«Даллас» совершил кражу? Лучший снайпер клуба Гурьянов будет играть за $ 2,55 млн в год

В прошлом сезоне он забил 20 голов в регулярке и 9 в плей-офф, а в новом ему готовят гораздо большую роль.

Нападающий Денис Гурьянов заключил новый контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на два года и всего на $ 5,1 млн. Не маловато ли для игрока, который закончил сезон лучшим снайпером команды?

Новая роль

Гурьянов дебютировал за «звёзд» ещё в 2017 году, но в этом сезоне ещё считался новичком, потому что до этого большую часть времени выступал в АХЛ и не добирал до 25 матчей в основе. Даже прошлой осенью россиянин не избежал ссылки в фарм-клуб, но через неделю вернулся и стал забивать за «Даллас», став в итоге лучшим снайпером команды в регулярке. В плей-офф Гурьянов набрал ещё 17 (9+8) очков, но смазал впечатление неудачным выступлением в финале с «Тампой», где он ни разу не смог отличиться.

Гурьянов установил рекорд НХЛ среди новичков в победных матчах серии плей-офф

По ходу плей-офф и.о. главного тренера Рика Боунэсса часто спрашивали, почему он часто придерживает Гурьянова и на даёт ему играть больше. Он говорил о недостатке опыта и волнении, из-за которых россиянин начинает ошибаться. В новом сезоне Боунесс (в ближайшее время он должен избавиться от приставки «и.о.») готовит Денису более существенную роль.

«В следующем году он приедет в команду, зная, что является её важной частью. Теперь он будет не одним из группы поддержки, а ведущим игроком, от которого ждут результат. Ему надо будет принять на себя эту ответственность, и в новой роли он начнёт быстрее прогрессировать.

Посмотрим, что он покажет. Раньше мы пытались его приберечь, это изменится. Теперь он ключевой игрок, который должен будет сделать шаг вперёд», — говорил Боунесс.

В прошлом сезоне Гурьянов с кем только не играл! В следующем году можно рассчитывать на то, что у него будет стабильное место в топ-6 и постоянные партнёры. Гурьянов здорово сыгрался с Джо Павелски в плей-офф (и оформил в этом звене покер в решающем матче с «Калгари»). И, конечно, вместе с ответственностью, о которой говорит Боунесс, должно вырасти и игровое время (в прошлом году оно колебалось на уровне 13-14 минут за матч).

Гурьянов сделал первый русский покер в Кубке Стэнли. Это было легче, чем попасть в НХЛ Его прокатывали мимо МЧМ, потом три года мариновали в АХЛ, но в итоге талант, помноженный на труд и терпение, нашёл дорогу наверх.

Контракт Гурьянова – кража?

Много обсуждений вызвала сумма контракта Гурьянова – лучший снайпер команды обычно зарабатывает больше $ 2,55 млн в год, а россиянин станет седьмым по зарплате в «Далласе» среди нападающих. Больше него будут получать Радек Факса и Эндрю Кольяно (14 голов на двоих), почти столько же – Блейк Комо (8 голов).

Понятно, что предлагать россиянину жирный контракт сейчас, после одного сезона, никто бы не стал, но как минимум несколько сотен тысяч долларов на Гурьянове клуб явно сэкономил.

«Даллас» совершил потенциальную кражу, подписав Гурьянова на такую зарплату. По крайней мере, такая была моя первая реакция на эту новость. В 64 матчах он забросил 20 шайб, единственное, что немного омрачает эту статистику, – он сделал только девять передач. Но Гурьянов интригует тем, что смог забить 20, играя всего по 13 минут. В плей-офф он совершил ещё больший прорыв, став шестым бомбардиром «Далласа». И даже здесь Гурьянов извлекал максимальную пользу из своего айстайма (14 минут). На мой взгляд, Гурьянов может сыграть на голову выше такой зарплаты», — написал Джеймс О’Брайен из NBC Sports.

Но Гурьянову всего 23 года, он хорошо вписался в команду, заслужил значимую роль, и у него всё впереди. Он на протяжении всей карьеры постоянно доказывает, что терпение и труд всё перетрут. А значит, большие деньги ещё придут.