Тренер и агент поссорились из-за валюты, «Трактор» потерял стиль? Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

«Трактор» потерял свой стиль. Найдётся ли он теперь?

Странные вещи происходят с «Трактором». Подопечные Анвара Гатиятулина, которых мы заслуженно хвалили ещё в середине ноября за тактически грамотный хоккей, вдруг стали проигрывать матч за матчем. 5 поражений в 7 играх, обыграны только слабое рижское «Динамо» и находящийся в затяжном пике «Автомобилист». Но удивителен не сам факт проигрышей, а то, что «Трактор» вдруг стал разваливаться по ходу игр и запускать в свои ворота целые авоськи шайб.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Система игры Гатиятулина основывается на плотной, вязкой, цепкой обороне, на качественном разрушении и неукоснительном выполнении строгого тренерского задания. Я уже говорил, что это делает хоккей «Трактора» скучнее, зато приносит результат. Но сейчас куда-то всё исчезло. Челябинцы взяли моду серийно пропускать голы по ходу матчей и совершенно перестали держать удар. Команда стала какой-то разболтанной, несобранной, стала допускать много ошибок. И это пугает больше, чем сами поражения.



Последние результаты «Трактора».



На этом отрезке «Трактор» потерял свой стиль. Только в двух последних домашних матчах пропущено 10 шайб – это настоящий удар по Гатиятулину и его системе. Без неё нынешний «Трактор» ничем не отличается от прошлогоднего, где правила балом бессмысленная и беспощадная анархия. Что же происходит? Тренер упустил команду из рук? Соперники подстроились под особенности игры «Трактора»? Или это просто временный кризис жанра?



Время покажет, но челябинцам необходимо как можно быстрее возвращаться к истокам, чтобы не нервировать публику и нащупывать свою игру перед плей-офф. А ещё – нужно крепко задуматься ведущим хоккеистам «Трактора». Пока они не оправдывают высокого доверия, включаясь через два матча на третий. Речь прежде всего о первой тройке челябинцев Кравцов – Седлак – Гика. Выдав мощный матч с «Автомобилистом», форварды ушли в тень и в последующих 5 играх сообразили только 2 командных гола, да и те в ворота рижского «Динамо». Во встречах же с сильными оппонентами про лидеров «Трактора» иногда попросту забываешь, хотя у них самый большой айстайм в команде. Кравцову, Седлаку и Гике очень не хватает стабильности, а в «Тракторе» ведь ждали другого от подписанных на три сезона легионеров, а также от парня, которому нужно показывать себя перед скаутами «Рейнджерс». Временами эта тройка выглядит потрясающе, но проблема в том, что эти времена наступают как-то слишком редко. Есть вопросы и к другим ребятам из «Трактора». В те моменты, когда не работает система, тащить должны сами хоккеисты, но мы видим, что подстраховать Гатиятулина в Челябинске почти некому.

В чём суть конфликта Разина и Пилко?

Вчерашний день ознаменовался любопытной публичной пикировкой главного тренера (и по совместительству генменеджера) «Северстали» Андрея Разина и агента Алёши Пилко. Предметом спора оказался форвард Зак Митчелл, точнее говоря, его отказ подписывать контракт с Череповцом, после того как «Северсталь» забрала канадца с драфта отказов. А это обязательная процедура при подобном переходе.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Первой высказалась череповецкая сторона. Пресс-служба «Северстали» сообщила, что Митчелл отказался подписывать контракт с клубом, а затем уже Разин в «Инстаграме» обвинил форварда и его агента Пилко в том, что они хотят выбить из «Северстали» больше денег. Также Разин выразил надежду на применение штрафных санкций к Митчеллу и Пилко.

Разин: надеюсь, КХЛ не только дисквалифицирует Митчелла и Пилко, но и накажет их рублём

Вскоре выступил и Пилко. В «Твиттере» агент обратил внимание Разина на то, что у Митчелла нет рабочей визы и разрешения на работу в России и он никак не мог сейчас начать выступать за «Северсталь» по той визе, что была у него в Риге.

Агент Зака Митчелла ответил главному тренеру «Северстали» Андрею Разину

На это Разин возразил Пилко, что его клиенты Кайл Чипчура и Джеффри Кинрэйд в прошлом сезоне играли за «Северсталь» по этой визе, пока им делали рабочую.

Разин ответил агенту Зака Митчелла

Так кто же прав в этой ситуации? Вроде бы доводы Пилко логичны, но как быть тогда с примером, который привёл Разин? Андрей Владимирович уверен в своей правоте, и на пресс-конференции после вчерашней игры «Северстали» и рижского «Динамо» он напомнил всем, что действует в рамках регламента КХЛ.



В соответствующих пунктах этого регламента ничего не сказано о рабочих визах, зато ясно прописано, что хоккеист, которого забрали с драфта отказов, должен незамедлительно отправиться в новую команду и заключить с ней новый контракт на прежних условиях. В противном случае хоккеисту присваивается статус «Конфликт», но права на него остаются на неопределённый срок у клуба, забравшего его с драфта отказов.



Выходит, что Митчелл обязан был прибыть в Череповец (это не проблема и со старой визой) и, уже находясь на территории России, решать вопрос с рабочей визой. Которая, кстати, выдаётся только после заключения контракта. Директор «Северстали» Николай Канаков уверен, что Пилко просто решил потянуть время, а его конечная цель – подписать более выгодный контракт. И вот тут, вероятно, и кроется суть конфликта. Череповчане подтвердили августовский контракт Митчелла с Ригой, но в рублях, а не в евро, как это было прописано в соглашении с рижанами. Вполне возможно, что канадец просто не захотел получать зарплату в нестабильной валюте и попросил агента как-то урегулировать этот вопрос.



Теперь в этой истории разбираться СДК или арбитражу КХЛ, и случай с Митчелом может создать прецедент. Ведь, с одной стороны, правы представители «Северстали», поступившие в соответствии с регламентом. С другой – можно понять и хоккеиста с агентом, которые не хотят терять деньги из-за того, что внутри одной лиги клубы заключают контракты в разных валютах.

Ещё один грязный приём в КХЛ. Кормье намеренно шёл на «убийство», но и Пашнин сам виноват

«Ак Барс» вчера уверенно обыграл дома «Магнитку» со счётом 3:0. Можно сколько угодно говорить про прямолинейность системы Дмитрия Квартальнова, но всё же она работает довольно часто, а особенно на домашней площадке. Вот и вчера «Ак Барс» сыграл простенько, но очень строго, забил гол в первом периоде, а затем грамотно сыграл по счёту, попутно увеличив преимущество до трёх шайб. «Металлург» безрезультатно бился о структурированную защиту казанцев, но в итоге ни разу не пробил Тимура Билялова.



Впрочем, у уральцев были шансы добиться иного результата. При счёте 1:0 в пользу «Ак Барса» во втором периоде магнитогорцы получили пять минут большинства после того, как Патрис Кормье атаковал у казанской скамейки Михаила Пашнина. Наказать грубияна у «Металлурга» не получилось, а вскоре после длинного меньшинства Стефан Да Коста удвоил преимущество «Ак Барса», но я бы хотел остановиться на самом эпизоде нарушения.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На мой взгляд, в нём отвратительно сыграли оба участника. Конечно, Кормье поступил грязно. Разогнавшись, толкнул Пашнина со спины на низкий борт, понимая, что, вероятнее всего, сейчас нанесёт Михаилу травму. Желанием отобрать шайбу здесь и не пахло – Кормье для этого нужно было хотя бы опустить клюшку на лёд, но канадец уже сгруппировался для удара. Зачем? Глядя на такие эпизоды, я начинаю сомневаться в том, что хоккеисты никогда не хотят нанести травму сопернику, как нас все уверяют. Эпизод с Кормье выглядел как «предумышленное убийство». Кстати, это уже второй в КХЛ случай за несколько дней грязной атаки возле «скамеечного» борта, где нет защитного стекла, а значит риск получения повреждения значительно вырастает. Но в Новосибирске Коршков хотя бы был на эмоциях после неудачного действия, а у Кормье-то что случилось?

Форвард «Локомотива» едва не сломал соперника о борт. Судьи простили Коршкова за грязь? Егор пошумел в родном Новосибирске. Избежал сурового наказания за неспортивный приём, а затем забил победный гол.

Непонятно также, почему так сыграл опытнейший Пашнин? Взял и повернулся спиной к площадке, владея шайбой возле борта, и подставился под силовой, как зелёный пацан. Да, Михаил (один из самых жёстких защитников лиги) на месте Кормье, наверное, точно так же въехал бы в зазевавшегося оппонента! Не оправдываю Патриса, но защитник «Магнитки» в этом эпизоде сам рискнул своим здоровьем и, похоже, заработал букет очень неприятных травм.

Воробьёв: у Пашнина, возможно, сотрясение мозга. Был грязный силовой приём

Пожелаем здоровья Пашнину, а этот эпизод пусть станет уроком для молодых хоккеистов, как не надо вести себя на льду возле борта. Впрочем, оплошность пострадавшего вовсе не отменяет того, что Кормье сыграл максимально грязно и заслужил дополнительного наказания от СДК.

Шумаков ушёл из «Авангарда». Но почему именно в «Автомобилист»?

Про причины ухода Сергея Шумакова из «Авангарда» и нюансы обмена «ястребов» с «Автомобилистом» сказано уже всё. Вроде бы, всё правильно и логично: Шумаков сменил клуб, как и хотел, «Авангард» (раз уж пришлось расставаться с форвардом) освободил место в платёжке, «Автомобилист» подписал яркого нападающего, который поможет клубу встряхнуться.

Фото: photo.khl.ru

Мне непонятно одно: почему Шумаков ушёл именно в «Автомобилист». Допустим, иных вариантов убежать от Хартли у Сергея не было, но зачем тогда моментально был продлён контракт с екатеринбургским клубом до конца сезона-2021/2022? Просто мне кажется, что для Шумакова «Автомобилист» не так уж и подходит и рано или поздно он столкнётся в Екатеринбурге с той же проблемой, что в Балашихе – недопонимание с тренером.

Шумаков — об уходе из «Авангарда»: когда доверяют не особо, карьеру не перезагрузишь

Хартли и Питерс ставят своим командам довольно похожий хоккей и одинаково (как и вообще все североамериканские тренеры) относятся к игрокам. Как к профессионалам, а не как к маленьким детям. Позитивно, но строго, внешне добродушно, но очень требовательно. Думаю, что на первых порах Шумаков засияет в «Автомобилисте» (Сергей лучше всего выглядит после каких-то встрясок), но затем сойдёт эффект новизны, и в рабочем процессе могут возникнуть проблемы. Питерс (если, конечно, он останется к тому моменту в «Автомобилисте») тоже будет требовать от Шумакова, чтобы он отрабатывал в обороне и выполнял задание, и что же, Сергей снова забастует? Ведь ему так не нравилось, когда к нему со своими указаниями лез упрямый Хартли! Но Питерс не менее упрямый. Думаю, что канадцу хватит кредита доверия, чтобы поправить ситуацию в «Автомобилисте», а контракт его рассчитан до конца следующего сезона. То есть Шумаков сейчас намеренно пошёл на то, чтобы ещё полтора года работать с канадским тренером. И это очень странно.