«Авангарду» тесно в системе Хартли, «Сочи» губит связь со СКА. Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов по итогам матчей регулярки КХЛ.

«Авангард» упёрся в потолок собственной системы. Его необходимо пробивать

«Ястребы» в Магнитогорске сыграли худший свой матч в сезоне. «Авангард» проиграл и в желании, и в движении, и в организации игры, да ещё и не сумел реализовать немногочисленные моменты, получив первую «баранку» в чемпионате. В копилку минусов омичей по итогам этой встречи добавим и странное бессилие при розыгрыше большинства – в третьем периоде при счёте 0:1 у «Авангарда» было четыре возможности разыграть лишнего, но за все эти восемь минут можно вспомнить только одну толковую комбинацию. Собственно, второй гол «Магнитки» в матче – краткая зарисовка всей игры «Авангарда». У Корбана Найта предательски ломается клюшка при авантюрной передаче через свой пятак, и у канадца нет ни сил, ни желания что-то изменить.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте «Авангарда»

Ничего страшного для «Авангарда», конечно, не произошло. На длинной дистанции регулярки у всех клубов бывают матчи, максимально далёкие от идеальных. К тому же, «ястребам» не повезло встретиться с «Магниткой» — самой горячей командой последних недель, которая даже без двух ведущих центрфорвардов способна укатать лидера КХЛ. Но, с другой стороны, такой хоккей омичей – это тревожный звоночек, который может превратиться весной в колокольный звон.



Очевидно, что «Авангард» испытывает сильнейший дискомфорт, когда его соперник способен выдерживать бодрый темп и применять активный прессинг на протяжении большей части игры. «Ястребы» привыкли, что они могут перебегать оппонента и за счёт этого рано или поздно забрать территориальное преимущество, но когда соперник не менее хорош физически, чем «Авангард», то у омичей возникают проблемы. Так было в Москве с ЦСКА, так было вчера в Магнитогорске. Дело в том, что «ястребы» — очень схематичная и системная команда. Но этой системе часто не хватает гибкости. С «Магниткой» «Авангарду» нужно было переходить к плану Б ещё после первого периода, но игра команды не изменилась до самой финальной сирены.



И ладно, когда Боб Хартли упирался в одну игровую модель в прошлом сезоне – у него попросту не было в составе достаточного количества креативных исполнителей, которым можно доверить сыграть не по бумажке. Но сейчас-то у «Авангарда» совсем иное дело! Нет проблем с центрами, разноплановые вингеры, да и вообще целых три атакующие тройки. Но «ястребы» по-прежнему катят исключительно по тем рельсам, которые проложил для них тренер. Чаще всего это работает, но такие матчи, как с «Магниткой», напоминают, что ещё с прошлого сезона у «Авангарда» большие трудности с переламыванием ситуации по ходу игр.

Хартли — о матче с «Металлургом»: «Авангард» сам себе не дал шанса на победу

В целом по чемпионату, создаётся ощущение, что Хартли почему-то не использует весь потенциал своего состава, которому позавидуют многие клубы. В сентябре, когда у «ястребов» всё было отлично, это казалось запасом прочности, но сейчас это уже похоже на неспособность тренера отойти от привычных шаблонов. Вероятно, канадцу уже сейчас нужно подумать, что иногда своим хоккеистам нужно дать чуть больше свободы в атакующих действиях, ведь не все победы добываются исключительно с тренерского мостика. Прошлогодний «Салават» и нынешняя «Магнитка» с удовольствием подтвердят этот тезис.

ЦСКА пропустил 11 шайб за два матча. Что это было?

Московские «армейцы» проиграли две подряд выездные встречи с топ-командами, и, наверное, в эпоху жёсткого потолка зарплат этому не нужно сильно удивляться. ЦСКА остался суперорганизованной и мощной командой, но это уже не тот монстр, что в прошлые сезоны. Но настоящим откровением стало, как в Магнитогорске и Хельсинки развалилась самая крепкая оборона лиги. 11 пропущенных шайб за две игры, и пускай три из них побывали в опустевших воротах, это всё равно невероятно много для ЦСКА.



Удивительно было наблюдать, как «армейская» крепость трещит под перманентным давлением соперников. Раньше ЦСКА сбивал натиск оппонентов за счёт движения и уплотнения средней зоны, но сейчас мы видим, что у красно-синих не хватает ресурсов для того, чтобы отодвинуть игру от собственных ворот. Ну а постоянно нагружаемая оборона ЦСКА довольно быстро «наедается», начинает ошибаться, терять позиции, пускать соперников на пятак – словом, делает всё то, что присуще защитной линии любой команды при серьёзном «терроре». Но мы-то ведь говорим про ЦСКА, прославившийся своей монолитной, неприступной и в чём-то уникальной обороной.

Видимо, эти эпитеты сейчас к «армейцам» подходят уже не так, как раньше. Думаю, что дело здесь не в том, что защитники ЦСКА вдруг забыли, как играть по позиции, и перестали блокировать броски и правильно двигаться в своей зоне. Проблема, на мой взгляд, в оборонительной игре нападающих. Именно они отвечают за фирменный высокий прессинг ЦСКА, они насыщают среднюю зону и не позволяют атакам соперника приобрести регулярный характер. Красно-синие ведь раньше пропускали меньше всех не потому, что идеально справлялись со всеми угрозами, а потому, что качественнее других клубов КХЛ минимизировали эти угрозы.



Но нынешний ЦСКА, очевидно, слегка «плывёт», если соперник не боится «армейцев», и выходит не терпеть, а играть, атаковать и создавать им проблемы. И здесь Игорю Никитину нужно разобраться, в чём дело, иначе из рук «армейцев» уйдёт их самый главный козырь.

«Автомобилист» — самая зрелищная команда КХЛ. Но так было и при Мартемьянове

Про уральский клуб мы не так много говорим и пишем в нынешнем сезоне, но это не потому, что «Автомобилист» не вызывает никакого интереса. Просто у этого клуба всё практически идеально. Билл Питерс безболезненно влился в российскую действительность и очень быстро установил хороший контакт со своей командой. У «Автомобилиста» есть сильный, проверенный временем вратарь, который точно не подведёт в важный момент. Ну а атака екатеринбуржцев – это просто сказка, и именно благодаря ей уральцы сейчас вырвались на промежуточное первое место в КХЛ.



Думаю, «Автомобилист» сейчас – самая яркая и зрелищная команда лиги. Много разговоров про Павла Дацюка и раззабивавшегося рядом с ним Алексея Макеева, но ведь у уральцев сейчас вообще не найти ни одного проблемного форварда. Ну, разве что, Джефф Плэтт.



Атака уральцев работает красиво, разнообразно, продуктивно. При этом в игре «Автомобилиста» по максимуму присутствует креатив, свобода и самодеятельность (чего так не хватает «Авангарду», хотя у «ястребов» состав сопоставим по мощности нападения). Результат на лицо. Уральцы – самая забивная команда КХЛ, но что особенно важно – стабильно забивная. Только в одной игре из 16-и «Автомобилист» забросил менее трёх шайб, впрочем, этого всё равно хватило для домашней победы над «Спартаком». Представляете, каждый соперник уральцев, выходя на лёд, должен держать в уме, что с большой долей вероятности ему придётся забивать не менее трёх голов для положительного результата! Вот поэтому у «Автомобилиста» лишь два поражения в основное время – лучший показатель КХЛ.

Дацюк — главная звезда КХЛ прямо сейчас. В 42 года он продолжает творить на льду Самый титулованный хоккеист лиги набрал мощный ход. Похоже, это только начало.

Смотреть на екатеринбуржцев очень приятно, но всегда интересно, к чему команду приведёт такой «бразильский» хоккей. По большому счёту, при Андрее Мартемьянове «Автомобилист» тоже сверкал в нападении в регулярке, тоже имел лучшее большинство КХЛ, но серьёзно буксовал в плей-офф, где всё-таки уже совсем другой уровень сопротивления. Остаётся только дождаться весны, чтобы увидеть, насколько будет готов к такому испытанию Питерс. Напомним, что в НХЛ канадский специалист за пять лет самостоятельной работы лишь раз вывел свою команду в плей-офф («Калгари» в сезоне-2018/2019. – Прим. «Чемпионата») и без вариантов уступил в первом же раунде.

В «Сочи» поменяли тренера. Но всё это совершенно бессмысленно

Все мы прекрасно знаем, что в КХЛ есть команды, которые всерьёз не борются ни за какой значимый спортивный результат. Кто-то, как «Амур», «Северсталь» или, скажем, рижское «Динамо» с «Нефтехимиком» не претендуют на большие победы из-за низкого бюджета. Но эти команды всё-таки выполняют какую-никакую социальную функцию, поддерживают интерес к виду спорта в хоккейном регионе, плюс имеют школы, из которых иногда выходят талантливые ребята, будущие чемпионы.



Но, увы, есть в лиге и, так называемые, политпроекты, клубы без целей, задач, болельщиков, истории. И когда такие команды валятся в рамках отдельно взятого сезона и становятся обычными поставщиками очков для соперников, особенно остро ощущается бессмысленность их существования в КХЛ. Конечно, я говорю о «Куньлуне» и ХК «Сочи».



Китайский клуб в нынешнем чемпионате пробил дно абсурда, и мы уже не раз писали об этом. Но «леопарды», на самом деле, недалеко ушли от китайских товарищей по статусу. То же уныние и безнадёга, но под чуть более сладким соусом.

Андриевского отправили в отставку. Кого ещё в КХЛ могут уволить в ближайшее время? Кандидатов хватает. Главный из них слишком задержался в «Куньлуне».

«Сочи» стал первым клубом КХЛ, который пошёл на увольнение тренера из-за неудовлетворительных результатов. Конечно, можно порассуждать о том, что Андриевский провалился, или о том, что селекционеры клуба сильно ошиблись с легионерами. Можно выделить удивительно слабую результативность «Сочи» и полное отсутствие рисунка игры. Всё это так, да и Андриевский заслужил отставку. Но вот совсем не хочется мерить «леопардов» по образцу нормальных клубов КХЛ. В них тренерские перестановки происходят для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, в «Сочи» же это лишь пыль в глаза и создание видимости работы.



Потому что ничего в южном клубе в глобальном смысле не изменится. Играют хорошо легионеры, или нет, тащат вратари, или не тащат, Андриевский у руля, или Евгений Ставровский. Кстати, очень странный выбор, потому что как-то слабо верится, что 47-летний специалист, никогда в тренерской карьере не выезжавший за пределы Череповца, где работал в молодёжном «Алмазе», может помочь хоть какому-то клубу в КХЛ.

Но дело даже не в этом. Просто клуб, давно ставший лишь придатком другого клуба, а не самостоятельной единицей, априори не способен выйти на новый уровень. Хоть меняй тренеров, хоть не меняй. Всё, что происходит в «Сочи», контролируется из Санкт-Петербурга и подчинено интересам СКА, а с приходом в клуб Андрея Зюзина, крайне лояльного к Роману Ротенбергу человека, эта связь только усилилась. Раньше, например, петербуржцы просто отсылали «леопардам» в аренду игроков, так сказать, на обкатку. Сейчас же из Северной Столицы на юг отправляют целые тройки и ждут, что в «Сочи» будут непременно ставить таких хоккеистов в состав на каждый матч, независимо от того, нужны они тренеру «леопардов», или нет. У Павла Кукштеля, Кирилла Петькова, Даниила Огирчука гарантированно место в основе «Сочи», из-за чего в ротацию регулярно попадают более опытные и, вероятно, более продуктивные игроки. Плюс не забываем, про Игоря Руденкова, Германа Рубцова, Даниила Мироманова – все они находятся в скрытой аренде и в любой момент могут переехать в Петербург. И не важно, нужны они самому «Сочи» в этом сезоне, или нет.



Вот и есть ли смысл менять тренера в клубе, где всё решает менеджер из другого города? Конечно, нет, и поэтому Андриевского в этой ситуации жаль, хоть он и отработал слабо. Но ещё больше жаль нашу лигу, которая серьёзно тормозит своё комплексное развитие из-за наличия вот таких проектов. Они не имеют ничего общего с принципами честного, конкурентного спорта, а лишь удовлетворяют неуёмные властные амбиции некоторых влиятельных людей.