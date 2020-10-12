Холл хотел бороться за Кубок Стэнли, а перешёл в «Баффало». Другие игроки оттуда бегут

«Мне надоело проигрывать. Это выматывает и высасывает всю радость от игры. Тренировки стали бессмысленными, даже на арену приходить не хочется», — говорил про «Баффало» один из лучших двусторонних центров НХЛ Райан О’Райлли три года назад. Через год его обменяли в «Сент-Луис», с которым он выиграл Кубок Стэнли, «Конн Смайт» и «Селке Трофи».

Патрик Берглунд, который перешёл в «Баффало» в обмен на О’Райлли, отказался играть в команде уже через полгода и разорвал контракт, потому что «перестал радоваться хоккею». В этом году Заг Богосян тоже отказался играть в «Сэйбрз», разорвал контракт и ушёл в «Тампу».



«Я устал проигрывать, это сплошное разочарование», — говорил этой весной главная звезда «Сэйбрз» Джек Айкел. С ним согласны Далин, Ристолайнен и другие игроки.



Руководство клуба ведёт себя более чем странно – городит перестройку на перестройке, при этом заявляя, что никакой перестройки нет. Говорит, что не будет менять генменеджера, но через месяц увольняет не только его, но ещё человек 20 тренеров и управленцев.

Тейлор Холл подписал 1-летний контракт с «Баффало» на сумму $ 8 млн

И в эту команду, которая уже девять лет не может попасть в плей-офф (даже в этом году, когда за бортом осталось всего семь команд), перешёл главный свободный агент – 2020 Тейлор Холл. Который, напомним, говорил, что его главный критерий выбора клуба – шанс выиграть Кубок Стэнли. Зачем?



С «Баффало» всё понятно – кто же откажется от такого лакомого кусочка? Подписание Холла должно успокоить недовольных игроков и болельщиков, послать сигнал, что «Сэйбрз» всё-таки собираются побеждать. Хотя бы с точки зрения маркетинга это крутой ход, да и связка Айкел – Холл в следующем сезоне должна дать жару, и на «Баффало» будет приятнее смотреть. Если с выходом в плей-офф опять будут проблемы, Холла можно будет выгодно обменять.



Главными претендентами на Холла считались «Колорадо», «Бостон» и «Нэшвилл», причём «Нэшвилл» сразу предлагал долгосрочное соглашение. Все три клуба постоянно играют в плей-офф, а «Колорадо» с «Бостоном» каждый год ходят в фаворитах Кубка Стэнли.

Холл уйдёт в «Нэшвилл», Худобин и Дадонов останутся? Чего ждать от открытия рынка в НХЛ А нынешних чемпионов могут ждать серьёзные перемены, если кто-то из конкурентов рискнёт по-крупному.

Но у «Колорадо» и «Бостона» есть давно сыгранные ударные тройки, которые никто не будет разбивать. В «Нэшвилле» ситуация полегче, но нет центров уровня Маккиннона и Бержерона, а на левом фланге конкуренцию ему бы составлял Филип Форсберг. В «Баффало» конкуренции никакой нет, и есть очень крутой центр Джек Айкел, так что, видимо, Холл решил пойти по пути наименьшего сопротивления и сильной команде предпочёл бОльшие деньги плюс сильнейшего партнёра по звену. Такого центра у него не было ни в «Аризоне», ни в «Нью-Джерси».



Во-вторых, Холлу нравится тренер Ральф Крюгер, а Крюгеру нравится Холл. Они уже работали вместе в «Эдмонтоне», и при нём нападающий провёл один из лучших сезонов в карьере. «Нам очень повезло, что у нас есть элитный центр, а теперь мы получили элитного крайнего, и мы взволнованы тем, какой потенциал будет у этой связки. Конечно, звенья будет составлять Крюгер, но мы говорили о том, что они могут играть вместе. Тейлор, конечно, понимает, что Айкел очень сильный хоккеист.



Думаю, отношения Крюгера с Холлом сыграли большую роль. В последние дни они много общались. Самое важное, что обе стороны достигли комфорта, и он, и мы хотим одного и того же. Мы верим в Тейлора и надеемся, что это станет началом долгосрочных отношений», — заявил генменеджер «Баффало» Кевин Адамс.

Но всё равно это решение Холла выглядит странным. Да, «Баффало» начало какие-то движения в сторону прогресса – у них есть отличный тренер Крюгер, который хоть как-то пытается расшевелить это болото. Есть Айкел, Далин, Йокихарью, парочка неплохих нападающих – Скиннер, Олофссон, Райнхарт, приобретён опытный центр под второе звено Эрик Стаал. В последние пару сезонов у команды бывают моменты просветления, но недолгие.

Сейчас у «Баффало» набралось два качественных звена и несколько хороших защитников, но в остальном команда всё ещё сильно проседает. Нет ни топового вратаря, ни крепких нижних звеньев, и хоть перспективы команды чуть выросли, но по-прежнему туманны. Ни о каком Кубке Стэнли здесь пока и не мечтают, в плей-офф бы забраться.



Если не получится выйти в плей-офф с «Баффало», то с Айкелом Холл абсолютно точно поправит результативность (в этом сезоне форвард набрал всего 52 очка в 65 матчах), а в дедлайн можно попросить обмена в клуб с перспективами выиграть Кубок Стэнли (тем более у форварда все козыри на руках, то есть полный запрет на обмен). И летом подписать выгодный долгосрочный контракт с клубом-контендером.