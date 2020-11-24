Гениальная многоходовка молодёжи СКА! Начертили так, что оставалось забить в пустые ворота

Крутой гол для хоккейных учебников, который можно пересматривать несколько раз.

«Барыс» приехал на матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА после четырёх поражений подряд. Команде Юрия Михайлиса не позавидуешь, а тут ещё на тренировке коллектива из Нур-Султана случился неприятный эпизод. Друг с другом подрались игроки этой команды – Клещенко и Блэкер. Всё случившееся попало в прессу, что, конечно, не добавило вистов и без того слабо выступающему в нынешнем сезоне «Барысу».

Драка на тренировке «Барыса»: 100-килограммовый русский свалил канадца с одного удара Никита Клещенко победил Джесси Блэкера в драке одноклубников. За канадца побежал мстить ещё один североамериканец.

Выездной матч со СКА вполне мог стать определяющим для тренерского штаба казахстанской команды, хотя впереди у «барсов» пятиматчевая домашняя серия. Вопрос, кто будет выводить команду на неё.



«Неплохой первый период в нашем исполнении, равная игра во втором, были моменты голевые, но их не использовали, а затем пропустили контратаку. Отмечу, что слабо сыграли в меньшинстве сегодня, «Салават» заслуженно победил. С чем связаны неудачи последних матчей? Мало забиваем, плохо реализуем моменты. Сегодня в третьем периоде у «Барыса» были три хорошие возможности забить, но ни одного гола в результате», — говорил Михайлис-старший после прошлого матча, в котором его хоккеисты уступили «Салавату Юлаеву».

Матч с «армейцами» гости тоже начали не слишком удачно, но тут, конечно, большую роль сыграло молодёжное звено СКА. Вообще тройка Марченко – Морозов – Подколзин оставляет о себе замечательные впечатления. Но гол, случившийся на 10-й минуте первого периода, в любом случае заслуживает отдельного обсуждения. Гениальная многоходовка, не иначе!

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Всё началось с потери Сведбергом шайбы на своей синей линии. Марченко здорово воспользовался этой потерей, подхватил шайбу, после чего продвинулся вперёд и отпасовал в центр чужой зоны на Подколзина. Василий скинул чуть назад на возвращавшегося из обороны Морозова, Иван снова отдал на Кирилла.

Показалось, что Марченко будет забивать сам, но он попал в ближнюю штангу. Тут как тут на добивание подоспел Морозов, в результате чего именно центральный нападающий добил шайбу уже в пустые ворота. Финский голкипер «барсов» Йони Ортио оказался отыгран, он уже никак не мог помочь своей команде.

Правда, «Барыс» отыгрался практически сразу, но гол не засчитали из-за помехи вратарю. Старченко, по мнению арбитров, мешал Самонову.

К слову, до перерыва зрители увидели ещё три гола. Сперва отличился Кетов. Евгений в меньшинстве убежал по левому флангу, оторвался от защитника и с острого угла пробил Ортио.

После этого эпизода СКА заметно расслабился, в результате чего пропустил дважды. Сначала Сведберг хлёстким броском всё же реализовал большинство, а затем Лилья после гроссмейстерской паузы вогнал шайбу в ворота. 2:2 – команды отправились на первый перерыв с ничейным счётом, а во втором периоде зрители увидели лишь один гол. Марченко в большинстве резко бросил с кистей, попав в девятку ворот Ортио. Помимо заброшенной шайбы, была ещё и неплохая драка между Швец-Роговым и Хитерингтоном.

Правда, несмотря на пять шайб и кулачный поединок, именно первый гол Морозова хотелось пересматривать по несколько раз. Далеко не каждый день в КХЛ забрасывают такие шайбы. Думается, что место в тройке хит-парада этому голу обеспечено.