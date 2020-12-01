5 русских и один Макдэвид. Заокеанский рейтинг самых ценных игроков для обмена

Авторитетное североамериканское издание The Athletic подготовило любопытный рейтинг. Представьте себе, что все хоккеисты НХЛ доступны для обмена — кто для вас будет иметь наибольшую ценность, ради кого вы будете готовы пожертвовать всем? Обозреватель Йонас Сигел рискнул составить свой топ-50, в котором обнаружилось немало интересного.

Для начала стоит оговориться с правилами и критериями, по которому рейтинг составлялся. Сигел принимал в расчёт возраст игроков и сумму контракта. Удивительно, что в рейтинг не попал ни один вратарь, а часть звёздных игроков автор вывел из хит-парада принудительно.

В частности, туда не вошли Владимир Тарасенко и Александр Овечкин. «Тарасенко недавно перенёс очередную операцию на плече, сыграв всего 10 матчей в сезоне. А Овечкин в свои 35 по прежнему является лучшим снайпером, но у него вступает в силу последний год контракта», — отметил Сигел. Кроме этих двух россиян не вошёл в рейтинг Андрей Василевский — его исключили по причине нового восьмилетнего договора. В остальном это весьма интересный список, самые примечательные моменты которого мы предлагаем вашему вниманию.

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48-е место. н. Патрик Кейн («Чикаго»)

«Возможно, скоро мы узнаем, какова истинная обменная ценность Патрика. Он мог бы провести два подряд 100-очковых сезона, если бы регулярный чемпионат не остановился в марте. Как бы там ни было, Кейн финишировал с 84 очками, став восьмым по этому показателю. В течение трёх следующих сезонов у него будет зарплата в $ 10,5 млн — не супер, но и не переплата», — отмечает автор.

«Не будем упускать из виду, насколько мощной является атакующая сила Малкина. В прошлом году лидерами по количеству очков за игру были Драйзайтль, Макдэвид и Панарин, затем шёл Пастрняк, а Малкин был на пятом месте. Есть некоторый риск, учитывая, что Евгению уже 34 года и историю его травм. Его контракт рассчитан ещё на два сезона, и когда он остаётся без травм, он полностью того стоит», — считает Сигел.

Евгений Малкин («Питтсбург») Фото: Getty Images

«Вскоре после того, как Андрей завершил сезон с 24 голами и 61 набранным очком, ему исполнилось 20 лет. У него действует контракт начального уровня, но он уже стал звездой», — отметил обозреватель.

Андрей Свечников («Каролина») Фото: Andre Ringuette/Freestyle Photo/Getty Image

«Драфт 2015 года был очень урожайным: Макдэвид, Айкел, Марнер, Проворов, Веренски. «Филадельфия» выбрала Ивана на один номер раньше Веренски, и хотя американец тоже стал элитным защитником, «лётчики» наверняка не жалеют о том, как всё сложилось. Проворов играет огромное количество минут за матч, причём делает это с самого начала карьеры в НХЛ. Он подписан ещё на 5 сезонов по разумной цене ($ 6,75 млн в год)», — так оценил россиянина Сигел.

Иван Проворов («Филадельфия») Фото: Elsa/Getty Images

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15-е место. н. Сидни Кросби («Питтсбург»)

«Кросби — лучший игрок своего поколения и всё ещё элитный игрок. В голосовании за «Харт Трофи» в 2019 году он занял второе место, а за последние три сезона идёт десятым по количеству набранных очков за 60 игровых минут. Совсем недавно он выиграл два «Конна Смайта» подряд (2016, 2017). Чем дольше длится его карьера, тем дольше «Питтсбург» остаётся претендентом на Кубок Стэнли.

Сидни Кросби («Питтсбург») Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

«Возможно ли, чтобы Артемий был слегка недооценён? Панарин лидировал в лиге с 38 передачами и 59 очками, набранными при игре пять на пять в прошлом сезоне. Когда он был на льду, «рейнджеры» переиграли соперников со счётом 75 — 38, то есть опередили оппонентов на 37 голов. Всё это принесло ему третье место в голосовании за «Харт Трофи». Панарину неплохо платят, он второй в лиге после Макдэвида, ему недавно исполнилось 29 лет. Но стрелка явно направлена вверх», — считает автор.

13-е место. н. Артемий Панарин («Рейнджерс») Фото: Getty Images

10-е место. н. Элиас Петтерсон («Ванкувер»)

«Ещё год или два — и Петтерсон поднимется в этом списке. «Ванкувер» получает от него продукцию звёздного уровня, хотя у него ещё год контракта новичка. Он набирал почти очко в среднем за матч, и не так много центров в лиге, которых бы все хотели иметь у себя в следующем десятилетии. Как будет выглядеть его второй контракт в НХЛ? Но Петтерсон стоит вложенных в него денег», — отмечает Сигел.

«В плей-офф Кучеров приложил руку почти к половине голов «Лайтнинг» — к 34 из 77. В сезоне-2018/2019 он набрал 128 очков — больше, чем у любого другого хоккеиста со времён Ягра и Лемье 20 лет назад. Он может быть человеком номер один в НХЛ — ну если не первым, то вторым. Ему 27 лет, он «заперт» контрактом ещё на 7 лет», — считает обозреватель The Athletic.

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Image

«Никто не забивал так здорово, как Мэттьюс с тех пор, как он появился в НХЛ осенью 2016 года — 1,79 шайбы в среднем за 60 минут. Если сузить выборку до игры в равных составах, то у него 120 голов за четыре сезона — это на четыре больше, чем у Александра Овечкина, который занимает второе место. Да, Мэттюс дороже, чем Пастрняк и Драйзайтль, но он моложе обоих — ему лишь исполнится 23 года. Предложите любого игрока за Мэттьюса, и «Торонто» вежливо откажется», — считает Сигел.

2-е место. н. Натан Маккиннон («Колорадо»)

«Можно доказывать, что именно Маккиннон должен быть номер один. Но зарплата Маккиннона ($ 6,3 млн в год) как минимум заслуживает обсуждения, что Натан тоже где-то совсем рядом. До остановки сезона он набрал 109 очков.



Макдэвид набрал 324 очка в равных составах за свою карьеру. Это всего на шесть меньше за тот же период, чем у Патрика Кейна, занявшего первое место, в 46 играх меньше. Макдэвид, вероятно, больше всего известен своим «фигурным катанием» и невероятными передачами. На ближайшее десятилетие в хоккее нет никого более надежного, чем Макдэвид», — резюмировал автор рейтинга.