Рука запасного помогла победить «Ак Барсу», «Барыс» неуправляем. Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

«Авангард» размазал «Барыс» одной тройкой. Что происходит с казахстанской командой?

Омский «Авангард» вчера очень уверенно разобрался в Нур-Султане с местным «Барысом». «Ястребы» не показали ничего выдающегося, но разница в классе между двумя командами дивизиона Чернышёва резала глаз. Одни действовали стройно и системно, у других не было ни намёка на какую-то организацию игры и осмысленные командные действия. При пустых трибунах «Барыс» мог зацепиться за результат только благодаря сумасшедшему везению или вратарскому куражу, но ничего из этого не было, и «Авангард» победил с огромным запасом.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Боб Хартли получает много критики за примитивность своей системы, которую якобы в КХЛ уже давно раскусили. Вероятно, в этом есть доля правды, но такие матчи, как «Барыс» — «Авангард», показывают, что некий кризис игровой модели и отсутствие тактической гибкости – это не самое страшное. Гораздо хуже, когда у команды вообще нет никакого стиля, как у нынешнего «Барыса». Простой вопрос: во что играют подопечные Юрия Михайлиса? Хоккей, основанный на физике и скорости? Вряд ли. Не припомню матчей, где «Барыс» банально бы перебегал оппонента и извлёк какую-то пользу из перманентного давления на соперника. Вчера, например, «Авангард» в каждом из периодов был на полшага-шаг впереди игроков «Барыса», гораздо больше контролировал шайбу, а звено Дениса Зернова просто уничтожило оборону хозяев, организовав четыре гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Может быть, «Барыс» старается играть от обороны? Тоже вряд ли. Защитники казахстанской команды, кажется, вообще ничего не слышали про плотную опеку и активный прессинг. Вчера «Авангард», не включая повышенных оборотов, раз за разом, как к себе домой, спокойно заходил в чужую зону, комбинировал и создавал моменты. Бросались в глаза огромные разрывы между линиями «Барыса», которые постоянно заполняли игроки «Авангарда», создавая видимость непрекращающегося численного преимущества «ястребов» в атаке. Омичам никто не мешал играть в любимый хоккей с постоянными бросками и подключениями защитников, никто не блокировал бросковые попытки. И, повторюсь, дело тут не в «Авангарде», который, кстати, играл четвёртый матч на выезде, а в «Барысе» — игроки казахстанской команды не готовы даже к малейшему организованному давлению на свои ворота.

Михайлис: «Барыс» психологически не готов к борьбе, к движению

Через атаку у подопечных Юрия Михайлиса играть тоже не получается. В составе есть хорошие мастера, но «Барыс» очень мало создаёт и, как следствие, забивает. Сейчас у нурсултанцев худший показатель по заброшенным шайбам на Востоке, и вряд ли он улучшится, когда «Барыс» сыграет все свои матчи в запасе.

В прошлые два года «Барыс» сделал заявку на попадание в число реальных топ-клубов Востока, но ушёл главный творец подъёма – Андрей Скабелка, и сейчас, на контрасте, нурсултанцы выглядят очень слабо. Пока это не команда со своим стилем игры, а лишь набор хоккеистов, и не видно, что Юрий Михайлис способен изменить ситуацию. Или всё-таки нужно дать казахстанскому специалисту поработать?

В Казани сыграли пока самый весёлый матч сезона: 12 голов, хет-трик, мини-скандал

Болельщикам в Казани вчера очень повезло. В столице Татарстана «Ак Барс» и «Торпедо» сыграли самый результативный, весёлый и безбашенный матч сезона, в котором было 12 шайб, много эмоций и, самое главное для поклонников казанцев – хеппи-энд. Дмитрий Квартальнов вряд ли радовался после такой игры, ведь его команда умудрилась пропустить пять шайб, позволила сопернику отыграться, да и вратарская линия продолжает беспокоить. После образцового матча с «Автомобилистом», в котором «Ак Барс» быстро добыл преимущество, а затем идеально сыграл по счёту, встречу с нижегородцами впору называть провалом. Серьёзная команда, один из главных фаворитов сезона, конечно, не должна позволять себе такие вольности на домашней площадке, да ещё и против коллектива, уступающего «Ак Барсу» в классе. Но давайте оставим тревожные размышления Квартальнову, а сами порадуемся, что увидели такую крутую игру, в которой, к счастью для адептов атакующего, эмоционального хоккея, всё пошло не по тренерскому плану.

Нельзя не похвалить «Торпедо». Каждый раз поражаюсь, как Дэвиду Немировски удаётся заставлять своих парней не обращать внимание на счёт на табло и в любой ситуации играть раскованно. Камбэки – фирменная черта «автозаводцев» в последние три сезона, и вчера они снова едва не спасли безнадёжно потерянный матч. Многие команды даже представить себе не могут, что в Казани можно отыграться в третьем периоде, уступая в две шайбы, но хоккеисты «Торпедо» при Немировски вообще лишены каких-либо предрассудков. И это большое достижение тренера. Конечно, у нижегородцев очень много ошибок, нет надёжных вратарей, есть вопросы к некоторым форвардам, но это, пожалуй, самая живая команда в КХЛ. И вчера она пыталась выжить там, где многие другие бы просто опустили руки.

После игры хочу отметить два момента. Первое – хет-трик Виктора Тихонова. Форвард «Ак Барса» очень сильно добавил после слухов о его возможном обмене. Выходит в ведущей тройке казанцев, много играет в большинстве, терроризирует соперников на пятачке. Прямо сейчас Тихонов – идеальный солдат армии Квартальнова, играющий в простой, но действенный хоккей, и берущий своё за счёт самоотдачи. Хет-трик – награда для внука прославленного советского тренера.

Тихонов — о 7:5: матч напоминал пинг-понг – туда-сюда. Больше всех повезло зрителям

Второе – незасчитанная шайба «Торпедо» при счёте 5:4 в конце основного времени. Что там было? Перед позиционной атакой, завершившейся классным кистевым броском Кирилла Уракова, нижегородцы не по правилам вошли в зону. Шайба попала то ли в ногу, то ли в руку Дмитрия Воронкова, находившегося у самого бортика на скамейке запасных, моментально вернулась в игру, на что сразу после взятия ворот обратил внимание арбитров Дмитрий Квартальнов. Вроде бы всё правильно: Воронков — это не камера TSN, и его ни при каких обстоятельствах не назовёшь частью площадки. Стало быть, шайба, угодив в Дмитрия, покинула пределы льда – игра должна была быть остановлена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но вот вопрос: а точно бы шайба улетела на скамейку «Ак Барса», если бы у самого бортика не стоял Воронков? На повторе можно разглядеть только то, что Дмитрий резко отдёргивает руку, в которую, видимо, и попала шайба. Рука лежит на ноге, закинутой на бортик, но нет уверенности, что точка соприкосновения снаряда с телом Воронкова находится выше линии борта. Другими словами, Дмитрий частично мог находиться в пределах площадки, то есть принимать участие в игре. А это уже нарушение численного состава для «Ак Барса».

Словом, достаточно спорный эпизод, в котором арбитры вынесли решение в пользу казанцев. Дэвид Немировски разжигать скандал не стал, хотя и заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, «Торпедо» забило хороший гол, но правила есть правила.

Немировски — об отмене гола: обидный момент, но правила есть правила

«Трактор» — новый лидер Востока. А что было бы, если бы Гатиятулин не уезжал в Санкт-Петербург?

Победа «Ак Барса» вернула казанцев на первую строчку Востока, но на пятки команде Квартальнова наступает крутой «Трактор» Анвара Гатиятулина. Как же всё-таки здорово, когда человек находится на своём месте! Рулевой челябинцев впустую потратил два года в Санкт-Петербурге, работая помощником Ильи Воробьёва, а затем Алексея Кудашова в СКА и сборной России. А ведь было очевидно, что Гатиятулину на этих должностях делать нечего. Во-первых, он давно уже перерос роль помощника. Во-вторых, тот хоккей, который проповедует Анвар Рафаилович, в принципе не подходит для первой команды страны. Вязкий, тягучий, плотный, с акцентом на оборону – сборную России изничтожат журналисты и болельщики, если она будет играть так.

А вот для «Трактора» хоккей Гатиятулина подходит просто идеально. В Челябинск сейчас не приезжают звёзды, это рабочая команда, которой нужна строгая дисциплина и тренерская система, предполагающая успешную игру вторым номером. Гатиятулин, встав у руля «Трактора» в 2015 году, принялся по кирпичику строить такой коллектив — неяркий, неброский, но очень крепкий, способный добиваться результата. Через три года Гатиятулин привёл «Трактор» к бронзе КХЛ, после чего ушёл в Санкт-Петербург. Выглядело всё так, что его банально выдернули из Челябинска на повышение, хотя проходила и такая информация, что Гатиятулину даже не предложили новый контракт в «Тракторе».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Порознь ни Гатиятулин, ни «Трактор» ничего особенного не добились, а сейчас произошло долгожданное и логичное воссоединение. Обидно должно быть челябинским болельщикам: как знать, до каких высот поднял бы тренер свою «бронзовую» команду, если бы в 2018-м продолжил в ней спокойно работать?

Сейчас же Гатиятулин начинает в «Тракторе» всё заново, но челябинский клуб уже добивается успеха в фирменном стиле Анвара Рафаиловича. Его немного грубо, но очень точно обрисовал недавно Владислав Каменев.

Каменев: «Трактор» сам ничего не делает и другим не даёт. СКА настраивался на такую игру

Разумеется, в подобном ключе челябинцы действуют только против топовых соперников, с которыми иногда и не остаётся другого выхода, кроме как цементировать оборону, терпеть и ждать своих моментов. Открытый хоккей, конечно, всем нравится больше, но Гатиятулин прекрасно знает, как именно его команда может побеждать. А для болельщиков «Трактора» самое красивое, как ни крути, это счёт на табло.

Недавно я предположил, что челябинцам не хватало серьёзных проверок, чтобы оценить свой истинный уровень. Ну вот, пожалуйста. После Кубка Карьяла «Трактор» последовательно обыграл «Магнитку», «Ак Барс», «Йокерит» и СКА, навязав этим топам свой хоккей. На вершине Востока челябинцы сейчас совершенно заслуженно, уже никто не оправдает их успехи лёгким календарём.