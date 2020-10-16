Как быть дальше? Известные хоккеисты КХЛ, чья карьера катится на дно

Время выправить ситуацию ещё есть. Вопрос в том, осталось ли желание.

Некоторые хоккеисты, несмотря на возросшую конкуренцию в КХЛ и введение жёсткого потолка зарплат, занижают к себе требования. В результате карьера игроков складывается не лучшим образом, а от кого-то в итоге приходится отказываться. Рассказываем о тех, кому самое время прибавить и взяться за ум.

Дальше будет только хуже. Хоккеисты КХЛ, которым нужен обмен От сделок выиграют все стороны.

н. Роман Любимов («Спартак»), 28 лет

13 игр, 2 (1+1) очка, «-12» показатель полезности

Наперекосяк пошла карьера нападающего Романа Любимова. В своё время форвард, здорово игравший за ЦСКА, совершил ошибку и уехал пробовать свои силы в Северную Америку. После возвращения у хоккеиста откровенно не пошло ни в «Магнитке», ни в «Спартаке», где его и вовсе отправили в список отказов. Теперь, если Любимова никто оттуда не заберёт, форвард поедет в «Химик», либо будет договариваться о расторжении контракта.

н. Даниил Апальков (ХК «Сочи»), 28 лет

4 игры, 0 очков, «-4» показатель полезности

Помнится, как Апальков был одним из лидеров и главной звездой возрождённого «Локомотива». Но в Ярославле форвард явно пересидел, в результате чего с каждым годом начал играть всё хуже. В прошлом чемпионате Апалькова обменяли в московское «Динамо», где он откровенно не заиграл, а значит не заработал вистов для нового контракта. Сейчас Даниил пытается реанимировать карьеру в «Сочи», но пока получается не слишком удачно.

н. Геннадий Столяров («Динамо» Р), 34 года

6 игр, 0 очков, «-2» показатель полезности

У Столярова ситуация в чём-то схожая с той, в которой оказался Любимов. Геннадия в «Спартаке» тоже помещали в список отказов. Правда позднее стороны договорились о расторжении контракта, а игрока в ряды рижского «Динамо» позвал Петерис Скудра. В столице Латвии нападающий, когда-то капитанивший у Андрея Назарова в «Нефтехимике», ничего толкового не показывает. Увы, но с каждым годом Столяров играет всё хуже. Видимо, сказывается и возраст.

Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

н. Антон Глинкин (начинал сезон в «Куньлуне»), 31 год

2 игры, 1 (0+1) очко, «-1» показатель полезности

Глинкин, как и его давний партнёр Андрей Попов, совершил ошибку, когда перебирался из «Трактора» в «Ак Барс». В Казани у Антона всё пошло не так, как хотелось бы игроку. Да, формально (по большей части форвард сидел в запасе) завоёван Кубок Гагарина, но карьера у Антона совершенно не клеится. Даже из «Куньлуня» Глинкина попросили сразу после нескольколих встреч. Тренерский штаб Алексея Ковалёва разочаровался в негабаритном нападающем. Попов, по сути, уже завершил карьеру. Думается, что в ближайшее время подобные мысли будут посещать и Глинкина.

н. Алексей Кручинин («Куньлунь»), 29 лет

10 игр, 2 (1+1) очка, «-4» показатель полезности

За последнее время Кручинин сменил сразу несколько команд. Алексей, не сумевший закрепиться в системе СКА, вернулся в «Трактор», затем в результате обмена перешёл в «Салават Юлаев». Однако выйти на прежний высокий уровень к талантливого и обученного форварда никак не получается. Сейчас Кручинин выступает за «Куньлунь», но игра хоккеиста далека от идеала. Собственно говоря, как и у всей китайской команды.

в. Станислав Галимов («Динамо» Р), 32 года

4 игры, 0 побед, 86,5% отражённых бросков, 4,58 коэффициент полезности

Когда-то Галимов «зажигал» в «Ак Барсе», «Атланте» и ЦСКА, но сейчас на игру Станислава больно смотреть. В «Тракторе» и «Магнитке» Галимов попросту провалился, а в Ригу его позвал Петерис Скудра, хорошо знакомый с голкипером по долгой совместной работе в «Торпедо». Но, как видим, в «Динамо» дела у Галимова тоже не идут. При таких раскладах Станислава в скором времени могут попросить в том числе и из Риги.

Восемь игроков, проваливших старт сезона КХЛ на Западе. От них вреда больше, чем пользы Без главного приобретения московского «Динамо» в межсезонье здесь обойтись не могло. Дмитрий Кагарлицкий и сам не скрывает разочарования.

н. Александр Полунин («Амур»), 23 года

17 игр, 2 (1+1) очка, «-9» показатель полезности

Полунин по-прежнему остаётся в статусе вечно подающего надежды. В «Локомотиве» с ним пытался работать и Алексей Кудашов, и Дмитрий Квартальнов. Это специалисты, которые известны своим умением подстегнуть и заставить прогрессировать молодёжь. Увы, Полунину это не помогло. Андрей Скабелка моментально раскусил Полунина, в результате чего молодой хоккеист отправился покорять Дальний Восток. В «Амуре» показываемый Александром хоккей тоже вызывает вопросы.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Давид Рундблад (ХК «Сочи»), 30 лет

9 игр, 0 очков, «-8» показатель полезности

Упомянем и иностранного хоккеиста. До обмена в ХК «Сочи» Рундблад здорово выглядел в СКА, закрывал большинство, был результативен, помогал «армейцам» побеждать. Сейчас же швед выглядит в южном клубе белой вороной. Рундблад – это обуза «леопардов», но точно не помощник. По всей видимости, у Давида окончательно пропала мотивация, в результате чего скандинавский защитник просто бросил играть. Помощи нет ни в обороне, ни при игре в равных составах. Странно, что руководствам и тренерами до сих пор не сделаны выводы.