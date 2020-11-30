«Это просто вонючий бизнес». Как $ 300 млн от «Сиэтла» могут спасти НХЛ от позора

Судьба сезона-2020/2021 в Национальной хоккейной лиге повисла на волоске. В Америке закончились выходные после Дня благодарения, а переговоры между лигой и профсоюзом игроков никак не начнутся. Обе стороны успешно играют в молчанку: НХЛ требует от игроков пойти на новые уступки, несмотря на действующий коллективный договор, который был подписан летом, хоккеисты пытаются упорствовать и даже запрещают своему боссу Дональду Феру брать трубку, когда звонят из лиги.

По подсчётам экспертов, новые требования НХЛ приведут к тому, что лига сэкономит (или заберёт у игроков — кому как нравится) около $ 300 млн. Сумма немаленькая, но ветеран североамериканского журналистского цеха Ларри Брукс из New York Post придумал, где взять деньги.

Каждый матч НХЛ без зрителей — убыток $ 1,3 млн. Но нужно играть ради суперсделки с ТВ Новый договор с телевидением может составить $ 750 млн, которые покроют все нынешние издержки. Нужно только договориться.

«Почему бы не попросить помощи у капиталистов, а не у наёмных рабочих?»

Идея Брукса проста, но элегантна. Как известно, начиная с сезона-2021/2022 в НХЛ должен появиться 32-й клуб — «Сиэтл Кракен», владельцы которого заплатили $ 650 млн «входящих». Вернее, эта сумма оговорена контрактами, но ещё не выплачена: половину от оговоренных денег переведут на счёт лиги перед стартом первого сезона «Сиэтла» в истории. Будет это осенью 2021 года, если к тому времени хоккейное сообщество получит возможность вернуться на прежний календарь. Так вот, обозреватель «Пост» предлагает попросту поторопить «Кракен» с выплатой первого транша платы за вход.



«Почему бы Гэри Беттмэну, Биллу Дэйли и совету директоров не попросить «Сиэтл» поторопиться? Это будет куда уместнее, чем с протянутой рукой просить денег у игроков, которые справедливо упрекают лигу в том, что владельцы сильно просчитались относительно негативного влияния пандемии. Я серьёзно. НХЛ заявляет, что требуется немедленное увеличение 20-процентного эскроу и 10-процентной отсрочки выплаты зарплат — просят повысить на 16% отсрочку и на 5% — условное депонирование. Почему бы помощь не оказать изнутри капиталистического круга из 32 собственников, а не за счёт наёмных рабочих?



Вместо того, чтобы, например, просить скидку у Скотта Мэйфилда, который должен заработать $ 1,2 миллиона в этом году и отдаст лиге $ 242 тысячи, мистер Беттмэн должен обратиться к хозяевам «Кракен» Дэвиду Бондерману и Джерри Брукхаймеру. Пусть они поддержат лигу. Они могут спасти этот сезон. По данным Forbes, состояние основателя инвестиционной компании Бондермана составляет $ 4 млрд, а у продюсера Брукхаймера — около $ 1 млрд. Полагаю, они могут наскрести достаточно монет, чтобы выплатить аванс за вход в НХЛ. А лига за счёт этого может избежать позора, когда приходится отказываться от соглашения, подписанного 4 месяца назад», — отмечает журналист.



Попросить миллиардеров раскошелиться чуть раньше — вариант заманчивый, но ведь и все платежи по «Сиэтлу» давно имеют свой график, подписанный обеими сторонами.



Бондерман и Брукхаймер и так согласились на очень приличную сумму за попадание внутрь хоккейной корпорации и платить раньше срока могут отказаться, на что имеют полное право. Главный же вопрос заключается в том, имеет ли право лига выставлять новые требования игрокам при подписанном договоре?

НХЛ может отменить овертаймы. Новые инсайды о сезоне-2021 Пока до старта игр далеко — нужно определиться по деньгам. Но если договорятся, это будет незабываемый сезон.

29 ноября — крайний срок переговоров, чтобы начать играть 1 января

Пока на этот вопрос никто не дал даже предварительного ответа, поскольку подобных прецедентов ещё не было.



«Если новые требования НХЛ, которые провоцируют отмену сезона, являются нарушением трудового законодательства США или Канады, то профсоюз игроков должен немедленно подать жалобу в соответствующие законодательные органы. Если НХЛ применяет несправедливую трудовую практику, то Дон Фер обязан это обозначить и обратиться за помощью к юристам.

Но если всё законно, и это просто вонючий бизнес, тогда хоккеистам надо что-то отвечать. Переговоры должны быть инициированы обеими сторонами. Отмена сезона — совсем не вариант. Хоккеисты не захотели отменять плей-офф-2020, хотя им пришлось многим пожертвовать, так почему же они могут допустить это теперь?», — отмечает тот же Ларри Брукс.



О возможных судебных разбирательствах говорят вяло и неохотно. Из этого можно сделать вывод, что, вероятнее всего, в действиях НХЛ нет прямого нарушения законов, иначе «вонючие бизнесмены» на подобное просто не решились бы. Владельцы клубов лучше игроков разбираются в юриспруденции и вряд ли бы допустили столь крупный судебный скандал. Но и реакцию хоккеистов, а соответственно и вероятность забастовки тоже вполне можно было просчитать.

И это при том, что ни одна из сторон, по большому счёту, не может допустить худшего развития событий. Хоккеистам надо играть — отмена сезона принесёт некоторым игрокам перерыв в полтора года, что может крайне негативно сказаться на их карьере и уровне игры. НХЛ необходимо «сжечь» последний год действующего договора с NBC, чтобы начать переговоры о новой сделке, где будет задействовано сразу несколько партнёров, в том числе и интернет-сервисы.



«Нынешняя ситуация резко отличается от того, что было весной. Тогда НХЛ и профсоюз хоккеистов работали рука об руку, быстро выработали все планы и протоколы по возвращению хоккея. Тогда в переговорах не было ни резкости, ни позёрства, к которым мы привыкли, не говоря уже о том, что плей-офф в «пузырях» прошёл без сучка и задоринки», — констатировал другой заокеанский инсайдер Пьер Лебрюн.



«Мы пока не получали никакой информации — ни о датах начала сезона, ни о том, когда начинаются сборы. Я только мимоходом слышал, что 29 ноября будет крайним сроком для принятия решения о возможности старта чемпионата 1 января», — сказал помощник главного тренера «Флориды» Ульф Самуэльссон.



Если шведский тренер ничего не перепутал, то упомянутый крайний срок уже прошёл, и 1 января хоккея за океаном не будет. А о том, когда же он всё-таки начнётся, пока нет даже достойных слухов.