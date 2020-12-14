Лучший вратарь МЧМ не нужен даже «Витязю». Карьера Кочеткова летит в пропасть

В новом выпуске регулярной рубрики рассказываем о событиях прошедшей недели в КХЛ, которые могли ускользнуть от вашего внимания.

Ушенины не хотели играть за «Амур». Но кому они теперь нужны?

Братья Вячеслав и Владислав Ушенины родились в Магнитогорске, как хоккеисты состоялись в Перми, а на уровне КХЛ заиграли на Дальнем Востоке. После сезона в «Адмирале» (2014/2015) близнецы перебрались в Хабаровск, где задержались на долгих пять лет и успели стать настоящими символами «Амура».

Вот только хотелось Ушениным большего (и это нормально), но свои силы они переоценили. В минувшее межсезонье Вячеслав и Владислав впервые в карьере вышли на рынок свободных агентов с явным намерением перебраться в клуб посильнее, либо же выбить побольше денег из «Амура». Желание перейти на новый уровень Ушениных понятно и логично, вот только предъявить ребятам в поддержку своих амбиций было особо нечего – да, были лидерами «тигров», но даже в олимпийскую сборную России ни разу не вызывались, а уж через эту-то команду кто только не проходил.

В результате на рынке Ушениными особо никто не заинтересовался (были варианты с «Автомобилистом» и «Сочи», но они быстро сорвались), а своего рода шантаж «Амура» был обречён на провал — в Хабаровске и рады были дать близнецам контракты пожирнее, да только денег у клуба весьма ограниченное количество. В конце июня Ушенины от безысходности вынуждены были пойти на условия «Амура», заключив однолетние соглашения.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В Хабаровске от парней ждали если не дальнейшего прогресса, то хотя бы поддержки заданной планки, но реальность оказалась кошмарной. Ушенины, видимо, обидевшись на обстоятельства, не позволившие им достичь желаемой цели летом, просто бросили играть. Другого объяснения такой резкой деградации хоккеистов у меня нет. В прошлом (контрактном) сезоне, когда Ушенины были полны мотивации, Владислав набрал 34 (16+18) очка в 62 матчах, а Вячеслав – 32 (9+23) балла при том же количестве игр. Это был первый и третий бомбардирский результат в хабаровской команде. Сейчас же у Владислава 2 (2+0) очка, у Вячеслава — 7 (1+6) баллов в 29 играх. Что называется, почувствуйте разницу.

Неудивительно, что эмоциональный Сергей Светлов, который готов порвать любого за свою команду, пришёл в ярость от такого безразличия своих хоккеистов, и с его подачи оба игрока оказались на драфте отказов.

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Через пару дней «Амур» разорвал контракты с Ушениными, и так некрасиво закончилась их эпоха в Хабаровске. Вячеслав и Владислав, как я считаю, показали отношение и добились своего, но что теперь? Кому строптивые и не самые мастеровитые хоккеисты теперь будут нужны? Ведь менеджеры клубов смотрят не только на статистику, но и на характер хоккеистов, на их вероятное влияние на атмосферу в команде. И с этой точки зрения я бы сейчас никому не порекомендовал брать Ушениных.

Может ли Жафяров уйти из «Торпедо» перед дедлайном?

А вот Дамир Жафяров – обратный пример, как может себя вести хоккеист, не добившийся в межсезонье главной цели. Форвард «Торпедо», правда, летом ещё не был неограниченно свободным агентом, но в целом его ситуация похожа на историю братьев Ушениных. Жафяров и его агент ведь тоже считают, что «автозаводцев» Дамир перерос, и грезят о русских топ-клубах или даже об НХЛ. Летом сторона Жафярова очень долго не принимала предложение «Торпедо», но всё-таки вынуждена была продлить отношения с нижегородским клубом.

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Но Дамир даже не думал капризничать и бастовать, а, наоборот, ещё больше добавил оборотов. В 34 матчах у Жафярова 33 (14+19) очка, он идёт в пятёрке лучших бомбардиров КХЛ, имеет лучшее среднее игровое время среди всех нападающих лиги, а недавно выдал 11-матчевую результативную серию, едва не установив новый рекорд «Торпедо».

Словом, Дамир на 200% отрабатывает свой контракт и ведёт за собой нижегородский клуб. Казалось бы, не должно быть никаких сомнений, что этот хоккейный год Жафяров доиграет в «Торпедо» и повоюет с «автозаводцами» в плей-офф. Но мы не знаем, на каких условиях летом с Дамиром заключался контракт. Напомним, для решения этой проблемы пришлось прибегать к помощи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как политику удалось убедить Жафярова остаться в «Торпедо»? Вполне ведь возможно, что Дамиру пообещали отпустить его в топ-клуб по ходу чемпионата при наличии соответствующего интереса. Это могло придать Жафярову дополнительную мотивацию для проведения лучшего сезона в карьере.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

На мой взгляд, уход Жафярова из «Торпедо» перед дедлайном вполне возможен. Мы же прекрасно знаем, что в КХЛ не всегда во главе всех сделок стоит спортивный смысл. Есть интерес агентов, есть «джентльменские» договорённости… Плюс, как мы недавно узнали, контракты игроков дешевеют по ходу сезона, а бонусную часть Дамир успел активировать ещё в «Торпедо». То есть никаких больших проблем впихнуть его в потолок зарплат на новом месте не возникнет.

Но надеюсь, что этого не произойдёт. Без Дамира «Торпедо» потеряет половину своей мощности, и никакой новичок Крис Терри не поможет. Да и уход лидера нанесёт сильнейший психологический удар по нижегородцам, которым в таком случае просто укажут на их место. Однако хочется верить, что у «Торпедо» достаточно автономности, чтобы не опускаться на уровень «Сочи», «Витязя» и других плохо скрытых фарм-клубов олигархов.

Карьера Кочеткова летит в пропасть. Кто виноват?

Голкипер «Витязя» Пётр Кочетков на прошлой неделе был командирован в клуб ВХЛ «Рязань». Казалось бы, ничего не значащая новость, однако необходимо принять во внимание, что Кочетков – лучший голкипер МЧМ-2019, выбранный в том же году «Каролиной» на драфте НХЛ под довольно высоким 36-м номером.

Другими словами, ещё полтора-два года назад Кочетков считался самым талантливым российским вратарём, ему прочили блестящее будущее, но карьера Петра стремительно покатилась вниз, а мы этого как-то не заметили, так как наша школа голкиперов продолжила выпускать других талантов.

«Подаренные часы отдам папе». Интервью с русским вратарём, взорвавшим МЧМ Пётр Кочетков был признан лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира, а сейчас готов играть за ХК «Рязань».

Но почему так получилось с Кочетковым? На тот МЧМ, где признали его заслуги, Пётр попал из системы ХК «Сочи». При этом успешным выступлением на турнире Кочетков не заслужил место в основе «леопардов», что, разумеется, сильно возмутило общественность. Все кричали о том, что Петра зажимают и тормозят в развитии, маринуя в «Рязани» из ВХЛ, и в конце сезона на помощь голкиперу бросился СКА, выменявший талантливого вратаря из своего фарм-клуба.

Казалось, что Кочетков попал в оптимальное место для развития. Петербуржцы тогда уже встали на рельсы молодёжного хоккея, и первые шаги в отношении Петра вроде бы подтвердили, что на него серьёзно рассчитывают – Кочетков начал сезон-2019/2020 основным голкипером СКА. Но после нескольких сильных матчей вратарь немножко «поплыл», потом потерял место в старте, а затем и вовсе был обменян в «Витязь».

Очень резкое падение, от которого Кочетков не оправился до сих пор. В Подольске ему давали шансы, но Пётр их не использовал, а сейчас на щите вернулся туда, где и начинал – то есть в «Рязань», которая теперь является фарм-клубом «Витязя». Конечно, Кочеткову всего 21 год, и у него ещё всё впереди, но прямо сейчас в верхушке российского хоккея никто не вспоминает об одном из героев МЧМ, да и в «Каролине» наверняка уже забыли фамилию русского вратаря.

Кто виноват в пике Кочеткова? Прежде всего он сам. Где-то недоработал, где-то снизил требования к себе и стал проигрывать конкуренцию не только Хелльбергу в СКА, но и Ежову с Тодыковым в «Витязе». Но надо понимать, что у молодых хоккеистов (особенно вратарей) весьма тонкая душевная организация, и без правильной работы с ними талант никогда не взойдёт на проектную величину. И мне кажется, что Кочеткова определённым образом «сломали» в СКА. В начале прошлого сезона, когда ставили в сентябре на каждый матч ещё не готового к КХЛ голкипера. Несколько игр Пётр провел на эмоциях, затем стал сдавать, но в «армейском» клубе не прочувствовали этот момент и продолжили «грузить» голкипера.

Я действительно убеждён, что это повлияло на развитие карьеры Кочеткова. Правильно подвести молодого вратаря ко взрослому хоккею – это искусство, которым в СКА овладели уже после обмена Петра в «Витязь».

Теперь уроженцу Пензы будет невероятно тяжело вернуться на прежний уровень. Конкуренция среди вратарей в России сумасшедшая, каждый год появляются новые талантливые голкиперы, поэтому сезон-другой простоя равносилен катастрофе. Кочетков, к счастью, не унывает и позитивно смотрит на своё будущее, но сейчас трудно представить, что ему удастся выбраться из этой ситуации.