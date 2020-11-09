«Евротур деградировал из-за русских? Эта «деградация» всё и выиграла». Сенсационное шоу!

Оказывается, нет никакого договора о проведении Евротура. Нарушать было нечего, а привезти можно было даже любителей.

Победа сборной России на Кубке Карьяла стала неожиданностью для всей хоккейной Европы. И хотя европейцы с заметным скрипом признают собственные ошибки, но, всё же, они отдают должное талантливой сборной под руководством Игоря Ларионова и отмечают правильность решения ФХР привезти в Хельсинки молодёжный состав.

«Победа досталась молодым русским»

«Критикуемая молодёжная сборная России выиграла Кубок Карьяла. На этот турнир российская хоккейная федерация решила отправить команду до 20 лет, что привело в ярость другие страны, поскольку это считается взрослым мужским турниром, а не молодёжным. Но Россия, которая готовится к молодёжному чемпионату мира, выиграла его. По словам Романа Ротенберга, моральные силы, полученные после победы на Евротуре, являются предпосылкой для следующих больших побед. Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков тоже не выразил удивления результатом, поскольку в команде есть талантливые игроки с опытом выступлений в КХЛ. По его словам, такой успех действительно должен вселить уверенность.

При этом, перед стартом турнира главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен говорил о том, что Швеция, Чехия и Финляндия сигнализировали российской стороне о том, что не потерпят молодёжную команду на Кубке Карьяла, что участие сборной до 20 лет на этом турнире невозможно», — с некоторым сарказмом в адрес финского наставника отмечает обозреватель Iltalehti Ласси Куисма.

«Чешским хоккеистам не удалось отстоять титул победителей Кубка Карьяла. После побед над Швецией и Финляндией сборная Чехии уступила россиянам, не смогла забить, хотя на всём турнире доминировала. В чешской команде дебютировали 7 хоккеистов, но победа досталась молодым русским, а чехи финишировали вторыми. Выяснилось, что у талантливых чешских юношей был слишком долгий перерыв без игровой практики. Тем не менее, главный тренер сборной Чехии Филип Пешан положительно оценил этот опыт», — констатирует обозреватель Hokej.cz Ян Шимек.

«Молодёжка» разнесла всех на Евротуре. Но в каком составе она поедет в Канаду на МЧМ? Поменяться могут максимум пять-шесть фамилий.

Наставник чехов действительно был настроен миролюбиво.

«Я рад, что мы хоть как-то помогли молодым парням в подготовке к молодёжному чемпионату мира. Для победы в матче с Россией нам не хватило хорошего начала. Мы упустили первые минуты, чтобы оказать на россиян давление, а соперник играл очень уверенно. Они рискнули, а мы этого не сделали. Пропустив, когда сборная России играла в большинстве, наша игра стала тускнеть. Конечно, у нас чувствовалась разница в уровне между молодыми игроками и более опытным составом.

Сейчас будет казаться бессмысленным утверждение, что мы восприняли как деградацию турнира решение российской стороны прислать молодёжную команду. Но поверьте мне, подготовка команды против молодёжной сборной соперника отличается от подготовки к матчу со взрослой сборной, даже если там присутствует несколько молодых. Мы откликнулись и тоже призвали в состав несколько юных игроков. К сожалению, это похоже на очередную отговорку, но наши мальчики страдают без игровой практики. Мне хотелось помочь нашей молодёжной команде.

Нужно ли в связи с эти менять правила Евротура? Я не могу это комментировать. Но правило не отправлять на Евротур молодёжную команду есть. В нынешней ситуации с пандемией, насколько я знаю, новый контракт на проведение Евротура до сих пор не заключён, поэтому российская сборная могла приехать с теми, с кем захотела», — объяснил свою позицию главный тренер чешской команды Филип Пешан.

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«Никакого договора о Евротуре нет — Россия имела право привезти кого угодно»

«Тренер национальной сборной Чехии Филип Пешан был в ярости, когда узнал, что русские привезли на Кубок Карьяла команду до 20 лет. Он говорил, что Евротур деградировал из-за решения русских. В итоге, эта «деградация» всё и выиграла, шаг за шагом одолев всех соперников, в том числе, и Чехию. Таким образом, россияне получили хорошую практику и преимущество перед МЧМ. Для Пешана же дебют на тренерском мостике сборной прошёл совсем не так, как он планировал. Экстралига месяц не играла, из КХЛ почти никого не отпустили, за редким исключением. Двумя главными мыслями стали идеи попробовать новичков и помочь молодёжной сборной.

Крепкие слова о деградации дали результат — российская команда была мотивирована. Русские выдержали стартовый натиск чехов, а потом команда, у которой пять хоккеистов выбраны в первом раунде драфта, показала талант, скорость и смелость. Из-за того, что договор на Евротур до сих пор не заключён, отсутствует правило, по которому есть ограничения, какую сборную привозить на турнир. Россия вообще могла привезти на «Карьялу» кого угодно, и все остальные только пожали бы плечами.

Итак, предупреждение на конец декабря: в Канаде нас ждёт жестокая и мощная русская машина. «Мы тоже надеемся, что станем машиной», — улыбнулся 16-летний Давид Йиржичек. Ярослав Аскаров символизировал талант этой российской команды, он играл как очень опытный вратарь», — рассудительно заметил автор Isport.cz Павел Рышавы.

В России растёт топ-вратарь. Аскаров вошёл в историю и стал вторым после великого Третьяка Сухой матч Ярослава со сборной Чехии будут помнить долго.

«В обороне Ларионов построил свой железный занавес»

«Казалось, что эта российская команда обречена, но она вернулась с «Карьяла» победителем. Россия вызвала массовую критику, когда на турнир отправилась молодёжная сборная, а что вышло в итоге? Разгромили Финляндию, обыграли Швецию по буллитам и в последнем матче оставили без очков Чехию Сенсационное шоу от молодёжной команды — чмок, чмок, чмок. Мне казалось что с чехами у россиян будет самый тяжёлый матч, учитывая долгую историю взаимной ненависти.

Но звёздный вратарь русских Ярослав Аскаров сохранил свои ворота в неприкосновенности и стал лучшим вратарём турнира, хотя ему всего 18 лет. Родион Амиров также сенсационно хорош. Вряд ли руководство «Торонто» пожалеет о том, что выбрали его, после нынешнего Кубка Карьяла.

А как насчёт тренерского дебюта 59-летнего Игоря Ларионова? После того, как в 43 года он завершил карьеру игрока, то занимался, в основном, частным бизнесом. Нынешний сезон для него первый в качестве главного тренера, и здесь речь идёт об отличном старте. Ларионов с молодых лет был игроком мирового уровня и выиграл всё, что можно. И знаете, что больше всего впечатлило в игре его сборной? Отнюдь не нападение, а оборона, где Профессор построил свой железный занавес. Такое ощущение, что он начал вторую хоккейную карьеру и придал новый вес своему прозвищу, которое получил как игрок. Словом, канадцам, американцам, шведам и финнам есть что проанализировать перед МЧМ в Эдмонтоне», — признаёт обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм.