Отмена сезона НХЛ выгодна и владельцам, и игрокам? Тонкости заокеанских контрактов

Оглушительная тишина в переговорах между комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном и исполнительным директором ассоциации игроков НХЛ Дональдом Фером дала возможность подробно оценить обе позиции. Последний раз стороны разговаривали друг с другом более недели, когда лига попросила у игроков ещё $ 300 млн, чтобы сыграть хоть какой-то сезон в 2021 году. Нынешняя игра больших боссов живо напоминает последний локаут, случившийся в сезоне-2012/2013.

«Это просто вонючий бизнес». Как $ 300 млн от «Сиэтла» могут спасти НХЛ от позора Последний срок для того, чтобы договориться и начать играть 1 января, уже прошёл. Сезон НХЛ висит на волоске.

Ориентир — сезон восьмилетней давности

Тогда лига отменила первые матчи в конце сентября, а спор шёл о том, как делить доходы от хоккея: ранее игроки получали 57% от «общака», а НХЛ требовала сократить их долю до 44%. Потом также последовало долгое молчание и фирменные американские горки: переговоры оживлялись с периодичностью раз в месяц, но ничем не заканчивались. В начале декабря были выдвинуты угрозы: профсоюз сказал, что не будет ратифицировать такой вариант коллективного соглашения, а лига объявила, что в таком случае все контракты хоккеистов будут аннулированы.

27 декабря ситуация стала серьёзной, но за новогодние праздники удалось найти компромисс. Договор был подписан 6 января, тренировочные лагеря открылись 11 января, а сезон из 48 матчей стартовал 19 января. С момента подписания бумаг до первого вбрасывания прошло 13 дней, но нынче рассчитывать на такие темпы сложно. Во время пандемии нельзя игнорировать двухнедельный карантин (хотя тут могут быть исключения). Скажем, четыре недели — это тот срок, на который можно ориентироваться.



Глядя на прошлый опыт, график сезона-2012/2013 вполне жизнеспособен. Если удастся достигнуть согласия в начале января 2021 года, то в начале февраля можно начать играть и закончить сезон в конце июня. Но текущая ситуация далеко не так проста, как раньше.

Варианты для игроков — 0%, 32% или 72%

Увы, но пока об оптимистичном разрешении конфликта можно только мечтать. У обеих сторон растёт раздражение и разочарование. Гэри Беттмэн использует прежнюю, проверенную стратегию давления, хотя нынешний конфликт далеко не так однозначен. 8 лет назад Гэри нужна была поддержка всего 8 человек из совета управляющих, чтобы атаковать игроков и требовать лучших условий — «финансовые ястребы», такие как знаменитый скупец из «Бостона» Джереми Джекобс, были просто счастливы.



Теперь они испытывают куда менее позитивные эмоции. По неофициальной информации, комиссар НХЛ взял на себя ответственность, когда вёл с Фером летние переговоры о доигровке прерванного сезона и подписанном Меморандуме взаимопонимания. В этом документе Беттмэн гарантировал игрокам сезон, в котором они получат 72% от того, что им причитается.



Когда комиссар представлял этот Меморандум на совете управляющих НХЛ, то за него проголосовали единогласно. Считается, что некоторые члены совета голосовали просто по рекомендации Беттмэна и не вникали в подробности, а кое-кто и вовсе не читал текст. Теперь, когда пришлось прочитать то, что они уже подписали, некоторые владельцы оказались сильно недовольны — и Беттмэном в первую очередь.



По данным Forbes, сезон без зрителей будет стоить для каждого клуба лиги около $ 150 млн — сюда входят зарплаты хоккеистов, сотрудников команды, транспортные расходы и взносы в саму лигу. Глядя на эти расчёты, некоторые хозяева клубов заявили комиссару НХЛ, что им лучше не играть совсем, и Гэри отправился снова давить на профсоюз.



Игроки тоже недовольны, поскольку провели лето в уверенности, что в этом сезоне получат как минимум 72% своей зарплаты. Теперь они стоят перед перспективой получить лишь 55%, если не изменится последний запрос от Беттмэна, или же вовсе упадут до 32%, если будет принято пропорциональное распределение зарплат в зависимости от продолжительности сезона.



Худший вариант — это 0%, если сезон так и не будет сыгран.

Каждый матч НХЛ без зрителей — убыток $ 1,3 млн. Но нужно играть ради суперсделки с ТВ Новый договор с телевидением может составить $ 750 млн, которые покроют все нынешние издержки. Нужно только договориться.

«Лига имеет право приостановить свою деятельность»

Если смотреть на историю взаимоотношений лиги и хоккеистов, то логично предположить, что НХЛ рано или поздно дожмёт игроков — так было и в 2005, и в 2013 году. Кажется, у НХЛ есть свой рычаг воздействия на ситуацию — это статья 5 подписанного летом коллективного соглашения (курсивом выделены наиболее важные фрагменты).



«Каждый клуб, и, где это уместно, лига при выполнении функций управления, должны в дополнение к другим неотъемлемым и законным правам на управление собственным бизнесом, включая руководство и контроль команды, имеют право определять, где, когда и при каких обстоятельствах он (клуб) желает работать, приостановить, прекратить свою деятельность, а также продать или переместить», — говорится в статье.

Выдержка из пункта 17 стандартного контракта игрока НХЛ также гласит о широких правах лиги.



«Если из-за каких-либо условий, возникающих в результате состояния войны, или по другой причине, не зависящей от лиги или клуба, лига сочтёт целесообразным приостановить, прекратить или сократить операции...», — так начинается этот пункт контракта.



Ключевое слово — приостановить — встречается в обоих местах.



Игроки могут утверждать, что пандемия — уже не форс-мажор, что она не выходит из-под контроля НХЛ, и что Меморандум о взаимопонимании был подписан летом специально с учётом коронавируса, чтобы помочь владельцам пережить сезон без зрителей. Вероятно,



эти слова хоккеистов останутся без внимания, потому что той же статье 5 именно лига определяет, как ей лучше всего действовать (снова смотрим на слово приостановить).

Отсутствие сезона выгодно даже игрокам?

Симпатии большинства болельщиков и обозревателей — на стороне игроков, что объяснимо. Во-первых, отыгрывать назад подписанное соглашение — это не слишком впечатляющий моральный поступок со стороны бизнесменов, которые банально просчитались летом. Во-вторых, многие летние контракты игроков были подписаны, исходя из прежних условий эскроу и отсрочек платежа — были сформированы специальные схемы выплат по контракту в годы с наименьшей отсрочкой.



Это вредит молодым хоккеистам, которые в будущем получат совсем не те деньги, на которые могли бы рассчитывать. В каком-то смысле, полная отмена сезона тоже им выгодна: если никто не будет играть, то никто и не получит свою зарплату. Это значит, что хоккеисты должны будут отдать лиге гораздо меньше денег (исходим из упомянутого выше равноценного распределения доходов 50 на 50). Это приведёт к быстрому росту полотка зарплат, но одновременно повысит риск новых трудовых споров.

НХЛ может отменить овертаймы. Новые инсайды о сезоне-2021 Пока до старта игр далеко — нужно определиться по деньгам. Но если договорятся, это будет незабываемый сезон.

Что говорят эксперты

«Обе стороны разочарованы и расстроены. Есть предположения, что НХЛ может отменить сезон, воспользовавшись пунктом о форс-мажорных обстоятельствах, которые неподконтрольны лиге. Ассоциация игроков может оспорить это в федеральном суде, если посчитает отмену незаконной, так как действующее коллективное соглашение уже было подписано в период пандемии. Игроки считают, что у них есть защита от отмены сезона. Владельцам не пришлось бы платить зарплату игрокам в случае отмены сезона, но суть в том, что никто не хочет его отменять», — отметил обозреватель Даррен Дрегер в эфире TSN Insider Trading.

Известный североамериканский агент Алан Уолш прокомментировал ситуацию с позиции хоккеистов.



«Представители НХЛ могут сколько угодно говорить о том, что 1 января остаётся целью, чтобы начать сезон, но на данный момент эта идея нежизнеспособна. НХЛ мягко обсуждает со СМИ вариант, при котором лига может в одностороннем порядке задействовать форс-мажор и отменить сезон, если не будет достигнута договорённость с профсоюзом игроков. Но на самом деле, если НХЛ отменит сезон, из-за того, что хоккеисты не согласятся отдавать дополнительные $ 300 млн, то это будет локаут, который прямо запрещён статьёй 7.1 пункт b в подписанном коллективном соглашении.

Если юристы НХЛ считают, что у них здесь есть выигрышная позиция для суда, я предлагаю им вернуться в юридическую школу. Владельцы понесут миллиарды потенциальных убытков, если воспользуются форс-мажорными обстоятельствами для обмены сезона», — отметил Уолш в своём «твиттере».



«Действительно, разочарование растёт у всех. Один из игроков, член «Комитета по возвращению хоккея», который был создан ещё летом для выработки плана по доигровке плей-офф, сказал, что он очень расстроен отсутствием переговоров. По его мнению, они должны идти в режиме срочности, сейчас должны были дорабатываться все планы, но этого не происходит из-за финансового тупика. Игроки чувствуют, что время тратится впустую», — добавил Пьер Лебрюн.