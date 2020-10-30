СКА забрал очередного русского таланта. Грошев может стать капитаном сборной России на МЧМ

Ещё недавно хоккейная общественность широко обсуждала тему с переходом в систему СКА двух талантливых игроков – голкипера Сергея Иванова и форварда Матвея Мичкова. Та история навела много шороху и изобиловала полярными мнениями. Речь шла о переходе юниоров из одной спортивной школы в другую. Переманивание игроков – давнее и распространённое явление, просто о нём не все знают. Когда же речь зашла о реально талантливых ребятах, да ещё и отправившихся в СКА, резонанса заметно прибавилось.

СКА — не первый клуб КХЛ, скупающий русских юниоров. Но в Питере действуют особенно дерзко Забирают только лучших. Хотя и не нарушают общих правил игры.

Сегодня «Чемпионату» стало известно, что в систему СКА переходит ещё один талантливый российский хоккеист. Речь о крайнем нападающем Максиме Грошеве из «Нефтехимика». Взамен нижнекамский клуб получит денежную компенсацию.

Справка «Чемпионата»

Максим Грошев, крайний нападающий. Хват – левый.

Родился 14 декабря 2001 года в Агрызе.

Рост — 187 сантиметров, вес — 88 килограммов.

Серебряный призёр ЮЧМ-2019 и МЧМ-2020.

Задрафтован клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 85 номером.

Сразу отметим, что у 18-летнего Грошева действующий трёхсторонний контракт. Однако заканчивается он 30 апреля 2021 года, то есть по окончании нынешнего сезона. В этой связи менеджменту «армейцев» нужно будет как следует поработать, чтобы достичь с Максимом и его представителями договорённости о продлении соглашения.



На минувшем драфте НХЛ Максим был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 85-м номером. Думается, что сам форвард прекрасно понимает, что уезжать в Северную Америку ему сейчас однозначно рано. Можно попросту загубить карьеру и скиснуть в минорных лигах. Нужно ли это Максиму? Сильно сомневаемся. Да и российскому хоккею потеря талантливого игрока может аукнуться.



В основном составе «Нефтехимика» (то есть в КХЛ) Грошев дебютировал ещё в сезоне-2019/2020, до этого выделяясь в молодёжной нижнекамской команде «Реактор». Именно за счёт яркой игры и хорошего мышления на льду талантливый нападающий заставил обратить на себя внимание тренерский штаб первой команды.



Успел поиграть Грошев и в прошлом плей-офф, который так и не завершили из-за пандемии коронавируса. В нынешнем регулярном чемпионате в активе нападающего 2 (0+2) очка в 16 матчах при коэффициенте полезности «-4». Показатели не бог весть какие, но не стоит забывать, что команда у «волков» далеко не звёздная, а сам хоккеист только начинает набираться опыта и прогрессировать.

Максим Грошев (на переднем плане) Фото: photo.khl.ru

Грошева прекрасно знает главный тренер СКА Валерий Брагин, под крылом у которого Максим выступал на прошлом молодёжном чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Важно, что нападающий 2001 года рождения, а это значит, что у него будет шанс сыграть на втором для себя молодёжном первенстве. Вполне вероятно, что Максим станет капитаном российской молодёжки. Турнир состоится в Канаде, а организация соревнования будет схожа с той, которая была на плей-офф НХЛ. Отсутствие зрителей, специальный «пузырь» для игроков и прочие необходимые нюансы, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой.

На молодёжный чемпионат мира сборную России повезёт её новый главный тренер Игорь Ларионов. Легендарный в прошлом советский и российский хоккеист тоже прекрасно знаком со способностями Грошева, так как Ларионов работал в штабе Брагина на предыдущем МЧМ. Кроме того, именно Ларионов повезёт молодую российскую сборную на грядущий этап Евротура, а Максим Грошев – один из тех, кого вызвали под знамёна национальной команды.

Сборная России удивила составом на Евротур. На первый этап поедут Ларионов и молодёжка! Самая молодая команда в истории турнира. Неожиданный шаг, которому есть логичное объяснение.

В случае если СКА и Грошев договорятся о продлении контракта (в этом мало сомнений, потому что условия для работы и дальнейшего роста в Питере реально хорошие), молодой нападающий может занять место в звене с Морозовым и Марченко. Контракт Василия Подколзина с «армейцами» завершается после этого сезона, и нападающий практически наверняка отправится выступать в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс».



Будет очень интересно понаблюдать за новым этапом в карьере форварда Максима Грошева. Хочется, чтобы у парня получилось, но почти всё будет зависеть только от него самого.