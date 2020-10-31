Что случилось с «Магниткой»? Выдали победную серию, а потом команду скосил вирус

До паузы на первый этап Евротура магнитогорскому «Металлургу» осталось провести один матч. Завтра в гости к «Магнитке» приезжает «Трактор», а это значит, что уральских болельщиков ждёт принципиальная встреча. В турнирной таблице Восточной конференции челябинцы обошли магнитогорцев и вышли на четвёртое место. Коллектив Ильи Воробьёва расположился на шестой строчке.

Помнится, как ещё в начале октября у Магнитогорска всё шло гладко. Команда выдала серию из пяти побед, а среди поверженных оказались «Нефтехимик», СКА, ЦСКА (московских «армейцев» уральцы обыграли уже во второй раз за сезон), «Автомобилист» и обыгранный всухую «Авангард». Четверо из пяти соперников – лидеры и топ-клубы КХЛ. Да и вообще за первые 13 игр регулярного чемпионата «Магнитка» пропускала чуть больше гола за игру, что свидетельствует от качественно выстроенной обороне. Большинство было пятым, меньшинство – третьим в лиге.

У «Магнитки» 8 шайб за два матча! Каменев и другие лидеры не спасли СКА Своей бывшей команде забил даже Сергей Плотников.

И всё бы хорошо, но затем на команду свалилась всем известная эпидемия. День за днём двукратные обладатели Кубка Гагарина теряли игроков основного состава. В результате вирус добрался до Кошечкина с Олкинуорой, Ламмикко, Потехина, Прохоркина, Рожкова, Коробкина, Пашнина, Минулина, Карпова, Мартынова, Швырёва. Долго залечивали травмы капитан Сергей Мозякин и центральный нападающий Неколенко, по-прежнему не может оформить документы и вылететь в Россию швед Расмусссен. Никак не восстановится от старых болячек Кулёмин.



Переболел и главный тренер команды Илья Воробьёв, а также тренер вратарей Клемен Мохорич. Температурил помощник Воробьёва – Александр Гольц. Разумеется, такие огромные потери не могли пройти бесследно. Как итог – пять поражений в шести матчах (седьмая встреча с рижским «Динамо» была отменена по инициативе латвийской стороны).



В сложившейся ситуации ни болельщикам, ни тренерам, ни руководству клуба ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом. Спад «металлургов» был неминуем и абсолютно логичен. Даже переболевшие и вышедшие на лёд хоккеисты пока объективно далеки от своих лучших игровых кондиций. Приходится заново втягиваться в тренировочный процесс, набирать физическую форму.

Феномен Ласькова, чистка бюджета, забытая перестройка. Особенности межсезонья в «Магнитке» В КХЛ уже соскучились по сильному «Металлургу».

«У меня, в принципе, нет претензий к ребятам по самоотдаче. Все видели: всё, что было на сегодняшний день, всё, что смогли, ребята отдали», — говорил Илья Воробьёв на пресс-конференции.

И тренера можно понять. Даже по телевизионной картинке заметно, как к третьему периоду у команды накапливается усталость, как тяжело «Магнитка» двигается. Сильно не хватает свежести в завершении атак, поэтому в последнее время «Металлург» так мало забивает. В этой связи грядущий перерыв на Кубок Карьяла для уральцев как нельзя кстати. Можно будет и до конца вылечиться, и подтянуть физику, и поработать над новыми тактическими схемами.



Помимо вируса, есть и игровые вопросы к отдельно взятым игрокам. Пора прибавлять Сергею Мозякину, который далёк от своей былой скорострельности. Причём, Мозякин не помогает даже на большинстве, хотя с его броском мог бы приносить пользу команде при розыгрыше лишнего. Сергей должен понять, что хоккей становится всё быстрее, а времени для принятия решения всё меньше.



Никак не станут лидерами финские нападающие Песонен и Ламмикко. Легионеры должны быть на две, а то и на три головы выше россиян, но Харри и Юхо пока не оправдывают надежд тренерского штаба. Но есть и светлые пятна. Очень понравился 16-летний нападающий Данила Юров, который показывает не по годам зрелый хоккей. Неплохо выглядит и 19-летний защитник Илья Николаев. Это говорит о том, что в системе «Магнитки» хватает талантливых ребят. Тренеры первой команды за ними следят и регулярно дают шанс проявить себя.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Если заболевших полевых хоккеистов ещё можно хоть как-то заменить, то с вратарями всё намного сложнее. Болезнь Олкинуоры и Кошечкина серьёзно ударила по результатам «Металлурга». Накануне с первых минут в воротах команды появился молодой Глеб Носов, однако мастеровитый форвард «Салавата» Маркус Гранлунд дважды бросил ему между щитков и забил. Видно, что не в своей тарелке находится и арендованный у «Калгари» Артём Загидулин. Человек не играл девять месяцев и не проходил предсезонку. Отсюда и неуверенность в действиях. Вспомните, как «Ак Барс», игравший в Хабаровске с дуэтом вратарей Ахтямов – Мифтахов, получил от скромного «Амура» семь (!) шайб в свои ворота. Это к вопросу о том, как велика роль голкипера, его готовность и опыт.

Нет сомнений в том, что игра и результаты «Металлурга» в скором времени пойдут вверх. Не будем забывать, что трудные времена пережил «Салават Юлаев», постепенно вернувшийся к своему привычному хоккею. Лихорадило из-за болезни СКА, «Барыс», «Спартак». А, например, «Авангард», ЦСКА и московское «Динамо» переболели летом. Но тут уж не угадаешь, кому как повезёт. Главное – оставаться в зоне плей-офф и набрать кондиции к решающим матчам. С этим у Магнитогорска проблем точно не будет.