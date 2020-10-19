Худшая оборона и шесть поражений подряд. Почему посыпалась «Сибирь»

Поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:3 стало для «Сибири» шестым подряд. Команда Николая Заварухина находится в глубоком кризисе, постепенно опускаясь на самое дно турнирной таблицы Восточной конференции. В чём причины столь слабого выступления новосибирцев в нынешнем сезоне?

На самом деле, на столь слабой игре команды сказывается сразу несколько факторов. Начнём с руководящего состава. Откровенно засиделся на своей должности генеральный директор Кирилл Фастовский. Человек занимает свой пост с 2010 года, то бишь уже 10 лет. Кирилл Валерьевич – опытный и многое повидавший управленец, но увольняют даже таких мастодонтов, как Геннадий Величкин. Который, на секундочку, выиграл с «Магниткой» два Кубка Гагарина. В свою очередь Фастовский в последние годы регулярно проваливал селекционную работу (кстати, за это Величкина и уволили из «Металлурга»), трижды за последние четыре сезона не попадал в плей-офф и принимал много спорных решений. Виноваты все вокруг, но только не он сам. Вопросы, к слову, не только к Фастовскому, но и к спортивному директору клуба Сергею Климовичу. Поговаривают, что между двумя менеджерами есть недопонимание и каждый тянет одеяло на себя.

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Менеджмент клуба уже успел уволить финского тренера вратарей Яри Каарелу (вопрос, зачем его вообще было приглашать), подписать провалившегося в прошлом сезоне в «Магнитке» канадца Эрика О'Делла (в Новосибирске он уже получил серьёзную травму и выбыл на длительный срок), а также поместить в список отказов защитника Виталия Меньшикова.



Меньшикова, по словам «поплывшего» на послематчевой пресс-конференции после игры с казанцами главного тренера Николая Заварухина, в «Сибирь» звал лично рулевой новосибирцев. «Расстались с Меньшиковым ради того, чтобы вписаться в потолок зарплат? Вы каждую пресс-конференцию спрашиваете меня именно про Меньшикова. Вы друг его, что ли? Вы знаете, какие у него были задачи в команде? Я лично его звал в команду и знаю для чего. Вы знаете, какие у него функции были в команде? Вы каждый раз спрашиваете у меня именно про него. Вы общаетесь? Хорошо, общайтесь», — нервно ответил Заварухин на абсолютно нормальный и логичный вопрос журналиста.



Николай Николаевич, вам бы лучше с бардаком в команде разобраться и заставить нормально работать помощников – Тарасенко и Ореховского, которые явно не справляются со своими обязанностями. Складывается впечатление, что в тренерском штабе «Сибири» нет единого целого, там каждый сам за себя. Все хотят выжить, но никто не готов стать частью единого кулака. Достаточно посмотреть в графу «пропущенные шайбы». По 64 шайбы пропустили две команды – «Сибирь» и «Амур». Хуже в КХЛ не обороняется никто. Даже чуть живой «Куньлунь», выдавший серию из 13 поражений подряд (техническую победу над «Локомотивом» засчитывать за успех просто стыдно), обороняется лучше.



Плохо играют вратари «Сибири». Кто виноват? Все. Во-первых, непонятно, для чего держать в команде трёх голкиперов. Харри Сятери, Алексей Красиков и Антон Красоткин — потенциально сильные голкиперы (вспомните шикарную игру финна в серии плей-офф с «Автомобилистом»), но втроём в команде они явно не уживаются. Да, Сятери болел, почти целиком пропустил предсезонные сборы, но сколько можно набирать форму?

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Вопросы и к Заварухину, который любил постоянно дёргать голкиперов при любом подвернувшемся случае. Провалился уже упомянутый нами финский тренер Каарела, которого Фастовский, по всей видимости, звал исключительно для индивидуальной работы с Сятери. Странно, что Кирилла Валерьевича не заинтересовал тот факт, что ранее Каарела сменил в КХЛ уже пять клубов. И отзывы о работе специалиста из Суоми далеко не лучшие. По всей видимости, отношения между Яри и Харри были скорее дружескими, но точно не рабочими. Вот только в «Сибири» нет звёзд и нет топ-защитников, поэтому дружба – это, конечно, хорошо, но лучше бы впахивали как следует.

Харри Сятери Фото: photo.khl.ru

Совершенно неясна и система игры нынешней «Сибири». Непонятно, какой хоккей хочет видеть тренерский штаб Заварухина. Играть от обороны и в откат с такой защитой и вратарями сродни безумию, мастерства в атаке тоже ограниченное количество. Получается, что нужно брать своё физикой и характером, грамотными менеджерскими решениями, тренерской мыслью. Ничего этого у «Сибири» образца сезона-2020/2021 мы не видим. Складывается впечатление, что команда просто не верит сама в себя, а в коллективе царит напряжённая обстановка, перерастающая в конфликтную. Если в ближайшее время в клубе ничего не изменится, то спасти сезон Новосибирску будет практически нереально. Ведь конкуренты не дремлют и уходят в отрыв.