Теряем бойцов. Арендованные игроки КХЛ, которые точно уедут играть за океан

У Костина есть шансы побороться за место в «Сент-Луисе», а Лехтонена с нетерпением ждут в «Торонто».

Сезон за океаном, судя по всем предварительным данным, должен стартовать после Нового года. В связи с этим клубы НХЛ отзывают своих «командировочных» за океан, чтобы те могли отбыть обязательный карантин и принять участие в тренировочных лагерях.



При этом относительно многих арендованных хоккеистов ясности пока нет. Но есть десятка тех, кто уже точно покинет наш регулярный чемпионат.

Статистика в КХЛ: 5 матчей, 0 очков, «-4».

У Любушкина после предстоящего сезона заканчивается контракт в НХЛ, где он пока так и не является твёрдым игроком основы. За ярославцев Илья выступал с 2011 по 2018 год, и есть вероятность, что, как только действие его договора с «койотами» завершится, Любушкин спокойно вернётся в «Локомотив» уже не в аренду, а полноценно.

Статистика в КХЛ: 25 матчей, 13 (5+8) очков, «+3».

Один из лучших снайперов КХЛ в сезоне-2017/2018 пока никак не может покорить НХЛ, но очень к этому стремится. Весь прошлый сезон он просидел в фарм-клубе, а два года назад сыграл за «Нэшвилл» только 4 матча. Летом он был в расширенном составе «хищников» внутри «пузыря», но на лёд так и не вышел.



«Лично я всегда знал, что еду в «Йокерит» только до начала матчей в НХЛ. Таким же было и желание «Нэшвилла», поэтому, как только мне вызвали из «Предаторз», я начал собираться», — заявил Толванен.

Статистика в КХЛ: 17 матчей, 17 (8+9) очков, «+4».

В прошлом сезоне Лехтонен был великолепен, набрав за «Йокерит» 49 очков в 60 матчах. Нынче Лехтонену прочат место в третьей паре обороны «Мэйпл Лифс» вместе с Джастином Холлом, и для 26-летнего финна это реальный шанс закрепиться в НХЛ.

Финский защитник второй сезон подряд гремит в КХЛ. Скоро Микко Лехтонен уедет в НХЛ Восемь лет назад его заигнорили в НХЛ, а этой зимой ждёт «Торонто».

Статистика в КХЛ: 20 матчей, 3 (0+3) очка, «-1».

В прошлом сезоне Клима подпускали к основе «Блюз» (4 матча), поэтому нынче его логично рассматривают в «Сент-Луисе» как человека, который должен прибавить и завоевать место в составе. Статистика в «Авангарде», правда, не впечатляет, но главное — это игровая практика, которая у Костина была.

«У «Сент-Луиса» не всё хорошо в нижней шестёрке форвардов, и Костину придётся конкурировать с такими опытными игроками, как Сэмми Блейз, Зак Сэнфорд и Оскар Сундквист. Главный тренер «Блюз» Крейг Берюбе непременно даст Климу шанс. Он габаритный, физически сильный. Ослабленная атака «Блюз» — серьёзная мотивация для Костина», — считает автор The Hockey Writers Стивен Граунд.

Костин ошибся с выбором клуба? Его аренда в «Авангард» – настоящий провал Матч с «Амуром» 21-летний проспект «Сент-Луиса» закончил уже через пять смен. Последние очки были набраны ещё в сентябре.

в. Артём Загидулин («Металлург» Мг — «Калгари»)

Статистика в КХЛ: 5 матчей, 4,24 гола за игру, 86,9% отражённых бросков.

Загидулин изначально приезжал в «Магнитку» только до начала сезона в НХЛ — об этом сразу объявил агент игрока Дмитрий Заикин.



«Магнитка» получила высококвалифицированного вратаря, пусть даже на короткое время, а Артем получит необходимую игровую практику и поможет родному клубу на данном этапе. Отдельное спасибо «Калгари» за понимание ситуации и быстрое решение вопроса», — говорил Заикин в интервью «Чемпионату».



Правда, блеснуть результатами в уральской команде ему не удалось. В первом же матче за «Металлург» он пропустил 5 голов от «Куньлуня» и был заменён. В «Калгари» Артёму пробиться пока нереально — в «огоньках» есть явный первый номер Якоб Маркстрём, его дублёр Давид Риттих и ещё двое сильных конкурентов — Луи Доминге и Тайлер Парсонс.

Статистика в КХЛ: 14 матчей, 2,68 гола за игру, 91,2% отражённых бросков.

«Если кто-то согласится в европейском клубе взять тебя до декабря, то можно уехать. Но сейчас пока у меня ни с кем нет диалога», — говорил Мельничук в июле, но осенью возник вариант с «Торпедо», где он стал основным голкипером. Оставаться в Нижнем Новгороде голкипер не будет, поскольку, по словам его агента Дэна Мильштейна, Алексей рассчитывает на позицию третьего вратаря в «Шаркс» уже в нынешнем сезоне.

н. Михаил Мальцев (СКА — «Нью-Джерси»)

Статистика в КХЛ: 4 матча, 1 (0+1) очко, «+2».

«Дьяволы» изначально планировали вернуть 22-летнего форварда к старту сезона, что логично, поскольку прошлый чемпионат Мальцев неплохо отыграл в АХЛ за «Бингхэмптон», набрав 21 (11+10) очко в 49 матчах.

Статистика в КХЛ: 6 матчей, 3 (0+3) очка, «+2».

20-летний Завгородний уже три сезона провёл в молодёжной лиге Квебека, где играл за бывший клуб Сидни Кросби «Римуски Океаник» и был на виду. Оставаться в КХЛ на полный сезон для него смысла не было, поскольку в нынешнем сезоне в НХЛ будут расширенные составы, и Дмитрий вполне может попасть в обойму «Флэймз».

Зачем приехали? Как дела у россиян, арендованных клубами КХЛ из НХЛ Негатив преобладает над позитивом, но хватает и удачных примеров.

Статистика в КХЛ: 21 матч, 7 (4+3) очка, «+5».

У Тренина двухлетний односторонний контракт с «хищниками», который он подписал в конце сентября, поэтому тут никаких вариантов быть не могло — необходимо возвращаться в НХЛ, где он наконец-то может проявить себя в полную силу.

з. Даниил Чайка (ЦСКА — «Гелф», лига Онтарио)

Статистика в КХЛ: 7 матчей, 0 очков, «-1».

Чайка впечатлил главного скаута TSN по молодёжному хоккею Крэйга Баттона и был очень заметен на Кубке Карьяла. Возможно, для 18-летнего защитника было бы полезней и дальше играть в системе ЦСКА, но изначально его аренда предполагала возвращение за океан, когда начнётся сезон в лиге Онтарио. «Мы отпускаем Чайку и Андрея Баканова в Россию, но только до того момента, пока они нам не потребуются», — сказал генменеджер «Гелф Сторм» Джордж Бернетт.