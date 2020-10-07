«Спартаку» требуется перезагрузка или новый тренер? Что нужно усилить клубам КХЛ на Западе

В регулярном чемпионате КХЛ позади остался целый игровой месяц. Показать оптимальный результат многим клубам на этом отрезке помешали коронавирусные проблемы, однако уже можно составить более-менее объективную картину о всех командах.



Первые оценки сейчас выносят не только болельщики и журналисты, но и менеджеры клубов. В их силах сейчас правильно проанализировать ситуацию, исправить какие-то летние ошибки и усилить свои команды. Стараются трезво взглянуть на свои коллективы и тренеры, у которых есть возможность при помощи мотивации и правильной работы на тренировках достать все внутренние резервы из тех игроков, кто пока выступает ниже ожиданий.

Мы рассказываем, что и как нужно усилить клубам КХЛ на текущем отрезке чемпионата. На очереди Западная конференция.

«Магнитке» необходимы Войнов или Нестеров. Что нужно усилить клубам КХЛ на Востоке «Авангарду» тоже требуется защитник, а вот у «Салавата» и «Автомобилиста» всё почти идеально.

«Динамо» Р

Что нужно сделать: верить в Петериса Скудру. Серьёзно, а что ещё остаётся латвийскому коллективу? Качественно усилиться «Динамо» всё равно не сможет, нужно играть тем составом, который набрали летом. Понятно, что он не для больших задач, но там есть опытные игроки, умеющие давать результат. И выжать его может только уверенная тренерская рука.



В межсезонье я писал о том, что Скудра призван в «Динамо» расшевелить болото. Пока у Петериса получается не очень, но не будем забывать, что рижане вынуждены были уходить на карантин. Пока нет какого-то целостного впечатления от игры этой команды, удручают постоянные поражения, но у Скудры ещё есть время, чтобы вдохнуть в «Динамо» жизнь. Если уж это не получится у известного мотиватора, то, наверное, не получится уже ни у кого.

ХК «Сочи»

Что нужно сделать: задуматься о смене тренера. Конечно, не стоит винить во всех бедах «леопардов» Александра Андриевского, но, кажется, белорусский специалист совсем не справляется со своими обязанностями.



Состав у южан подобрался весьма крепкий, есть интересные легионеры, но команда смотрится слабо, скучно и разбалансированно. Раскрыть лучшие качества хоккеистов – это тоже задача тренера, но Андриевский пока ничего не может сделать со своими иностранцами, которые в прошлом чемпионате были лучшими в европейских лигах, да и русские ребята пребывают в каком-то летаргическом сне.



Не очень понятно, во что играет «Сочи», команда очень мало забивает, оборона тоже не позволяет стабильно выигрывать матчи. Уверен, с другим специалистом этот коллектив смотрелся бы куда интереснее.

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«Спартак»

Что нужно сделать: перезагрузиться. То, как «Спартак» играет сейчас, не лезет ни в какие ворота. Возможно, красно-белым необходимы какие-то неформальные шаги: командное сплочение в баре, разговор по душам без тренеров – не важно, но должна произойти перезагрузка и переосмысление.



Конечно, можно говорить о том, что у команды плохо играют вратари, смешная защита и вялое нападение, поэтому надо менять полсостава. Но я уверен, что Олег Знарок обязан выжимать достойный результат из того коллектива, что есть у него под рукой. К тому же, набирался он именно под этого тренера. На мой взгляд, у «спартаковцев» над всеми игровыми проблемами стоят психологические трудности, и вот их-то и нужно устранить в первую очередь.

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Для команды, которая валится на старте сезона, всегда есть и ещё один вариант – увольнение тренера. Отставка Знарка произведёт эффект разорвавшейся бомбы и точно встряхнёт «Спартак», но есть подозрение, что ненадолго. Поэтому красно-белым всё же пока лучше обойтись без столь резких шагов и постараться поправить ситуацию с помощью внутренних резервов.

«Витязь»

Что нужно сделать: поймать стабильность. «Витязь» оставляет приятное впечатление в нынешнем сезоне. У команды виден стержень, а уровень исполнителей явно вырос по сравнению с прошлым чемпионатом. Но чего пока команде не хватает, так это стабильности. Классные матчи, как с «Ак Барсом», «Магниткой», «Авангардом», чередуются провальными играми, как с минским «Динамо», «Салаватом Юлаевым», «Локомотивом». Как будто на одни встречи выходит уверенный в себе и своих сильных качествах клуб, а другие проводит только что вышедший из длительного отпуска коллектив. Под стать командному настроению играет и основной голкипер Илья Ежов, сменяющий, не побоюсь этого слова, гениальные матчи на очень слабые встречи с кучей детских ошибок.



В целом у подольчан всё неплохо. Беззвёздная оборона умеет быть цепкой, плотной и терпеливой, а в нападении есть ребята, которые всегда найдут свой шанс. Думаю, «Витязь» без проблем попадёт в плей-офф, но вот эти перепады настроения Михаилу Кравецу надо постараться как-то устранить.

«Северсталь»

Что нужно сделать: продолжать в том же духе, но поправить большинство. «Северсталь» — красавцы. Да, этому клубу тоже не хватает стабильности, но я не знаю, можно ли требовать большего от команды с таким ограниченным бюджетом и составом, как у череповчан. Прямо сейчас «Северсталь» имеет положительный баланс побед и поражений и идёт на седьмом месте Запада – очень хороший промежуточный результат. Отдельно стоит отметить игру череповчан в меньшинстве – третье место в лиге, лучше показатели только у «Авангарда» и СКА. Да, ещё пока приятно удивляет Владислав Подъяпольский. Не самый крутой вратарь, на которого в Череповце сделали большую ставку, смотрится надёжно и выигрывает матчи для «Северстали».



Добавлять подопечным Разина, конечно, есть в чём. Например, у череповчан предпоследнее в КХЛ большинство. Ещё пока спит целый ряд лидеров нападения, на которых «Северсталь» очень рассчитывала – Адам Лишка, Игорь Гераськин, Индржих Абдул. Также никак не может добраться до команды новичок Йоонас Няттинен. Нет сомнений, что если ключевые хоккеисты «Северстали» добавят, то клуб будет выглядеть ещё интереснее. Но и сейчас получается очень даже неплохо.

«Локомотив»

Что нужно сделать: не растерять уверенность. Очень сложно что-то советовать усилить команде, в которой и так всё здорово. «Локомотив» Андрея Скабелки пока очень уверенно бежит по рельсам регулярки. В порядке лидеры (ну, кроме Ландера), хороша молодёжь, надёжна защита и вратари, да и сама игра ярославцев оставляет очень приятное впечатление. Да и результаты «Локомотива» говорят сами за себя: по сути, «железнодорожники» потерпели лишь два полновесных поражения от СКА и «Йокерита», всё остальное – это «технарь» от «Куньлуня», да проигрыши далёким от оптимального составом от «Нефтехимика» и «Магнитки». Как только «Локомотив» собрал оптимальный ростер, так тут же «хлопнул» на выезде крепкий «Витязь».



Так что ярославцам не нужно никакое усиление, требуется просто шлифовать мелкие игровые недостатки, которые всегда видит тренер, и готовиться пошуметь в плей-офф на Западе.

«Йокерит»

Что нужно сделать: подумать, как играть без Лехтонена. «Йокерит» хоть и очень строптив в нынешнем сезоне (бойкот, самовольный карантин), но предсказуемо хорош по игре. Финны выглядят очень мощно, по движению дают фору даже ЦСКА, не испытывают проблем с результативностью и очень мало пропускают. Определённо, этот клуб в нынешнем чемпионате претендует на многое, хотя соглашусь и с тем, что в прошлые годы мы часто говорили о «Йокерите» то же самое, а заканчивалось всё максимум вторым раундом плей-офф.



Но относительно «шутов» есть одна загвоздка. Безоговорочным лидером клуба сейчас является защитник Микко Лехтонен. Он и в обороне очень полезен, а уж в атаке ему просто нет равных – лучший снайпер, бомбардир и второй ассистент «Йокерита». Безусловно, без такого хоккеиста, который определяет рисунок игры и очень много времени проводит на площадке, «шутам» придётся тяжело – примерно, как «Тампе» без Виктора Хедмана. Однако весьма вероятно, что уже в середине ноября такого «горячего» Лехтонена призовут из аренды обратно в «Торонто» на открытие тренировочных лагерей. Так что Лаури Марьямяки уже нужно думать, как придётся играть вторую половину регулярки и плей-офф без своего лучшего игрока.

«Динамо» М

Что нужно сделать: оживить Кагарлицкого, научить забивать другие звенья, кроме первого. С «Динамо», на самом деле, всё очень просто. Бело-голубые довольно уверенно разбираются с командами классом ниже, в основном за счёт усилий тройки Шипачёва, но неизменно сталкиваются с большими проблемами в играх с другими топ-клубами. Тут мало что изменилось по сравнению с прошлым сезоном. Всё та же надежда на трёх лидеров, и практически пустота за их спинами.



Если Владимиру Крикунову удастся как-то заполнить эту пустоту, то это будет большая победа. Главный внутренний резерв для усиления – это Дмитрий Кагарлицкий, который пока не может забить даже «Куньлуню». Продуктивнее должны действовать Пулккинен и Линдберг, ну и от звеньев боттома тренерам бело-голубых хочется видеть большей отдачи. Пока «Динамо» — очень простая команда для разбора сильными соперниками. Не давайте дышать Шипачёву и Яшкину, реализуйте свои моменты, и победа в кармане. И с такой репутацией бело-голубым точно не забраться дальше второго раунда плей-офф на Западе.

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«Динамо» Мн

Что нужно сделать: не испугаться собственной прыти, улучшить оборону. Минское «Динамо» — главное открытие сезона. Подопечные Крэйга Вудкрофта одерживают яркие и красивые победы, пользуются всей глубиной состава и идут на третьем месте Запада. Большего и желать нельзя. При этом у минчан всё непривычно солидно и уверенно, видно, что команда точно знает, как ей добиваться успеха.



Тут главное не останавливаться на достигнутом, не пугаться собственных успехов и не терять контроль над ситуацией, когда наступит неудачный период – а куда же без него. Но для полноценного прогресса «зубрам» нужно усиливать игру в обороне, возможно, приобретать каких-либо крепких домоседов. Всё-таки за счёт «бразильского» хоккея «Динамо» ещё способно удивлять в регулярке, но в плей-офф такое точно не прокатит.

СКА

Что нужно сделать: разобраться с составом. Пока единственной проблемой СКА видится нереальная конкуренция во всех линиях. Ковид отправил в лазарет почти всю основу «армейцев», те подключили молодёжь, взяли несколько хоккеистов в аренду, а результаты СКА пострадали несильно. И вот что теперь делать петербуржцам, когда все поправятся? Да тут даже Валерий Брагин не может быть уверен в том, что останется рулевым «армейцев», вон как лихо справляются Лев Бердичевский и Роман Ротенберг.



Это, конечно, шутка. А кроме шуток, СКА скоро предстоит начинать всё заново. Восстанавливать химию в звеньях, сыгрываться, подключать хорошо проявивших себя молодых хоккеистов. Наверное, это приятные заботы для тренерского штаба, но их нужно будет решить. А вот потом, когда команда обретёт окончательный вид, уже и можно будет поговорить о сильных и слабых игровых сторонах петербуржцев.

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ЦСКА

Что нужно сделать: подтянуть большинство. ЦСКА в общих чертах ничем не отличается от самих себя образца прошлых сезонов. Уверенная, мощная, системная игра, часто скучноватая, но очень продуктивная. «Армейцы» даже вернулись на своё привычное место в общей таблице, хотя потери красно-синих летом кому-то казались едва ли не фатальными.



Но у Игоря Никитина всё работает отменно. А если что и усиливать ЦСКА, то игру в большинстве. По этому показателю «армейцы» сейчас третьи с конца в КХЛ, всего лишь 8,6% реализации лишнего! Пожалуй, это и есть тот компонент, в котором сказался уход из клуба Капризова, Григоренко, Вея и Нестерова. Перед плей-офф укрепить его жизненно необходимо, но на это у тренерского штаба ЦСКА ещё полно времени.