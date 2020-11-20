Тихонов — о 7:5: матч напоминал пинг-понг – туда-сюда. Больше всех повезло зрителям

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (7:5), в котором он оформил хет-трик.

«Матч напоминал пинг-понг – туда-сюда. Много моментов было у обеих команд, и много ошибок. Нам есть над чем работать. Думаю, больше всех повезло зрителям, которые увидели много голов. Давно не оформлял хет-трик. В таком матче, когда всё идёт до ошибки, особо не думаешь о своих голах. Мне нужно было забить и успокоить матч, но при этом матч всё равно до последнего держал в напряжении. У обеих команд много исполнителей, которые могут забить. «Торпедо» нельзя давать свободный лёд – они могут сразу наказать.

Когда много игрового времени и доверие тренера – это помогает. Тем более я играю с такими мастеровитыми партнёрами, которые постоянно ищут тебя и находят на льду. Иногда нужно просто открыться под их передачи – это не так тяжело сделать. Я всё время стараюсь вернуться к тому уровню. Когда есть уверенность – любому игроку это помогает. Сейчас я уверен в своих силах, и это помогает мне играть», — цитирует Тихонова пресс-служба КХЛ.