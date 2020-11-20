Тихонов — о 7:5: матч напоминал пинг-понг – туда-сюда. Больше всех повезло зрителям

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (7:5), в котором он оформил хет-трик.
«Матч напоминал пинг-понг – туда-сюда. Много моментов было у обеих команд, и много ошибок. Нам есть над чем работать. Думаю, больше всех повезло зрителям, которые увидели много голов. Давно не оформлял хет-трик. В таком матче, когда всё идёт до ошибки, особо не думаешь о своих голах. Мне нужно было забить и успокоить матч, но при этом матч всё равно до последнего держал в напряжении. У обеих команд много исполнителей, которые могут забить. «Торпедо» нельзя давать свободный лёд – они могут сразу наказать.
Когда много игрового времени и доверие тренера – это помогает. Тем более я играю с такими мастеровитыми партнёрами, которые постоянно ищут тебя и находят на льду. Иногда нужно просто открыться под их передачи – это не так тяжело сделать. Я всё время стараюсь вернуться к тому уровню. Когда есть уверенность – любому игроку это помогает. Сейчас я уверен в своих силах, и это помогает мне играть», — цитирует Тихонова пресс-служба КХЛ.
- 20 ноября 2020
-
10:30
-
10:13
-
09:52
-
09:35
-
09:11
-
08:45
-
08:20
-
08:01
-
07:57
-
00:10
- 19 ноября 2020
-
23:56
-
23:39
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:29
-
22:15
-
21:47
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
20:58
-
20:44
-
20:40
-
20:17
-
20:00
-
19:54
-
19:41
-
19:29
-
19:02
-
18:44
-
18:31