«Что происходит-то вообще?!» 5 голов за три минуты – это новый рекорд в КХЛ!

КХЛ в нынешнем сезоне мощно добавила в зрелищности. Это немного парадоксально, учитывая, что очень много матчей проходит без зрителей (а это должно «убивать» настрой хоккеистов), но факт. Выросла средняя результативность матчей, игры-концерты с голевыми феериями идут чуть ли не каждый день, и вот уже второй раз за сезон обновляется рекорд скорострельности. В конце октября «Салават» и «Амур» порадовали уфимскую публику пятью голами в течение трёх с половиной минут, а спустя почти месяц ХК «Сочи» и «Спартак» умудрились значительно превзойти это достижение!

В Уфе зрители скучали полматча, а затем увидели рекорд КХЛ. «Салавату» помог «Амур» Скорострельность высшего уровня.

И «леопарды», и красно-белые подошли к очередной игре регулярки не в лучшем настроении. «Сочи» проиграл три последних матча, после чего в южном клубе последовали кадровые изменения. Команду покинули защитник Владислав Наумов (он находился на пробном контракте), а также шведские форварды Маркус Нильссон и Линус Юханссон. Ничего кроме разочарования игра скандинавов в этом сезоне не вызывала. Подбодрить подопечных Евгения Ставровского во встрече со «Спартаком» был призван новый комплект формы – «Сочи» продолжает косплеить «Сан-Хосе Шаркс».

ХК «Сочи» представил альтернативный комплект формы

Первыми обновки «леопардов» должны были оценить хоккеисты «Спартака». Команда Знарка недавно выдала хорошую серию побед, но затем уступила в Уфе и Нижнекамске. Рулевой красно-белых признался, что его подопечным не хватило сил в плотном графике. Что ж, перед игрой в Сочи у «Спартака» было целых два дня на восстановление.

В этой встрече состоялся быстрый гол. Давид Рундблад могучим щелчком от правого борта пробил Юлиуса Гудачека. Словаку в этом эпизоде помешал собственный защитник Никита Соколов, закрывший ему весь обзор. Крупные габариты молодого «спартаковца» оказались весьма некстати.

На этом команды свернули голевую активность почти до середины матча, и лишь на 26-й минуте отличился Илья Талалуев. После этого «Сочи» и «Спартак» забыли про оборону.

Через 10 секунд после шайбы Талалуева «Спартак» забивает ещё раз: это Лехтеря, Бакош и Радил рисуют легионерскую красоту. Проходит чуть больше минуты, и Сергей Шмелёв в быстром отрыве сравнивает счёт. Ещё 29 секунд — и поздравления принимает Никита Соколов! С нехитрым дальним броском «спартаковца» не справился Максим Третьяк. Но не успел диктор стадиона объявить автора этой шайбы, как «Сочи» опять восстановил паритет на табло – это Рундблад сделал дубль при помощи рикошета.



Пять голов за 2 минуты и 41 секунду. «Что происходит-то вообще?!» — воскликнул комментатор матча Виталий Магранов, и похожий вопрос, кажется, готовы были задать в пустоту все зрители этой игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Конечно, вечно веселье длится не могло. Установив счёт 3:3, команды успокоились, вратари собрались, и до перерыва голов больше не было. Зато после отдыха «Спартаку» удалось забросить шайбу «из раздевалки». Всё началось с великолепного спасения Александра Трушкова (он заменил Гудачека по ходу голевой феерии второго периода), первое звено красно-белых улетело в контратаку, и Мартин Бакош пробил Третьяка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Как оказалось, эта шайба стала победной в матче. Новая форма не помогла «Сочи» забить хотя бы один гол в третьем периоде, Рундблад не зашёл на хет-трик, да и «Спартак» сыграл построже. Точку в этом странном матче поставил Артём Фёдоров, поразивший пустые ворота «леопардов» на последней минуте.

5:3, победа «Спартака». Красно-белые остаются на шестом месте Запада, а «Сочи» продолжает влачить жалкое существование на дне таблицы конференции. От зоны плей-офф южан отделяет уже 10 очков.