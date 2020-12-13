«Автомобилист» прервал кошмарную серию! Не могли выиграть целый месяц

10 поражений подряд, целый месяц без побед. Пусть все матчи были разными – и разгромные поражения, и упущенные победы на последних минутах, и в овертаймах, но факт остаётся фактом. «Автомобилист» засосало в воронку кризиса, из которой не так-то просто вырваться. Когда не можешь победить, банально опускаются руки.

«Автомобилист» старался держаться. Анатолий Голышев после 10-го поражения подряд извинялся перед болельщиками и говорил, что в Екатеринбурге сильный коллектив, которого не должны сломать трудности. Что игроки поддерживают друг друга, ждут паузы и очень хотят выложиться в последнем матче перед Кубком Первого канала. В общем, мотивация перед сегодняшней встречей у «Автомобилиста» была запредельной. Ну сколько уже можно проигрывать, в конце-то концов?

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А «Магнитка», судя по всему, уже мыслями ушла на перерыв. Сложно настроить себя на 200%, когда впереди выходные, а в гости приезжает команда, которую бьют все, кому не лень. Несобранность «Магнитки» вылилась в гол «Автомобилиста» уже на третьей минуте, и для гостей это был отличный знак, ведь в предыдущих 10 матчах им ни разу не удавалось забить первыми. Юхо Олкинуора вышел из ворот, чтобы забрать шайбу после заброса. Но шайба по неожиданной траектории выскочила на пятачок. Олкинуора дёрнулся назад, столкнулся с собственным защитником, оба рухнули на лёд. Алексею Макееву оставалось снять сливки – завести шайбу в пустые ворота.

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Опасных моментов у «Металлурга» было предостаточно – ближе всех к голу был Андрей Чибисов, угодивший в штангу. Но он не забил, а через несколько мгновений «Автомобилист» праздновал второй гол – Станислав Бочаров легко отобрал шайбу у молодого защитника Ильи Николаева, не забил с первой попытки, но атака продолжилась, Бочаров остался перед воротами, получил передачу от Георгия Белоусова и разобрался с Олкинуорой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В перерыве «Магнитка» не смогла перестроиться и пропустила уже на 25-й секунде второго периода, да ещё и большинстве! Забил Павел Куликов – новобранец «Автомобилиста», который не мог отличиться на протяжении 36 матчей (включая прошлый сезон). Потеря в зоне атаки, Куликов убегает и с Мозякиным на плечах прошивает Олкинуору. Для финского вратаря, который в предыдущем матче с «Динамо» творил чудеса, сегодняшняя встреча на этом была завершена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

А вот Якуб Коварж на другой стороне площадки как будто заговорил свои ворота. И так подбирались «металлурги» к его владениям, и эдак, но всё тщетно — чех тащил абсолютно всё. А «Автомобилист» продолжал забивать – два гола с двух бросков во втором периоде. Хозяева в меньшинстве схватили нарушение численного состава, ну а екатеринбуржцы, несмотря на все передряги, всё ещё на первом месте по реализации численного преимущества. Тем более грех не забить «пять на три», что и сделал Анатолий Голышев.

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Любые, даже самые чёрные серии когда-нибудь заканчиваются, вот и машина Билла Питерса всё-таки завелась. В третьем периоде «Автомобилист» не забил, но тут главное было не начинать радоваться раньше времени и не выпускать из рук нить игры. Когда прозвучала финальная сирена, екатеринбуржцы наверняка с облегчением выдохнули. На перерыв можно уходить в приподнятом настроении.