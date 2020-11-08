В России растёт топ-вратарь. Аскаров вошёл в историю и стал вторым после великого Третьяка

Сборная России выиграла все свои матчи на первом этапе Евротура и стала победителем Кубка Карьяла. Самое главное, что хоккеисты Игоря Ларионова победили абсолютно по делу. Хозяев турнира россияне и вовсе разгромили со счётом 6:2. Со шведами было сложнее – отыгрыш в концовке и победа 2:1 в серии буллитов. И вот сегодня со счётом 3:0 повержены чехи.

Во всех трёх матчах ворота сборной России защищал 18-летний голкипер из системы СКА Ярослав Аскаров. Ярослав 2002 года рождения, поэтому в теории сможет сыграть не только на грядущем, но и на следующем молодёжном чемпионате мира. Контракт Аскарова с «армейцами» рассчитан до 30 апреля 2022 года, после чего талантливый россиянин практически наверняка уедет в НХЛ, где задрафтован «Нэшвиллом».

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«Вопросы по вратарям идут к Николаю Хабибулину, которому я доверяю. Мы общались с Ярославом Аскаровым, он был в порядке и изъявил желание играть все три матча. Поэтому решили всё оставить так, как было», — сообщил после игры и.о. главного тренера россиян Игорь Ларионов.



Ярослав провёл очень мощный турнир. За три матча он пропустил всего три (!) шайбы, несколько раз выручив команду в непростых ситуациях. Аскаров держит ловушку в правой руке, а клюшку – в левой, что непривычно для соперников. Это габаритный, техничный и весьма одарённый вратарь, у которого однозначно большое будущее.

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Не зря Ярослава хвалят не только тренеры из системы СКА и сборной России, но и другие специалисты. Все как один отмечают, что этот парень ведёт себя правильно, слушает и впитывает советы старших, постоянно прогрессирует.



«Сегодня мне было легче всего. С каждой игрой становится проще, набираю форму, набираю обороты. Труднее всего было с Финляндией, потому что до неё был у меня большой перерыв. Что мне даст этот Кубок Карьяла? Это колоссальный опыт для нас, молодых игроков. Получилось так, что выиграли все три игры, забрали турнир, такие победы, конечно, окрыляют», — прокомментировал матч с чехами и выступление на турнире сам Аскаров.



Помимо успешного выступления и солидных результатов российский голкипер не обошёлся без рекордов. Так, Ярослав Аскаров вошёл в историю и стал вторым после великого Владислава Третьяка вратарём сборной (с учётом не только России, но и СССР), который провёл на ноль официальный матч за национальную команду в столь юном возрасте.

Ну а если брать исключительно сборную России, то Аскаров и вовсе самый молодой российский вратарь в истории, отыгравший на ноль. В общем, 18-летний голкипер в любом случае заставил много о себе говорить, а его матч с чехами (впрочем, как и весь турнир) запомнят надолго.

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«И звёздочки есть в составе, и вратарь у нас хорошо играл. Он показал характер, что не зря вошел в топ-15 на драфте НХЛ. Просто радость! Когда ты действительно волнуешься за команду, ждёшь, эта победа приносит людям радость. Если бы национальная команда выиграла, говорили бы: ну да, мы сильные. А здесь наша молодёжь показала такой неожиданный результат», — заявил коллегам из РИА «Новости» президент ФХР Владислав Третьяк.

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Пожалуй, у России не было столь яркого молодого вратаря со времён Андрея Василевского. Да, здорово себя показывали Илья Сорокин и Игорь Шестёркин, но Аскаров можно смело назвать вундеркиндом и уникумом, который однозначно станет одним из лучших вратарей в мире. Пока же хочется просто порадоваться, что на наших глазах растёт такой талантливый парень. Надеемся, что теперь тренерский штаб СКА станет ещё больше доверять Аскарову.