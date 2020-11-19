Немировски — об отмене гола: обидный момент, но правила есть правила

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:7).

«Надо было играть всю игру так же, как в третьем. Готовимся к следующему матчу выездной серии. Такой матч только поможет нам, сравняли счёт, момент был спорный. Я считаю, что это был гол, но правила есть правила. Обидный момент. Не факт, что шайба вышла бы за пределы площадки, не попади она в колено игроку «Ак Барса». Такая игра в третьем периоде даёт уверенность, сегодня мы забросили шесть», — приводит слова Немировски пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Торпедо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 21 ноября.