сделаны», — отметил глава европейского отдела скаутского бюро Dobber Prospects.

«Чинахов? Я просто не знаю, кто это», — тут же признался обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди.



Очевидно, что Кекяляйнен подстраховался, чтобы Егора не взял кто-нибудь другой, и потратил на Чинахова выбор в первом раунде. Сейчас уже понятно, что босс «Блю Джекетс» зря опасался возможной кражи, так как все остальные были просто не в курсе, и он спокойно мог бы взять Чинахова во втором, третьем раунде, или даже позже. Уже после того, как Егора выбрали, обозреватели начали вспоминать об этом игроке, а журналист Sporting News Стив Курнианос даже отметил, что Егор был у него первым в списке «овер-эйджеров», то есть тех, кто не был задрафтован в 18 лет.

«Ярмо сказал, что если есть шансы взять парня, который шёл на первом месте в топ-10 в вашем клубном рейтинге, то им надо пользоваться. Чинахов у «Коламбуса» туда входил, без сомнения», — отметился обозреватель The Athletic Элисон Лукан.



Сам Кекяляйнен успокоил болельщиков «Коламбуса» тем, что прекрасно представлял возможности Егора.

Войдёт ли Аскаров в топ-10 и кто рискнёт взять Чинахова? Прогноз на драфт НХЛ Два десятка россиян получат заокеанскую приписку. Ну а с общим первым номером всё давно понятно.

«Мы верим своим скаутам и их отчётам. Мы следили за этим парнем весь год, он был очень высоко в списке наших предпочтений. Поэтому теперь мы очень рады, что Чинахов достался именно «Коламбусу». У этого форварда очень высокий уровень мастерства, хорошая техника и потрясающий бросок. У него много качеств, которые могут быть очень полезны в североамериканском хоккее и на уровне НХЛ, именно поэтому мы выбрали его. Когда вы выбираете 18-летних, то огромное значение имеет время с момента драфта до первого сбора. Мы были увлечены Егором ещё год назад, но у нас появилось дополнительное время, чтобы последить за ним пристальнее, и мы убедились в его способностях. Да, можно было попробовать взять его позже, но есть одна вещь, которую я выучил за 25 лет работы в НХЛ: если у вас есть парень на верхней строчке вашего списка, то нельзя отступать и рисковать, чтобы его взял кто-то другой», — заявил Кекяляйнен.



Через год, когда у Егора закончится контракт в России, у финского босса «мундиров» может появиться ещё один повод для того, чтобы похвалить свою скаутскую службу и заставить конкурентов плакать об их нынешней грубой ошибке.