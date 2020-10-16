Артемий совсем не скучает по Америке и «Рейнджерс».

Панарин в отпуске: ест «Доширак» в поезде, тренируется с боксёром, кайфует от Петербурга

Артемий Панарин – один из самых ярких российских игроков КХЛ. Прошлым летом Хлебушек подписал многомилионный контракт с «Рейнджерс», подняв свои медийные рейтинги до небес. Росту популярности, конечно, помогло и интервью, в котором Артемий затронул темы политики и общественной жизни в России.

Видео доступно на «Чемпионате».

За год, прошедший с той резонансной беседы с журналистами, Панарин превратился в настоящую звезду НХЛ. Он тащил на себе «Рейнджерс», выбил 95 (32+63) очка в укороченном регулярном сезоне и вошёл в тройку номинантов на престижный индивидуальный приз «Харт Трофи», вручающийся самому ценному хоккеисту чемпионата. Увы, в плей-офф Панарин сыграл далеко не так ярко, как от него ждали, а его «Рейнджерс» бесславно вылетели в раунде плей-ин от «Каролины».

Панарин не привёл «Рейнджерс» на праздник хоккея. Ожидание и реальность плей-ин НХЛ Бобровский не может «воровать» серию в одиночку, а «Торонто» увяз в битве систем с «Коламбусом».

Таким образом, отпуск у Артемия начался уже в середине августа, и за ним следили сотни фанатов Панарина по всему миру. Благо, социальными сетями форвард пользуется активно.

Из канадского «пузыря», где проходили матчи плей-офф, Панарин направился в Санкт-Петербург. Артемий не раз подчёркивал, что обожает этот город и проводит там значительную часть времени между сезонами в Северной Америке.

В Северной столице Панарин гулял со своей девушкой Алисой Знарок, встречался с друзьями, среди которых были и весьма известные спортсмены.

А ещё – не забывал поддерживать спортивную форму. Панарин провёл спарринг с боксёром Русланом Проводниковым.

В Петербурге Хлебушек «тусил» до конца сентября, а затем, согласно традиции, отправился на малую родину – в городок Коркино Челябинской области. Самое интересное, что Панарин решил добираться туда… на поезде. Компанию в этом необычном для долларового миллионера путешествии Артемию составил его друг, пиар-менеджер Артём Гаврилов.

«Решили поностальгировать. Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеётся). Выпивали ли в купе? Нет. Я смотрел в окно, читал книгу, ел вонючую курицу и «Доширак». Ездил в Коркино увидеть дедушку с бабушкой? Конечно. Плюс решить пару моментов по благотворительности», — рассказал недавно Панарин о своей поездке.

В ходе 40-часовой поездки Артемий регулярно отчитывался своим подписчикам в инстаграмме, выкладывая сторис. Фанаты Хлебушка вычислили маршрут поезда и на следующий день стали встречать кумира на остановках. «Проехали Киров. Ребята нормально встретили, исправили нашу ситуацию — с «Вятичем» дальше путешествуем (показывает трехлитровую банку пива «Вятич»). В общем, была тут пара остановок, люди «подогрели» немного. Выпечка есть у нас», — отмечался Панарин в сторис.

«Дошираками закупились, водочки нет. Спортсмены едут». Панарин отправился в родное Коркино

В Коркино Артемий, похоже, отдыхал без интернета, как в детстве, но спустя неделю вновь дал знать о себе фанатам. Панарин по приглашению вице-президента «Трактора» по хоккейным операциям Олега Усачёва посетил тренировку челябинской команды. Хлебушек пообщался с хоккеистами «медведей», главным тренером Анваром Гатиятулиным, а также поддержал инициативу «Трактора» о проведении игры регулярки КХЛ в форме, созданной ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом. Панарин подписал один из свитеров.

Фото: Официальный сайт ХК «Трактор»

Фото: Официальный сайт ХК «Трактор»

Через пару дней Артемий был уже в Москве, и снова на хоккее. В этот раз он с трибун наблюдал за игрой московского «Спартака» — команды, которую тренирует его будущий тест Олег Знарок. Присутствие Панарина не принесло успеха красно-белым – «Спартак» уступил «Локомотиву» в овертайме.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какое-то время Артемий погостил в Москве.

Но затем вернулся в свой любимый Петербург, где приступил к тренировкам. И нужно отметить, что за время отпуска прицел у Артемия ничуть не сбился.

В городе на Неве форвард чувствует себя великолепно и, кажется, совсем не скучает ни по Америке, ни по «Рейнджерс».

«Собираюсь ли за границу? Пока нет. Я очень кайфую от Петербурга. Не думаю, что мне здесь надоест. Более того, я не расстроюсь, если сезон пододвинут», — отмечает Артемий.