«Тампа» думает избавиться от хрустального капитана? Что будет со Стэмкосом дальше

Руководство «Тампы» в это межсезонье столкнулось с известной проблемой – как уместить всех под потолок зарплат? Пытались обменять Тайлера Джонсона и Брэйдена Кобёрна – не получилось, пытались отдать Джонсона бесплатно через драфт отказов – тоже не получилось. Ещё раньше появилась информация, что в клубе только четыре неприкасаемых игрока – Кучеров, Василевский, Хедман и Пойнт, а по остальным, включая капитана Стивена Стэмкоса, руководство готово слушать предложения.

Стэмкос не вошёл в число неприкасаемых игроков «Тампы». Он доступен для обмена

Слухи о возможном обмене Стэмкоса начали активно циркулировать с тех пор, как «молнии» выиграли Кубок Стэнли, а на днях инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Тампа» просила Стэмкоса снять запрет на обмен. «Стэмкоса просили снять запрет на обмен. Вся эта ситуация окутана тайной, а капитан восстанавливается после операции. Естественно, его здоровье – один из ключевых факторов», — написал Фридман. Что будет с ним дальше и какова вероятность, что Стэмкос сменит команду?



Мысли «Тампы» можно понять – во-первых, она прижата к стене потолком зарплат. Нужно заключать новые контракты с ограниченно свободными агентами – Михаилом Сергачёвым, Энтони Чирелли и Эриком Чернаком, но освободить для них место в платёжке пока не получается. С кем-то надо расставаться, но с кем и главное, каким образом? У восьми игроков в контрактах есть пункт о полном запрете на обмен, у Алекса Киллорна действует частичный запрет. Если обменивать кого-то, кроме Стэмкоса, то надо менять сразу нескольких игроков, потому что у всех (кроме неприкасаемых) зарплата существенно ниже.

Стэмкос вернулся спустя полгода, но лишь на три минуты. Зато успел забить крутой гол Капитан «молний» ещё не готов играть, но его присутствие на скамейке важно для команды.

Во-вторых, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли без Стэмкоса, если не считать его трёхминутное появление в третьем матче финала с «Далласом». Да, капитан всё время был с командой, но на льду справились и без него. Никита Кучеров уже давно перехватил у Стэмкоса звание лучшего игрока команды, центральная линия, да и вообще нападение, у «молний» и без капитана одно из самых грозных в лиге. Логично предположить, что в игровом плане «Тампа» безболезненно переживёт его уход.



В-третьих, здоровье Стэмкоса. За последние семь лет он провёл только два полноценных сезона. Он ломал ноги, рвал связки, пропускал плей-офф из-за тромба, в этом году дважды оперировал мышцы кора, и кто знает, что ещё будет дальше. Иметь в составе такого хрустального лидера – та ещё головная боль.

Капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу сделали операцию

Но все эти доводы разбиваются об один козырь в рукаве Стэмкоса – полный запрет на перемещение. Без согласия игрока обменять его невозможно. Попросить снять запрет на обмен никто не запрещает, за спрос денег не берут, но это ещё ничего не значит. Зачем самому Стэмкосу куда-то уходить?



Он провёл в клубе всю карьеру, пустил здесь корни, завёл семью, ему здесь всё нравится. Во Флориде маленькие налоги, круглый год хорошая погода, он играет в одной из лучших команд НХЛ, которая из года в год претендует на Кубок Стэнли. Стэмкос называет Тампу лучшим хоккейным городом в НХЛ.



Четыре года назад, подписывая долгосрочный контракт, он сильно подвинулся по зарплате, чтобы руководство могло построить вокруг него чемпионскую команду. Зачем теперь снова идти на уступки и срываться с насиженного места? Конечно, нельзя ничего исключать, но это видится маловероятным, что подтверждает и Пьер ЛеБрюн. «Он сам решает, что будет дальше. И, насколько я понимаю, на данный момент он решил никуда не уходить. Это его право, тем более он соглашался на зарплату в $ 8,5 млн не для того, чтобы уезжать в другой клуб».

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Да и «Тампе» даже психологически должно быть непросто даже обдумывать такое решение. «Молнии» были одной из худших команд лиги, когда выбирали Стэмкоса на драфте под первым номером. Он стал лицом «Тампы», символом возрождения команды, прошёл с ней весь путь с самых низов на самую вершину.

Фридман в своём подкасте добавил несколько важных штрихов: «Думаю, «Вегас» как минимум вёл разговоры насчёт Стэмкоса, но в итоге отказался от этого варианта из-за его проблем со здоровьем. Если выменивать его, тогда надо было бы избавляться от Пачьоретти, а у него и контракт лучше, и со здоровьем меньше проблем».



Здоровье – это не только фактор в пользу возможного обмена, но и против него. Не всякая команда захочет платить игроку огромные деньги без уверенности, что в середине сезона он снова не сломается. И не всякая команда может позволить себе спокойно взять контракт на $ 8,5 млн (а кто может позволить, не является претендентом на победу, а значит, даже гипотетически не представляет интерес для самого Стэмкоса). Так что слухи о возможном обмене капитана «Тампы» будут ходить и дальше, но пока они остаются только слухами.