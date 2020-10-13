Андриевского отправили в отставку. Кого ещё в КХЛ могут уволить в ближайшее время?

Хоккейный клуб «Сочи» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в тренерском штабе команды. Главный тренер Александр Андриевский покидает клуб, исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет Егор Башкатов.

Стоит отметить, что Андриевский возглавил «Сочи» в октябре прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне команда провела 40 матчей и завершила сезон на девятом месте в Западной конференции. После 13 матчей в нынешнем регулярном чемпионате «леопарды» занимают 10-е место на Западе с девятью баллами, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

Вчера, 12 октября, «леопарды» провели последний матч под руководством белорусского специалиста. На домашнем льду «Сочи» потерпел разгромное поражение от «Авангарда» (2:7). По сей видимости, после такого провала терпение руководства попросту лопнуло.

«Тяжело что-то комментировать. Вроде неплохо начали, неплохо отыграли второй период. Но, к сожалению, после пятого гола рассыпались. И это самое тяжёлое в такой встрече, что команда прекратила играть. Вот за это хочется попросить у наших болельщиков прощения. Завтра – новый день, будем разбираться», — прокомментировал разгромное поражение сам Андриевский.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Да, в «Сочи» далеко не идеальный состав. Но он вполне соответствует тому, чтобы как минимум находиться в зоне плей-офф, а не занимать место на дне турнирной таблицы Западной конференции. Южный клуб взял курс на омоложение состава, но новую линию развития, но развития в игре пока что совершенно не видно.

Кого и где ещё могут уволить в ближайшее время, учитывая клубы КХЛ? Кандидат номер один – Алексей Ковалёв из «Куньлуня». Страшно сказать, что он проиграл уже 13 (!) матчей подряд, а единственная «победа» была одержана после того, как «Локомотив» не приехал на матч в Мытищи, получив техническое поражение. Вы можете представить, чтобы какая-нибудь другая команда проиграла 13 матчей подряд, а её главного тренера не уволили? Такого просто не может быть. Видимо, совести в Континентальной лиге нет только у одного клуба, ведь такие результаты сильно бьют по имиджу лиги.

Да и вообще тренеру, как говорят, для начала нужно обрасти мясом. Нельзя сходу, как в случае с Ковалёвым, бросать человека в пекло. Нужно начинать с низов, поработать в ВХЛ, в МХЛ, а уже потом отправляться трудиться в Континентальную лигу. В России уйма высококвалифицированных и опытных тренеров. Есть Валерий Белов, Алексей Кудашов. Давно рвётся работать Андрей Назаров, который с его навыками антикризисного менеджера и умением работать с молодёжью вообще является идеальным вариантом для «леопардов». Странно, что у нас перестали обращать внимание на таких опытных специалистов, способных принести результат. Зато дают шанс тренером, которым пока нужно обучаться, а не возглавлять команды Континентальной лиги и проигрывать по 13 матчей кряду.

Готовы к работе. Свободные тренеры, которые первые на очереди в КХЛ Отставки в лиге неизбежны, а в некоторых клубах они уже назревают.

Не слишком крепки и позиции Михаила Кравеца в «Витязе», который на данный момент занимает девятую строчку на Западе. Если в итоге подмосковный клуб не попадёт в плей-офф, то Кравец точно лишится своего места.

В «Амуре», занимающем предпоследнее место на Востоке, уже успел наворотить дел исполнявший обязанности главного тренера Павел Торгаев, поэтому назначение Сергея Светлова не приносит хабаровчанам максимальной пользы. В очередной раз отметим, что все разговоры про болезнь и эпидемии, конечно, имеют определённые основания. Но давайте посмотрим на «Салават Юлаев», который месяц играл дублирующим составом, при этом обыгрывая «Витязь», «Нефтехимик», «Сибирь». Почему там ничего не валили на эпидемию, а старались и продолжали набирать очки?

«Куньлунь» — главная обуза КХЛ. Клуб из Китая сильно бьёт по имиджу лиги В команде пора наводить порядок. Давно напрашиваются и тренерские перестановки.

«Нефтехимик», кстати, тоже не радует, как и «Барыс». Нижнекамский клуб вообще стал никому неинтересен и скоро приблизится по совей «популярности» к «Куньлуню». Поражения, минимальное обсуждение в прессе, слабая тренерская работа, место вне зоны плей-офф. Разве этого ждут в Нижнекамске?

Явно не лучшим образом работает и Юрий Михайлис в «Барысе». Все мы привыкли к тому, что «барсы» занимают место в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции, на равных бьются с топ-клубами уровня «Авангарда» и без проблем выходят в плей-офф. Сейчас же от былой прыти «барсов» не осталось и следа. Более того, команда рискует не попасть в восьмёрку на Востоке.