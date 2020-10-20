«Торонто» предложил Михееву смехотворный контракт. В Канаде не ценят русского форварда?

На самом деле всё совсем не так. Позиции клуба и агента – это тонкости арбитража НХЛ.

В это межсезонье в арбитраж Национальной хоккейной лиги обратились 26 хоккеистов, находящихся в статусе ограниченно свободного агента. В их числе оказались и два российских игрока – это голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев.

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Дальнейшие пути Георгиева и Михеева на данный момент разошлись. Российский вратарь довольно быстро уладил контрактные проблемы со своим клубом, тогда как представители Михеева продолжают настаивать на разбирательстве в суде.

Что представляет собой арбитраж НХЛ?

Заявления на арбитраж могут подавать только игроки в статусе ограниченно свободных агентов (RFA). После 27 лет игроки приобретают статус неограниченно свободных агентов (UFA). В этом случае клуб, с которым у хоккеиста закончился контракт, не сохраняет прав на игрока.

Чтобы RFA получил право на подачу заявления в арбитраж требуется выполнение некоторых условий. В первую очередь необходимо учитывать возрастной критерий. Хоккеист в возрасте 18-20 лет должен отыграть в НХЛ четыре года, чтобы получить право на арбитраж. Сами понимаете, что в данной возрастной категории это в принципе невозможно сделать. 21-летний игрок должен иметь за плечами три сезона в лиге, 22-23-летние хоккеисты – два сезона, а игроку в возрасте 24+ достаточно провести хотя бы один сезон в НХЛ. Таким образом, лига обрубает для молодых юниоров возможность выбивать из своих клубов неадекватные контракты.

При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

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В ходе самого судебного процесса обе стороны доказывают свою правоту исключительно на основе фактов и статистики. Клуб не может аргументировать свои требования по занижению зарплаты статьями в медиа или компрометирующими видео. Клуб не может давить на жалость, говоря, что подписание игрока выведет его за потолок зарплат. Арбитр рассматривает статистику всех видов — как обычную, так и продвинутую. Игроки могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром. Обычно большая часть дел не успевает дойти до разбирательства.

Неровное выступление Михеева в дебютном сезоне в НХЛ

Именно в силу выполнения возрастного критерия 26-летний Михеев получил возможность на арбитраж уже после дебютного сезона в НХЛ. Минувший регулярный чемпионат получился неоднозначным для российского хоккеиста. Воспитанник омского хоккея удачно начал карьеру в новой лиге, но его сезон оказался испорчен тяжёлой травмой, полученной в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

В третьем периоде в столкновении со шведским форвардом «дьяволов» Йеспером Браттом россиянин получил сильный порез левой руки. Его незамедлительно доставили в местную больницу, где сделали операцию. Срок восстановления Михеева составил три месяца. Если бы не пауза в чемпионате из-за пандемии коронавируса, Илья мог бы и не получить возможность доиграть сезон до конца.

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Однако вынужденная остановка сезона позволила Михееву начать всё сначала. Во время июльской подготовки к рестарту чемпионата российский форвард поражал воображение своей игрой в летнем лагере. Илью наигрывали во втором звене с Джоном Таваресом и Митчеллом Марнером, и дела россиянина шли успешно. Он оформлял дубли и хет-трик в тренировочных матчах, постоянно получая комплименты от партнёров по команде и представителей тренерского штаба.

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Однако в плей-офф Илья растворился на льду. Возможно, Михееву банально не хватило опыта участия в Кубке Стэнли. В результате статистика российского хоккеиста резко пошла на спад. В регулярке Михеев принял участие в 39 встречах забросив восемь шайб и сделал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В плей-офф Михеев сыграл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился и заработал полезность «–1».

Позиция агента Михеева по иску в арбитраж

Чтобы не потерять права на хоккеиста, «Торонто» сделал Михееву квалификационное предложение. По своему первому контракту в «Мэйпл Лифс» Илья заработал $ 925 тыс. Согласно коллективному договору, если сумма предыдущего контракта была от $ 660 тыс. до $1 млн, то квалификационное предложение означает повышение контракта на 5%. Таким образом, генеральный менеджер «листьев» Кайл Дубас сделал российскому форварду предложение на $ 971,5 тыс.

«Это бизнес. За последние три года в системе «Торонто» выступало 12 моих игроков. Я работаю на своих клиентов, а не на команду «Мэйпл Лифс». Какие угодно могут быть отношения с генменеджером Кайлом Дубасом. Он сделал предложение. Мы его не приняли.

Я позвонил Дубасу и предупредил, что мы идём в суд. Так принято в Северной Америке. В отличие от других стран, тут нет никаких обид. Чисто рабочий момент. Думаю, мы найдём общий язык. Илье нравится в «Торонто», а клубу нравится Михеев. Просто мы не согласились с финансовой стороной контракта, не более того», – заявил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в интервью нашим коллегам из «Матч ТВ».

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Что предлагает «Торонто», а что хочет получить Михеев?

И вот вчера, 19 октября, североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман раскрыл подробности арбитражного разбирательства по новому контракту между Михеевым и его клубом. По сведениям Фридмана, 26-летний россиянин запросил зарплату в размере $ 2,7 млн за сезон, клуб предлагает почти в три раза меньше — $ 1 млн. По сути, «Торонто» снова предложил Михееву то самое квалификационное предложение, которое он ранее и отверг.

При этом в стане «листьев» хотят подписать Михеева сразу на два сезона, тогда как игрок настаивает на однолетнем контракте. Всё дело в том, что через год Илье исполнится 27 лет, и в таком возрасте он получит статус неограниченно свободного агента. В этом случае он сможет уже сам выбирать себе новый клуб. Вот почему «Торонто» сейчас предлагает хоккеисту двухлетний контракт.

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Могут ли стороны отказаться от контракта, назначенного арбитром?

Кому-то может показаться, что «Торонто» не оценил российского форварда по достоинству, а потому и предлагает Илье настолько маленькие деньги для хоккеиста его возраста. Однако это совершенно не так. Просто так устроен арбитраж в НХЛ. Клуб всегда делает своему RFA минимально возможное предложение, тогда как представители хоккеиста задирают планку на максимальный верх. В дальнейшем судья проводит разбирательство и выписывает контракт, который обычно устраивает обе стороны.

Важно понимать, что хоккеист не имеет права отказаться от зарплаты, назначенной ему независимым арбитром. Нет, формально Михеев может воспользоваться правом на отъезд в КХЛ, но в случае возможного возвращения за океан он будет вынужден играть по контракту, который сейчас ему будет назначен. В своё время так произошло с Иржи Гудлером, получившим от суда двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 2,875 млн за сезон. Чешский форвард уехал играть в московское «Динамо», а когда вернулся в НХЛ, то именно на этот договор.

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Может ли от контракта отказаться клуб? Может, но точно не в случае Михеева. Клуб Национальной хоккейной лиги может отказаться от заключения соглашения с хоккеистом, только если независимый арбитр выписал хоккеисту зарплату, превышающую $ 4,5 млн за сезон. Таких денег россиянину точно не присудят. А что же получит Михеев в случае, если стороны не смогут уладить свои отношения до заседания в суде?

Какой контракт в результате получит Михеев?

Скорее всего, Илье будет присуждена зарплата в диапазоне $ 1,3-1,5 млн за сезон. И это будут адекватные деньги для хоккеиста, который настолько неудачно провёл минувший плей-офф. Если бы Илья в матчах Кубка Стэнли подтвердил уровень, показанный в регулярном чемпионате, то смог бы рассчитывать на более весомую сумму. Но этого не произошло. Сейчас российский форвард является хорошим игроком третьего звена, и подобная зарплата будет вполне приемлемой в условиях современного рынка контрактов. Судя по тональности недавнего интервью 26-летнего форварда, понимает это и он.

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Примечательно, что на данный момент под потолком у «кленовых листьев» остаётся чуть меньше тех самых $ 1,5 млн, о которых сказано выше. Помимо Михеева, без контракта находится ещё один ограниченно свободный агент – защитник Трэвис Дермотт. У канадского защитника не было права на подачу заявления в арбитраж, поэтому его судьбу в клубе будут решать во внесудебном порядке. Если «Торонто» захочет сохранить Трэвиса в команде, клубу придётся отказаться от чьих-либо услуг, но этим игроком уже совершенно точно не станет Михеев.