Игрок «Трактора» снова забил смешной гол! Вратарь не увидел, как шайба оказалась в воротах

В это сложно поверить, но 20-летний защитник «Трактора» Сергей Телегин, похоже, просто не умеет забрасывать обычные шайбы! Нет, шедеврами голы Телегина не назовёшь, но они точно носят курьёзный характер.

Помните матч между «Трактором» и рижским «Динамо»? Тогда Телегин просто бросил шайбу «парашютиком» в сторону чужих ворот, а в итоге этот вылилось в гол в ворота рижан.

«Ой! А это что такое?!» В Челябинске забили пока самый смешной гол сезона КХЛ Мы ещё раз убедились, что в хоккее опасен любой бросок.

Похоже, случившемуся не поверил даже сам Телегин, хотя залетают такие шайбы действительно редко.



«Было вбрасывание, а я как бы страхующий. Мне надо было просто вбрасывать шайбу, но почему-то решил бросить в сторону ворот — и всё. Курьёз», — охарактеризовал свой гол сам хоккеист.



Лучше и не скажешь. Но, как оказалось, это было только начало. Останавливаться на достигнутом Телегин явно не собирался. Сегодня, 14 ноября, «Трактор» гостил в подмосковных Мытищах, где свои домашние матчи проводить китайский «Куньлунь Ред Стар». И если «драконы» находятся на самом дне турнирной таблицы Восточной конференции, то «Трактор» занимает место в четвёрке сильнейших.



Команды бодро начали игру, но «Трактор», ранее обыгравший «Ак Барс», выглядел интереснее и сильнее. Уже в первом периоде стало понятно, что без голов на первый перерыв команды точно не уйдут. Так оно и получилось.

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На 13-й минуте Телегин бросил от левого борта. Казалось бы, обычный бросок, ничего необычного. Но на пути шайбы встал американский нападающий «Ред Стар» Дэнни Кристо.



Видел ли это голкипер «Куньлуня» Дмитрий Шикин? По идее, должен был. Однако смотрим, что было дальше.



Шайба, ударившись в клюшку Кристо, «парашютиком» взмыла вверх, а затем опустилась за спину российского голкипера китайской команды. На лице Шикина читалось недоумение, а Телегин, заулыбавшись, принялся отбивать кулачки партнёрам по команде. Автоголов, напомним, в хоккее не бывает.

Этот гол стал для Телегина третьим в нынешнем сезоне. Учитывая способности главного тренера челябинцев Анвара Гатиятулина к работе с обороной, не было никаких сомнений, что Сергей придётся в «Тракторе» ко двору. Так оно и вышло. Более того, Телегин начал открывать в себе атакующие способности.



«У нас коллектив. Все ребята понимают, что важен результат. Выходим на каждый матч с полной самоотдачей и играем на победу. Всё идёт через тренировки, готовимся, эти моменты переходят на встречи. Рады, что побеждаем. Если брать по матчам, то ни к кому нет претензий. Каждый выполняет свои функции», — говорил сам Гатиятулин.



Похвально. Посмотрим, как «Трактор» будет играть дальше, ну а пока в Челябинске всё в порядке. Не считая то, что матч с «Куньлунем» прошёл без зрителей и болельщики могли увидеть гол Телегина только по Интернету.