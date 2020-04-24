«Вышибала», «Чудо на льду», «Легенда №17». Какие фильмы посмотреть про хоккей

В период эпидемии коронавируса, когда весь спорт оказался на паузе, хоккейным болельщикам приходится либо пересматривать в сотый раз самые памятные матчи, либо развлекать себя искусственными методами. То есть – любоваться хоккеем в искусстве кинематографа. Про этот вид спорта снято не так много фильмов, ещё меньше – хороших фильмов. Но подобрать традиционный топ-10 мы всё же смогли без особого труда.

10. «Кумир толпы», 1937 год, США

Олдскульный чёрно-белый фильм о том, как бывший хоккеист Джонни Хансен возвращается на лёд, чтобы подзаработать денег на безбедную старость. Для этого ему нужно довести «Нью-Йоркских Пантер» до финала, а параллельно отбиться от гангстеров, требующих Джонни сыграть серию договорняков. Главную роль в фильме сыграл Джон Уэйн – король вестернов и американское воплощение мужественности и индивидуализма. И в этой спортивной драме он как всегда крут и убедителен в решении вопросов.

Фото: кадр из фильма

9. «Разбудить Уолли», 2005 год, Канада

Фильм-рассказ об Уолтере Гретцки – отце лучшего хоккеиста в истории мирового хоккея. Он снят по книге самого «Уолли» и из него, возможно, вы узнаете, что Гретцки-старший в Канаде не менее легендарная личность, чем его выдающийся сын. ЖизньУолтера – постоянная борьба с неожиданными поворотами судьбы и бесчисленными болезнями, которая не в силах убить его огромное жизнелюбие. Посмотреть кино стоит хотя бы ради невероятно трогательного момента, когда Уэйн рассказывает о своих успехах потерявшему память отцу, который его же учил хоккею, но не помнит этого.

Великий против Великой Восьмёрки. Гретцки и Овечкин зарубились в NHL 20 Во время совместного эфира две хоккейные легенды собрали более $ 40 тыс. на борьбу с коронавирусом.

8. «Молодая кровь», 1986 год, США

Спортивная драма, повествующая историю молодого парнишки Дина Янгблада. Он помешан на хоккее, но вынужден помогать своему отцу на домашней ферме. Однажды ему удаётся исполнить свою мечту, Дин оказывается в Канаде, где окунается в жёсткий и беспринципный мир большого города и бкскомпромиссной мужской игры. Это рассказ о том, как молодой парень пробивает себе дорогу к вершине, несмотря на все трудности и козни недоброжелателей. В главной роли – Роб Лоу, соперника Дина сыграл Патрик Суэйзи, а в массовке можно заметить Киану Ривза. Кстати, в 80-е этот фильм крутили по ТВ перед матчами Кубка Стэнли.

Фото: кадр из фильма

7. «Могучие утята», 1992 год, США

Добрый и простой семейный фильм, рассказывающий как тренер, который никогда не тренировал, вынужденно берётся за работу с игроками, которые никогда не выигрывали. Коуч Бомбей называет свою детскую команду «Могучие утята» и начинает готовить её к большим победам. Основная сюжетная мысль киноленты: «Верь в себя, и ты сможешь победить любого!». Корпорация «Дисней», снявшая фильм и задумавшая создать команду в НХЛ, после успеха картины не сомневалась в названии для клуба из Анахайма, а у фильма впоследствии вышло ещё два продолжения. Более комичных, но не менее милых и искренних.

Фото: кадр из фильма

6. «Тайна Аляски», 1999 год, Канада/США

История о том, как хоккейной команде из маленького городка на Аляске выпадает уникальная возможность сразиться со звёздами НХЛ – командой «Нью-Йорк Рейнджерс». И исход этого противостояния далеко не так очевиден! Настоящие «парни с Бродвея» от съёмок отказались, и их пришлось заменить актёрами, но фильм стоит посмотреть ради сумасшедших кадров игры в хоккей на замёрзшем пруду в окружении заснеженных гор и высоченных елей. Бонус – будущий «гладиатор» Рассел Кроу в главной роли.

«Русские выиграли бы Суперсерию, будь у них Тарасов». Как в СССР выгнали великого тренера Его настоятельно просили не побеждать Чехословакию на ОИ-1972, но Тарасов не умел играть в поддавки.

5. «Легенда №17», 2013 год, Россия

Если не разглядывать в этом художественном фильме признаки исторической документалки и не плеваться заранее при одной мысли о русском кино, то «Легенда» вам обязательно зайдёт. Душевная и хорошо снятая картина, способная вызвать гордость за великий советский хоккей, и мощный наплыв праведного патриотизма. Олег Меньшиков великолепно играет гениального тренера и сложнейшего человека Анатолия Тарасова, а кадры легендарной победы сборной СССР в первом матче Суперсерии заставят вас переживать, будто при премьерном просмотре той эпохальной битвы.

Фото: кадр из фильма

4. «Щелчок», 1977 год, США

Отличный фильм для любителей драк и фанатов брутального североамериканского хоккея. Фабула такова: в команду неудачников, находящуюся на самом дне таблицы, приходит троица братьев Хэнсон — дуболомов и самых настоящих отморозков, чей стиль игры заключается в физической расправе над соперниками. Капитан и играющий тренер команды Реджи Данлоп принимает новые правила игры и постепенно превращает свою команду в хулиганскую банду, против которой страшно выходить на лёд любому сопернику.

3. «Чудо на льду», 2004 год, Канада/США

История легендарной победы американских студентов на ОИ-1980, завёрнутая в красочную художественную обёртку. Курт Рассел блистательно доносит тренерскую философию Херба Брукса, чья молодая команда ноунеймов в Лэйк-Плесиде сенсационно грохнула непобедимую «Красную машину».

«Американцы бежали на допинге». 40 лет сенсационному поражению сборной СССР Вспоминаем матч, который породил о себе столько легенд.

Советские хоккеисты в фильме показаны роботоподобными громилами, но не забывайте, что это всё-таки кино о великой американской победе, а не документальная летопись. Сами сцены матча СССР – США сняты максимально детально и реалистично, они заставят вас переживать за исход игры, хоть вы уже давным-давно знаете итоговый счёт.

Фото: кадр из фильма

2. «Морис Ришар», 2005 год, Канада

Отличный фильм о легендарном канадском хоккеисте, который могут посмотреть даже те, кто не слишком разбирается в хоккее. Ведь это кино не об игре, а о жизни. Точно переданы быт 40-х годов, автоматически переносящий во времени, и сама история Мориса Ришара, шедшего к вершинам через бытовые трудности, травмы и прочие лишения.

1. «Вышибала», 2011 год, США/Канада

Великолепно снятая история о простом парне, работающем вышибалой в баре, который неожиданно попадает в хоккейную команду. Он не умеет стоять на коньках, зато в драке ему нет равных, а больше главному тренеру от Дага ничего и не нужно. Однако парень со временем проделывает путь от тафгая до ключевого игрока и духовного лидера команды. Яркая, живая история о воле к победе и любви к хоккею с кучей реалистичных драк и великолепной игрой Шонна Уильяма Скотта.