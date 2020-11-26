Провал или закономерность? Клубы КХЛ, которые не попадают в плей-офф

Пришло время поговорить о командах Континентальной лиги, которые на сегодняшний день находятся вне зоны плей-офф. Причём, многие практически наверняка так и останутся на своих местах. Нормально ли это или такого никто не ожидал?
Запад
«Витязь»
В подмосковной команде перед стартом сезона были проблемы с финансированием, серьёзно урезался бюджет. Если посмотреть на состав «Витязя», то он всё равно крепкий и достаточно (учитывая общий уровень клуба) громкий по именам, но результат у коллектива Михаила Кравеца пока что неудовлетворительный. Интересно, что идущий восьмым «Йокерит» точно оторвётся вперёд, так как у финнов много игр в запасе. Однако Подольск по-прежнему сохраняет шансы на плей-офф.
ХК «Сочи»
В «Сочи» ничего непонятно. Из команды уже успели уволить главного тренера Александра Андриевского, но зачем-то назначили Евгения Ставровского. Кто такой Ставровский и чем он заслужил это назначение практически никто не знает. Бывший помощник Андрея Разина в «Северстали» откровенно не справляется со своими обязанностями, проваливая матч за матчем. Такими темпами про плей-офф сочинцам точно можно забыть. В команде явно не хватает жёсткой тренерской руки.
Евгений Ставровский
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Динамо» (Рига)
Многого ждали от Петериса Скудры в рижском «Динамо». Но команду подвёл коронавирус (из-за него было получено сразу несколько технических поражений), да и состав откровенно не блещет. Бюджет у рижан маленький, дорогостоящих и опытных хоккеистов с такими деньгами не подписать. Но посмотрите на тот же Минск! Команда Крэйга Вудкрофта идёт в плей-офф, хотя денег там тоже по минимуму. Так что рижанам в первую очередь надо искать причины поражений в себе.
Восток
«Амур»
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов постоянно жалуется на то, что у него самая «летающая» команда. Тем же самым Светлов занимался во времена своей работы в «Адмирале». Календарь, перелёты, — всё это, конечно, напрягает. Но при подведении результата никто про это спрашивать не будет. От «Амура» ждут попадания в плей-офф, команда бьётся за попадание в восьмёрку сильнейших. Но проведён уже 31 матч, а выше хабаровчан находятся клубы, сыгравшие меньше встреч. Видимо, здесь тоже виноваты перелёты и сложный календарь.
«Барыс»
Пожалуй, именно «Барыс» пока является главным разочарованием сезона. Все помнят, как «барсы» выступали в прошлом сезоне. При Андрее Скабелке у руля команда рвала и метала, была грозой авторитетов и просто выглядела классно. Но что мы видим сейчас? Унылый «Барыс», проигрывающий матч за матчем, игроки которого дерутся друг с другом на тренировках. Здесь, конечно, много вопросов к главному тренеру Юрию Михайлису. А главный вопрос заключается в том, почему Михайлис вообще до сих пор руководит коллективом. В «Барысе» абсолютно неконтролируемая команда.
«Нефтехимик»
Хватает вопросов и к главному тренеру «Нефтехимика» Вячеславу Буцаеву. Да, маленький бюджет. Да, нехватка высококлассных хоккеистов. Но тот же Андрей Назаров с такими же возможностями работал в Нижнекамске гораздо лучше. У Буцаева же 18 очков после 28 матчей. С такой игрой и с таким подходом к делу в плей-офф «волкам» точно не попасть. Но, видимо, руководство команды не слишком к этому и стремится. Иначе всё происходящее в «Нефтехимике» не описать.
Вячеслав Буцаев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Куньлунь Ред Стар»
Китайская команда, выступающая в Мытищах, вообще отдельная история. Там, видимо, Алексею Ковалёву позволено всё. Поражения идут одно за другим, даже при довольно приличном составе, иностранных игроках и отсутствии лимита на легионеров. Но тренера не увольняют. По всей видимости, перед «Куньлунем» просто не стоит никаких задач. Точнее, есть задача просто пережить и переждать сезон, выступая так, как получится. Разумеется, ни о каком плей-офф в такой ситуации речи и быть не может.
- 26 ноября 2020
-
16:54
-
16:37
-
16:27
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:56
-
14:27
-
14:00
-
13:55
-
13:20
-
13:04
-
12:45
-
12:26
-
12:00
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:41
-
10:30
-
10:08
-
09:46
-
09:11
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
08:06
-
04:11
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
23:46
-
23:12
-
23:10
-
23:00
-
22:42
-
22:28