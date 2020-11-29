Обмен Сошникова на Науменкова — признание «Салаватом» собственных ошибок

Когда летом «Салават Юлаев» завершил формирование команды на новый сезон, комплект нападающих Томи Лямся выглядел одним из самых сбалансированных на Востоке: у финна есть и мастера, и те, кто способен забрать на себя черновую работу в звене. Однако с достаточно мощной и симпатичной атакой дико контрастировала оборона и, глядя на неё, становилось страшно за нервные клетки Юхи Метсолы и в итоге работы у одного из лучших голкиперов лиги в этом сезоне ожидаемо прибавилось. Уже в июле топ-4 обороны «Салавата Юлаева» казался слабейшим из всех реальных претендентов на Кубок Гагарина и в этой «регулярке» опасения подтвердились — прямо сейчас уфимцы идут на восьмом месте в лиге по количеству пропущенных шайб.

Смотрите сами. У Филипа Ларсена всегда был ярко выраженный крен в сторону атаки и даже в лучшие сезоны датчанин никогда не был эталоном надёжности у своих ворот, но зато он по-прежнему хорош у чужих. Григорий Панин продолжает играть на неплохом уровне, но моложе не становится. Евгений Бирюков, приехавший в Башкортостан доигрывать, коллекционирует голевые ошибки и откровенно разочаровывает. Шакир Мухамадуллин, при всём его таланте и постоянном прогрессе, в свои 18 лет ещё очень сырой для того, чтобы стабильно играть в первых двух парах. Вырвавшийся из лап ЦСКА Игорь Мясищев так и не сумел закрепиться даже в третьей паре и по уровню застрял где-то между КХЛ и «вышкой». Зачем нужен был белорус Дмитрий Коробов, кажется, в Уфе никому неизвестно. А вечно перспективный Павел Коледов и вовсе стал магнитом для всеобщей ненависти уфимских болельщиков, соревнуясь с Бирюковым по количеству откровенных привозов.

Юха Метсола (слева) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ситуацию в обороне удалось чуть поправить разве что подписанием 21-летнего Александра Алексеева, арендованного у «Вашингтона». Проспект «Кэпиталз» классно вписался в команду и без особых провалов играет во второй-третьей паре, стабильно выходя на большинство. Однако совсем скоро талантливый петербуржец может уехать в тренировочный лагерь, а найти ему равнозначную замену при абсолютно пустом рынке свободных агентов было бы невозможно. И тут для менеджерского тандема Чижов – Курносов очень вовремя выпал удачный вариант с обменом Никиты Сошникова, который был инициирован самим хоккеистом.

В КХЛ готовится главный обмен сезона! Сошников больше не хочет оставаться в «Салавате» Инициатива по сделке исходит от самого игрока, а виноватых в этой истории нет.

По нашей информации, лучший снайпер «Салавата» прошлого сезона, действительно, был недоволен своим положением в команде и без какого-либо скандала запросил обмен. Всё упирается в то, что для Сошникова нет места в топ-6 уфимцев: первое звено перманентно оккупировано шикарным финским трио Хартикайнен – Маннинен – Гранлунд, а во втором уже бывшая звезда «Салавата» банально не сумела найти «химию» с Александром Кадейкиным. Менеджеры Уфы не стали испытывать Сошникова нижними звеньями и спокойно согласились разменять ценный актив, а агент нападающего Юрий Николаев мгновенно нашёл вариант с ЦСКА, который ещё в прошлом сезоне хотел вытащить Никиту из Уфы. Представляете какой величины был бы ядерный гриб в Уфе, окажись Сошников в прошлом сезоне в ЦСКА по сценарию Кирилла Капризова?

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Никита Сошников (№90) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему же уфимцы так легко согласились отдать одного из сильнейших российских снайперов лиги? Конечно, Василию Чижову и Александру Курносову можно поставить жирный плюсик в карму за то, что они не пошли на конфликт с хоккеистом и не заставили его страдать в третьем звене, где Сошников считал себя инородным телом. Но был ли смысл насильно удерживать в команде человека, который не получал удовольствия от хоккея и приходил в раздевалку с потухшими глазами и опущенной головой? Пусть Сошников никогда и нигде не был токсичным игроком, разлагающим раздевалку и отравляющим в ней атмосферу, вряд ли наличие такого хоккеиста положительно влияло бы на «Салават». Тем более, что Никита в этой истории поступил максимально честно и без истерик запросил обмен. Такое отношение всегда располагает к диалогу.

Но для Уфы обмен Сошникова — это, прежде всего, шанс усилить хлипкую оборону и хоть как-то сгладить селекционные ошибки коронавирусного межсезонья. И крепкий сбалансированный российский защитник Михаил Науменков, который в свои 27 лет только выходит на пик, должен идеально подойти «Салавату». Изначально клиент Шуми Бабаева не собирался оставаться в России и планировал уехать в Северную Америку, но из-за коронавируса и закрытых границ решил пересидеть ещё один сезон в родном ЦСКА. В этой «регулярке» Науменков у Игоря Никитина играл без особых провалов, но не был одним из неприкасаемых и частенько кочевал из пары в пару. Однако в Уфе бывший «армеец» должен стать железобетонным защитником топ-4 и добавить надёжности в зоне «Салавата». Вот и получается, что ЦСКА получил нападающего, которого мечтал выцыганить весь прошлый сезон, а «Салават Юлаев» — стабильного защитника в пиковом возрасте. Чем не обмен из разряда «win-win»?



Если верить уфимским журналистам, то юлаевцы помимо Науменкова просили у ЦСКА ещё одного защитника Егора Рыкова. Правда это или нет, но Игорь Есмантович никогда бы не отдал одновременно двух классных русских защитников в масштабах КХЛ. Тем более, что после введения жёсткого потолка от знаменитой «армейской» скамейки из пятидесяти человек практически ничего и не осталось. Однако ключевое в этой истории другое — взамен Сошникова Уфа просила у ЦСКА не откровенно разочаровывающего всех Николая Голдобина, а именно защитников. И, кажется, Чижов и Курносов осознали, насколько они ошиблись весной при комплектовании обороны, а появление Науменкова выглядит как скрытое признание селекционных промахов. В конце концов, хорошо, что осознание пришло в первой половине «регулярки», когда ещё есть время провести работу над ошибками. Кто знает, может быть обмен Сошникова станет первым в ряде сделок по перекраиванию защитной линии?