«Про Россию меня спрашивают только позитивное. Наверное, боятся»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побывал в гостях на телеканале RTVI и дал интервью известной телеведущей Тине Канделаки. Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с ключевыми моментами этой беседы.

О Трампе и Путине



Трамп — это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать. Он просто живёт и наслаждается. В чём разница между Путиным и Трампом? Оба простые, оба дружелюбные. Вот и всё. Трамп сказал, что очень сильно уважает Владимира Владимировича. Он сказал это мне. Очень любит страну нашу, Россию. Вот и всё в принципе. Трамп понимал, что, если он будет так говорить на протокольной встрече, я передам это? Да, понимал, но так и есть.



О том, где хочет завершить карьеру



«Есть определённые цели, которых хочу добиться после карьеры. Но карьера ещё не завершена. Я ещё в расцвете сил. Думаю, ещё несколько лет точно поиграю. Дай бог, чтобы у меня было со здоровьем всё хорошо. Закончил бы в России в московском «Динамо».



Шучу? Нет. Действительно хочу вернуться и закончить карьеру в московском «Динамо». После определённого количества лет, которые проведу, даст бог, в «Вашингтоне».



Что будет, если кто-то даст больше? Это не вопрос денег. Это вопрос принципа: играл всего за две команды — за «Динамо» и «Вашингтон». Понятно, через два, три, четыре года, может пять, я закончу карьеру в «Вашингтоне». Хочу закончить на красивой ноте — сыграть последний матч за московское «Динамо».

Овечкин увидел триллер в КХЛ! Его «Динамо» победило в дерби, едва не отпустив ЦСКА с 4:1 «Армейцы» были близки к крутому камбэку.

О «деле «Динамо» и омском «Авангарде»



Ситуация была такая, что мы не сошлись по финансовым моментам. Не был полностью выполнен контракт, который у меня был до этого. Когда я уже был свободным агентом, то принял решение, что или я поеду в Омск, или уеду в НХЛ, где была непонятная ситуация с локаутом. Я подписал предварительный контракт с «Авангардом» с условием, что если локаут закончится, то я могу спокойно ехать в Америку. Слава богу, что те люди, которые тогда были в «Авангарде», пошли мне навстречу. Сказали, что я могу спокойно ехать, поблагодарили за две недели, которые я провёл у них. Опять же, в Омске собрали сумасшедшую команду. Там Ягр был и Брызгалов был. Там реально очень сильная команда была, я думаю, претендовавшая на чемпионство. Они не попросили никакой компенсации.



О том, чего добился за карьеру



Я добился всего в спорте? Нет, ещё олимпийское золото нужно. Два года потерпеть, хотя непонятно ничего с этой пандемией…

О том, чтобы заняться политикой



Поживем — увидим. Пока у меня спортивная карьера только подходит к завершению через несколько лет. А потом уже сам понимаешь, что когда ты переходишь на какое-то другое дело, ты должен вникать, ты должен быть более образованным, более начитанным. А так, ты придешь туда — и что там?



О том, что сделал бы, если бы стал министром спорта



Я думаю, надо было бы узнать все проблемы, которые находятся внутри нашей страны. Это чисто мое мнение. Со всеми президентами федераций встретиться, узнать, какие дальнейшие движения, какие дальнейшие шаги мы должны будем сделать.



Если взять, допустим, Америку, очень много легкоатлетических стадионов находится по всей стране. А это всё привязано к школе. Причем, стадионы, сделанные не из асфальта, а там реально очень дорогое покрытие, очень качественное покрытие. Я думаю, что это можно было бы обсудить.



О том, зачем придумал Putin Team



Я просто поддерживаю своего президента. Я его очень сильно уважаю, поэтому хотел, чтобы у нас была настоящая Putin Team. Это организация, привлекающая молодежь по всем разным направлениям. Это не политическая партия. Почему не может стать партией? Я же спортсмен пока, куда?



Сейчас я живу в Америке и вижу, как положительно относятся к нашему президенту здесь. Самое большое разочарование относительно Владимира Путина, которое может случиться — это предательство, обман. Я простой человек, я общаюсь с простыми людьми. И каждый человек, с кем я общаюсь, все доверяют Владимиру Владимировичу. Поэтому это самое главное — доверие. А если ты потерял доверие, его уже обратно тяжело вернуть… Меня достаточно часто в Америке спрашивают про президента. Если посмотреть все новости, которые там идут, что постоянно Россия, Россия, Россия, Путин, Путин, Путин. И, понятное дело. Может быть, его не уважают, но по крайней мере мне все говорят, что «мы уважаем вашего президента». И ко мне с вопросами про Россию заходят только с позитивной точки. Не знаю, наверное, боятся меня.



О том, как отработал свой контракт с «Вашингтоном»



Для меня это было обязанностью — выполнить свой долг, выполнить свой контракт на высшем уровне. И понятное дело, что самый главный трофей хозяину команды — это был Кубок Стэнли. Но я думаю, что когда подписали контракт за 13 лет, которые прошли, я думаю, они его уже окупили, и в плюсах. Потому что там и майки, и реклама. У меня ведь даже контракт по автографам, я расписываюсь через определённую компанию, всё систематизировано.



О съёмках в рекламе и ставках на спорт



Я не имею права сниматься в рекламе алкогольной продукции, табакокурения. Словом, всего, что вредит здоровью. С букмекерами могу взаимодействовать, но сам ставить не могу. Особенно на хоккей. Анонимности сейчас ведь уже нет. По-моему, кто-то из футболистов на ставках попадался. Я не помню, кто. Я человек азартный, мне хочется ставить, но можно попасть на большие неприятности.



О спортивной карьере сына

Фото: Getty Images

То, что он будет в спорте, я не сомневаюсь. Потому что он очень координированный, очень сильный и очень запоминающий каждое движение ребенок. Очень любит клюшки, очень любит шайбы. Я хотел поставить Серёжу на коньки в Америке, когда у нас было время перед плей-офф, но опять эта пандемия все испортила. Мы заказали. Нам привезли коньки, нам привезли щитки. И когда он увидел коньки, ему начали надевать, он начал плакать, потому что он не понимает, что это такое вообще. А сейчас он и перчатки сам надевает, и шлем надевает. Вот такой очень боевой пацан. Мы пришли на «Динамо» — «ЦСКА» и Дима Яшкин взял, ему отрезал свою клюшку, подарил. Я так про себя думаю: «Если бы я был такой маленький, и мне такую клюшечку подарили, то я бы намного больше шайб забил. Это сто процентов».

О том, как оставаться самим собой, когда ты знаменитость



Нужно не возвышать себя среди других людей. Потому что я, опять же говорю, вырос в простой спортивной семье. У меня детство проходило в деревне. Потом у меня были сборы, потом у меня был хоккей, потом школа. Всё. И в принципе, как я думаю, у всех хоккеистов, которые сейчас начинают заниматься, детство… деревня или дача. А приехал в деревню просто повидать, как поживают мои детские друзья.



О короткой спортивной жизни



Жизнь спортсмена действительно очень коротка. После 30 ты понимаешь, что тебе уже не 20 лет, ты должен совсем по-другому готовиться. Тело уже немолодое. Поэтому все спортсмены говорят о том, что спортивная жизнь недолгая. Нужно получить от неё максимальное удовольствие. С самого детства мы привыкли быть на спортивных площадках, быть в команде. И есть очень много плохих примеров, когда человек заканчивает со спортом и не знает, что ему делать дальше. Человек привык к тому, что он либо на сборах, либо на тренировках, либо на играх.



О перенесённом коронавирусе



У меня мама переболела. Не очень тяжёло, средней тяжести было заболевание. И у меня, оказывается, есть антитела, то есть я переболел бессимптомно. Но я не вакцинировался.