Панарин не привёл «Рейнджерс» на праздник хоккея. Ожидание и реальность плей-ин НХЛ

Бобровский не может «воровать» серию в одиночку, а «Торонто» увяз в битве систем с «Коламбусом».

В Национальной хоккейной лиге в разгаре раунд плей-ин – предварительная стадия, на которой 16 команд лиги определяют восемь участников плей-офф Кубка Стэнли. Мы уже посмотрели много интересных, непредсказуемых поединков, узнали одного победителя, а впереди – ещё много увлекательных и захватывающих развязок в сериях.

Вспоминаем, какие были ожидания перед стартом квалификационного раунда, и выясняем, что из этого получилось.

Турнирная таблица Кубка Стэнли – 2020.

Западная конференция

«Эдмонтон» — «Чикаго»

Что ждали: увлекательную битву разных поколений. Постаревшие Кейн, Тейвз и Кит должны были трясти большим кубковым опытом, но ожидалось, что задор, молодость и потрясающий талант Макдэвида с Драйзайтлем перебьют остатки «стариковского» запала. «Эдмонтон» перед серией козырял идеальным большинством и почти идеальным меньшинством, у «нефтяников» начала проклёвываться глубина состава, а «Чикаго», в свою очередь, в плей-офф не собирался, перед дедлайном раздал некоторых лидеров, а часть других потерял позже из-за травм. Словом, казалось, что «чёрные ястребы» на опыте ведущих форвардов зацепят максимум одну игру в серии, и благополучно пропустят «Эдмонтон» в первый раунд.

Что получили: Макдэвид и Драйзайтль уничтожают оборону «Чикаго», но это всё, что «Эдмонтон» может противопоставить сопернику. Не тащат ни Смит, ни Коскинен, куда-то пропало почти эталонное меньшинство, в обороне бардак. Было понятно, что «Эдмонтон» будет много забивать, но вот на атакующую прыть «Чикаго» не ставил никто, включая аналитиков «Ойлерз». «Нефтяники» оказались не готовы к тому, что их соперник при всех своих проблемах серьёзно настроился на рестарт сезона, а теперь уже у «Эдмонтона» остался один шаг до краха. И почему-то есть ощущение, что «Чикаго» сможет добить талантливую, но пока всё ещё бестолковую команду из провинции Альберта.

Пары плей-офф НХЛ прямо сейчас. Какие соперники ждут Кучерова, Овечкина и Свечникова? Если бы первый раунд Кубка Стэнли начинался сегодня.

«Нэшвилл» — «Аризона»

Что ждали: что «койоты» достойно отпразднуют возвращение в плей-офф НХЛ, и в этом им помогут вдохновенная игра Тейлора Холла и удачные действия голкипера Дарси Кемпера. При этом единодушно признавалось, что «Нэшвилл» — более сбалансированная и равная по составу команда, чем «Аризона», да ещё и с двумя отличными вратарями. «Хищники» должны были испытать проблемы в плей-ин, но успешно решить их, пусть и в пяти матчах.

Что получили: в принципе, в этой серии без сюрпризов. Хотя было бы логичнее, если бы вперёд в противостоянии постоянно выходил «Нэшвилл». Но пока «Аризона» выглядит солиднее, в порядке оборона и Холл, так что результат закономерен. Не удивлюсь, если в этой серии будет пятая встреча, а вот если «койоты» дожмут «хищников» в четырёх поединках, то это уже будет одной из сенсаций в плей-офф.

«Калгари» — «Виннипег»

Что ждали: что Хеллебайк затащит «Виннипег», как делал всю регулярку, деклассирует ведущую тройку «Калгари» Годро – Монахан – Линдхольм, а атака «Джетс» расправится со слабенькой вратарской бригадой «огоньков». Не в трёх матчах, конечно, но общий успех «Виннипега», несмотря на нижний посев, был очень вероятен.

Что получили: Хеллебайк пропускает более трёх шайб в среднем за матч, непробивной стеной не выглядит, а лидеры атаки «Калгари» чувствуют себя вполне комфортно. При этом у «огоньков» никаких пожаров дома не возникает, два матча команда выиграла уверенно (4:1 и 6:2) и сейчас готовится к финальной точке в серии. Для «Виннипега» ситуация усугубляется травмами лидеров (Шайфли с Лайне пропустили уже два матча), так что перевернуть ход этого противостояния «Джетс» будет невероятно тяжело.

«Ванкувер» — «Миннесота»

Что ждали: прохода дальше задорного, молодого «Ванкувера» в трёх-четырёх матчах. «Косатки» по всем параметрам выглядели более готовой к плей-офф командой, а в «Миннесоте», поменявшей тренера за неделю до дедлайна, пока больше думают о будущем, и ждут, когда за «дикарей» сможет сыграть Кирилл Капризов.

Что получили: «Миннесота» вышла воевать, а у «Ванкувера» оказалось не так уж и много возможностей и вариантов, чтобы сломить упорное, тягучее сопротивление. В первой игре «Уайлд» удивили плотной, грамотной игрой и «сухарём» Алекса Стэлока, а во второй встрече чуть не совершили могучий камбэк. «Ванкувер» уравнял счёт в серии, но понял, что с «Миннесотой» придётся конкретно повозиться.

Календарь плей-офф НХЛ.

Восточная конференция

«Каролина» — «Рейнджерс»

Что ждали: что «Рейнджерс», ведомые свои лидером Панариным, зацепятся за этот шанс и станут командой-открытием этого плей-офф. От серии в целом мы ждали атакующего, искромётного хоккея, с обилием красивых голов и сейвов вратарей, с каскадом голевых моментов, эмоций и противостоянием ярких звёзд с обеих сторон.

Что получили: всё, о чём говорили, но только с одной стороны – «Рейнджерс» на праздник жизни не явились. Панарин потух, плохой пример со своего лидера взяли другие нападающие, оборона не успевала нигде, вратари не тащили. Это было ужасное зрелище для фанатов «синерубашечников», которые справедливо надеялись на равный бой, зато теперь в «Рейнджерс» есть смысл провести подробнейший разбор полётов, чтобы понять, куда и с кем парням с Бродвея двигаться дальше. Ну а «Каролина» была восхитительна, и я не завидую следующему сопернику разгорячённых «ураганов».

«У «Рейнджерс» светлое будущее. Настало время Шестёркина и Панарина». Что пишут в Америке Если бы это был май, мы бы ждали Панарина и Шестёркина в сборную на чемпионате мира.

«Айлендерс» — «Флорида»

Что ждали: не терпелось взглянуть, как талантливое, но бессистемное нападение «Флориды» попытается противостоять строгой, выпестованной обороне «Айлендерс», а проваливший регулярку Бобровский попробует «украсть» серию у «островитян», учитывая, что в обороне «Флорида» зачастую смотрится на уровне аутсайдера Высшей хоккейной лиги.

Подобные прогнозы мы давали во многом из-за симпатии к «пантерам», где и Бобровский, и Дадонов, и почти наш Барков, но умом все понимали, что у «Флориды» ну очень мало шансов.

Что получили: первые две игры подтвердили тезис, что даже топовый Бобровский (а он, кстати, не был таким уж топовым) не способен в одиночку затащить даже один матч, зато в третьей встрече Сергею пришла помощь, и это сразу обернулось победой для «Пантерз». Однако должно произойти что-то экстраординарное, чтобы «Айлендерс» вдруг развалились и позволили «Флориде» хотя бы помечтать о выходе в плей-офф.

У «Флориды» взыграла гордость! «Айлендерс» не страшны, когда есть желание и Бобровский Безвольная команда нашла волю и ещё поборется.

«Питтсбург» — «Монреаль»

Что ждали: что лидеры «Питтсбурга», которых невозможно удержать, когда они в горячей форме, не заметят сопротивления Прайса и довольно быстро укатают «Монреаль» в лёд. Что уж говорить, на бумаге это было противостояние с, пожалуй, самым явным исходом во всём плей-ин.

Что получили: мучения Малкина, Кросби и уже чувствуем аромат главной сенсации рестарта сезона. Да, «Питтсбург» может быть вот таким – неуклюжим, нерасторопным, несолидным. «Пингвины» нередко в подобном духе начинали и победные плей-офф, вкатываясь ближе к финалу конференций, но сейчас полоса для разгона у «Питтсбурга» уж слишком коротка. Поражение в следующем матче – и до свидания. «Монреаль» же, которому нечего терять, выжимает из ситуации максимум, и вряд ли испугается собственной удали.

Малкин и Кросби в шаге от вылета. «Питтсбург» пропустил решающий гол с нулевого угла «Питтсбург» сам отдал выигранный матч и скоро может закончить свой кубковый поход.

«Торонто» — «Коламбус»

Что ждали: равной битвы двух систем. У «Торонто» — много индивидуального таланта, но мало кубковости, пробивной мощи и характера. В «Коламбусе» нет раскрученных звёзд, вытряхивающих платёжку клуба, зато есть жёсткая тактика, уважение к тренерскому заданию и ежовые рукавицы Тортореллы, в которых почти любой игрок способен на подвиг. Было любопытно посмотреть, что сможет сделать яркий, но слегка инфантильный «Торонто» с этой бандой суровых мужиков, и насколько крутыми могут быть нынешние «Блю Джекетс».

Что получили: пока непонятно. Позади две игры серии, счёт 1-1, а «Торонто» и «Коламбусу» удалось по разу выиграть в фирменном стиле. Здесь драка в самом разгаре!