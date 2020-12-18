Ковальчук близок к переходу в «Авангард». Главные трансферы в КХЛ

До дедлайна не так много времени. Сделок и обменов становится всё больше.

27 декабря – последний день дозаявочной кампании в КХЛ. Однако активность на трансферном рынке началась уже сейчас. Каждый день приходят новости об обменах и подписании контрактов. Рассказываем о главных.

Теряем бойцов. Арендованные игроки КХЛ, которые точно уедут играть за океан У Костина есть шансы побороться за место в «Сент-Луисе», а Лехтонена с нетерпением ждут в «Торонто».

н. Илья Ковальчук, 37 лет

Близок к переходу в «Авангард»



Похоже, эпопея с переходом Ильи Ковальчука в «Авангард» близка к своему завершению. Илье долго искали клуб, были варианты, при которых форвард мог продолжить карьеру в НХЛ, однако в итоге, по всей видимости, всё срастётся с Омском. Агент Ковальчука Юрий Николаев уже подтвердил эту информацию. Что ж, для «Авангарда» и для КХЛ в целом это будет отличный ход. Возвращение в Россию такого мастера, как Илья, не пройдёт бесследно. Главное уложиться в потолок зарплат, но омичи уже отказались от услуг Кошелева, Гарипова и Шумакова, поэтому свободное место под потолком у команды Боба Хартли, прекрасно знакомого с Ковальчуком, должно быть.

Агент Ковальчука подтвердил, что Илья близок к заключению контракта с «Авангардом»

н. братья Владислав и Вячеслав Ушенины, 28 лет

Из «Амура» в «Сибирь»



Длительный роман братьев-близнецов Вячеслава и Владислава Ушениных с «Амуром» подошёл к завершению. Сперва обоих поместили в список отказов, а затем расторгли с ними контракты. Но долго без работы хоккеисты не сидели. Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский, отказавшийся от форварда Александра Торченюка, подписал контракт с братьями до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как Ушенины проявят себя в Новосибирске. К ним нужен особенный подход, да и сыграть третьим в звене с Ушениными способен не каждый хоккеист.

Братья Ушенины Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Николай Голдобин, 25 лет

Из ЦСКА в «Металлург»



Голдобин – очень талантливый хоккеист, который пробует перезагрузить свою карьеру после Северной Америки. В ЦСКА, увы, этого сделать не удалось, система Игоря Никитина форварду не подошла. В «Магнитке» у Голдобина будет больше возможности для креатива. Николай – явное усиление для команды Ильи Воробьёва. Главное, чтобы травмы, которые в последнее время буквально замучили хоккеиста, обходили его стороной.

з. Войтех Мозик, 27 лет

Из «Ферьестада» в «Куньлунь»



«Куньлунь» усилился хорошим защитником. Все мы прекрасно помним Войтеха Мозика по выступлениям за «Витязь». Мозик – защитник сборной Чехии, с хорошим и поставленным броском. Этот игрок точно не станет лишним в «Куньлуне», вот только вряд ли он поможет выбраться команде Алексея Ковалёва из подвала турнирной таблицы. Слишком уж много поражений потерпели «драконы» на старте сезоны. Наверстать упущенное теперь практически невозможно.

з. Алекс Линтуниеми, 25 лет

Из «Юпа» в «Барыс»



Финский защитник провёл шесть сезонов за океаном. В 2014 году он был выбран во втором раунде драфта НХЛ командой «Лос-Анджелес» под общим 60-м номером. Однако в главную команду системы «королей» Линтуниеми пробиться не сумел. Его высшим достижением в карьере является бронзовая медаль юниорского чемпионата мира 2013 года. Финн начинал нынешний сезон на родине в составе «Юпа».

з. Денис Бодров, 34 года

Из «Автомобилиста» в «Трактор»



«Автомобилист» дважды помещал защитника Дениса Бодрова в список отказов, однако оттуда возрастного хоккеиста так никто и не забрал. В результате уральский клуб принял решение расторгнуть контракт с игроком, а в «Тракторе» моментально договорились с Бодровым о контракте. Для команды Анвара Гатиятулина усиление оборонительной линии явно не помешает. Денис – опытный и многое повидавший игрок, в плей-офф он точно пригодится.

Денис Бодров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

н. Маркус Хянникяйнен, 27 лет

Из «Аризоны» в «Йокерит»



27-летний форвард провёл пять сезонов в системе клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В ходе минувшего сезона Маркус был обменян в «Аризону Койотс», однако за главную команду «койотов» не провёл ни одного матча. Весь прошлый чемпионат Хянникяйнен отыграл в АХЛ. Логично, что в итоге Хянникяйнен принял решение вернуться на родину. В «Йокерите» он будет получать много игрового времени.

з. Джон Гилмор, 27 лет

Из «Баффало» в ЦСКА



В минувшем сезоне 27-летний хоккеист выступал за клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». Гилмор стал шестым легионером в составе ЦСКА. Да, в Северной Америки карьера Гилмора могла сложиться лучше, но для Континентальной лиги Джон станет топовым игроком обороны. Для главного тренера Игоря Никитина, любящего порядок и дисциплину в защитной линии, такие трансферы важны вдвойне.

Последний шанс найти работу. Кто ещё может усилить клубы КХЛ в дедлайн? Через 12 дней окно переходов в КХЛ закроется до следующего межсезонья. У клубов есть последняя возможность пополнить свои составы.

в. Михаил Бердин, 22 года

Из СКА в ХК «Сочи»



Учитывая, что Бердин подписал новый контракт с «Виннипегом», своё будущее вратарь связывает именно с Северной Америкой. Однако есть вариант, при котором Бердин доиграет нынешний сезон в России. Напомним, что недавно СКА обменял права на Бердина в ХК «Сочи». Таким образом, Михаил может стать уже четвёртым вратарём в южном клубе. Сейчас там играют Красиков, Кульбаков и Третьяк.