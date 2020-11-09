Российская команда на Карьяла как американская на Кубке мира. Только моложе и с титулом

Победа молодой сборной России на турнире с участием взрослых элитных команд – уникальное событие. В современной хоккейной эпохе ему есть лишь одна громкая аналогия: выступление молодых североамериканских звёзд на Кубке мира — 2016. Но русский успех круче сюжетом и полезнее для всего мирового хоккея. Объясняем почему.

Непобедимые русские парни! Не дали чехам поднять головы и взяли Кубок Карьяла Блестящий турнир команды Игоря Ларионова.

Русский кадровый эксперимент смелее американского?

Во-первых, наш эксперимент был более смелым. Молодые звёзды на Кубке мира — 2016 комплектовались по принципу «не старше двадцати трёх». Россия привезла на Кубок Карьяла — 2020 только 18- и 19-летних. Но главное даже не это. Четыре года назад в североамериканской команде было три первых номера драфта (Макдэвид, Мэттьюз и Маккинон) и один второй (Айкел). Добрая половина того состава до Кубка мира успела отыграть в НХЛ по 3-4 года, подписать хорошие контракты и получить статус сложившихся звёзд.

А у нас за победой на финском этапе Евротура поехали парни, чей опыт на внутрироссийском уровне пока очень скромен. Россия не побоялась дать шанс игрокам, имеющим за плечами по несколько матчей в ВХЛ или МХЛ. Один пример: Даниилу Чайке исполнилось 18 всего за две недели до Кубка Карьяла. Об основе ЦСКА он пока только мечтает, но в национальной сборной выходит во второй паре. Согласитесь, это гораздо больше похоже на сбывшуюся сказку. Как и шанс, полученный Афанасьевым (только-только закрепляется в молодёжке московских «армейцев»), Седовым и Алалыкиным (клубы обратили внимание на ребят только из-за пандемии коронавируса). И многими другими. Россия рискнула поверить в команду, где даже у лучших игроков главный пока карьерный успех – серебро январского МЧМ.

Во-вторых, в нашем эксперименте намного больше труда и стратегического планирования. Влюблённые в Северную Америку фаны любят ставить в пример их систему развития хоккея – но при этом свою сборную молодых звёзд там создали только под Кубок мира, благополучно забыв о ней сразу по окончании турнира. А у нас налицо планомерная работа по строительству команды. Та сборка, которая опередила всех в Финляндии, создавалась пошагово и планомерно. 80% игроков прошли летний сбор с главным тренером Ларионовым. Штаб тщательно отбирал хоккеистов и много работал с кандидатами. Почти все ребята поиграли в юниорских сборных.

Фото: fhr.ru

В-третьих, есть его величество результат. Кубок Карьяла — 2020 войдёт в историю как раз потому, что русская молодёжь у взрослых соперников выиграла. Одной лишь достойной борьбы было бы маловато. Звёзды Северной Америки, напомню, четыре года назад даже не вышли из группы. Сподобившись лишь на одну уверенную победу – над Финляндией, абсолютно худшей сборной Кубка мира — 2016 (поражения во всех матчах с общим счётом 1:9).

В-четвёртых, важна сама цель эксперимента. Подход, который показывает Россия, гораздо полезнее для всего мирового хоккея. Потому что демонстрирует эффективность долгосрочной поступательной работы. В Северной Америке — 2016 формирование сборной молодых звёзд происходило только ради шоу. Именно поэтому в подготовке к Кубку мира там зашли с козырей, выбрав путь наименьшего сопротивления. Взяли готовых топ-игроков. Учли, что турнир в сентябре, а молодые гораздо быстрее набирают форму в начале сезона. И пофеерили в полутора матчах из трёх.

Молодёжная сборная России начнёт подготовку к МЧМ-2021 28 ноября

Наш путь не имеет ничего общего. Тремя международными победами на Евротуре восхищается вся Россия. Но далеко не все представляют, сколько труда стоит за ледовыми победами именно этого, молодого состава. Сколько времени и тренерских усилий требуется для подтягивания вчерашних юниоров на высокий уровень. Сколько уделяется разбору полетов, работе над ошибками. Какой комплекс тактических и ледовых ноу-хау внедряется в сборную. А ведь этому надо не только обучить, но и приучить выполнять «от» и «до».

На выходе получается тот самый восхитительный тотальный хоккей. С доминированием по всему льду, с неудержимой атакой и несокрушимой обороной. Планомерная эффективная работа налажена – и все убедились, какой хороший результат она может давать. Хоккейная Россия буквально вырастила этих победителей финского Евротура. Причём вырастила из ребят, которые по природным задаткам не близки к Тарасенко, Кузнецову и уж тем более Макдэвиду.

Фото: fhr.ru

Пятое и последнее. Североамериканская сборная молодых звёзд просто эксплуатировала игроков. От этой команды Кубку мира — 2016 нужны были телерейтинги, рекламные контракты и маркетинговая монетизация хайпа. Больше ничего. Потом те же самые хоккеисты брали Кубки Стэнли и титулы лучших игроков энхаэловского сезона, но фундамент тех успехов был заложен отнюдь не работой внутри сборной молодых звёзд.

У нас – наоборот. Национальная команда помогает игрокам и работает на их карьеры. Парни, которым по 18-19 лет, увозят из сборной не только тактическую подкованность и хорошую ледовую подготовку. Но и рекомендации по взаимодействию с клубами, правильной работе в системах команд КХЛ, ВХЛ или МХЛ.

Про эмоциональную поддержку и говорить нечего. Немногие клубы могут позволить себе предвзятость в отношении хоккеиста, имеющего статус игрока национальной сборной и победителя Евротура. Даже неоднозначно воспринимающие русскую молодёжь тренеры вроде Хартли столкнутся с тем, что не осталось внятных причин для отказа в доверии таким как Чинахов, Чистяков, Грицюк.

Благодаря сборной кредит доверия растёт, появляются новые шансы, авансы, ледовые минуты. Карьерные толчки вдохновляют на ещё более усердную работу – и получается своеобразная спираль с потенциалом постоянного роста. А кому-то успехи в сборной нужны для перезагрузки. Тот же Подколзин пока не оправдывает всех авансов, выданных в СКА. Но после победы в свитере национальной команды он вполне может вернуться на берега Невы с новыми силами и эмоциями. Дай бог, чтобы вдохновение помогло засверкать и в чемпионате.

Фото: fhr.ru

А у хоккейной России останется замечательно светлое ощущение веры в свою команду. И понимание того, что стратегически-то развиваемся правильно. Что тотальный доминирующий хоккей, культивируемый внутри системы сборных – это не просто теория. Вот, пожалуйста, реальное победное воплощение с общим счётом 10:3 за три матча. Мы увидели, как команда берёт Гран-при на своих этапах хоккейной формулы. Мы убедились, что у страны подросло хорошее поколение молодых хоккеистов. Когда взрослые кандидаты в национальную команду оказались не готовы к международной гастроли из-за пандемии, их подменили резервисты. И показали современный, творческий, скоростной хоккей. Тот, который хочется видеть в исполнении сборной России всегда.