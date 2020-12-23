«Торонто» и «Оттава» отправятся на «подселение»? Власти Онтарио могут запретить НХЛ играть

Не успела Национальная хоккейная лига объявить о начале нового сезона, как он оказался под угрозой. Как бы ни храбрился комиссар Гэри Беттмэн о том, что легко сможет получить разрешение на проведение матчей со стороны министерств здравоохранения пяти канадских провинций, это оказалось значительно сложнее. В Онтарио, где играют «Торонто» и «Оттава», фиксируется стремительный рост заболевших коронавирусом, и власти этого региона пока не дали разрешения на хоккей.

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«Торонто» и «Оттаве» не разрешат играть дома?

Собственно, в провинции Онтарио сейчас закрыто практически всё — власти объявили тотальный локдаун по 23 января, поскольку количество заразившихся растёт в геометрической прогрессии. «Прямо сейчас это не вопрос бизнеса и денег, это вопрос здоровья и безопасности жизни. Никакого решения по поводу НХЛ пока не принято», — снял все вопросы премьер-министр Онтарио Дуг Форд.



Лига уже объявляла, что собирается проявлять «гибкость» в этом вопросе и в случае чего будет перевозить канадские команды на территорию США, но тогда речь шла о переезде всех семи клубов. Сейчас речь идёт о двух командах, ситуация с которыми может сломать всю ту структуру дивизионов, которая уже была выстроена. В случае если Дуг Форд и его министерство здравоохранения скажут «но пасаран» для «Мэйпл Лифс» и «Сенаторз», именно эти клубы окажутся главными пострадавшими — им придётся играть на нейтральных площадках, что даже при отсутствии зрителей будет не слишком комфортно, ведь все остальные будут иметь по-настоящему домашние матчи. Кроме того, в канадском дивизионе останется лишь 5 команд, а вынужденных переселенцев придётся «подселять» в другие дивизионы.



Провинция Британская Колумбия тоже сталкивается с определёнными трудностями, и там власти тоже не в восторге от возобновления деятельности НХЛ, но ожидается, что правительство всё-таки не будет стоять на пути у лиги. Власти Онтарио пока не дают никаких обещаний: во вторник министр спорта, туризма и культуры Лиза Маклауд сказала, что переговоры продолжаются.



«Решение пока не принято. У нас запланированы ежедневные встречи. Пока наши спортсмены могут тренироваться, но только при соблюдении строжайших правил безопасности и соблюдения всех санитарных норм. Но на данный момент нет никакой возможности вернуться к игре во всей провинции. Независимо от того, любительская это лига, или профессиональная», — сказала министр. Есть надежда, что решение будет принято до католического Рождества, но и здесь никаких гарантий правительство Онтарио не даёт.



Что касается других канадских провинций, то в Манитобе препятствий для «Виннипега» не чинят, но играть «реактивщики» будут без зрителей. В Квебеке и Альберте трудностей пока не предвидится.

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Нельзя даже в гости

Несмотря на это, во вторник вечером НХЛ опубликовала новые протоколы безопасности, и это получился очень объёмный документ, затрагивающий все сферы.



Так, одновременно в тренажёрном зале могут находиться не более 10 человек, включая тренеров, а помещение нужно дезинфицировать при каждой «смене состава». Ездить вместе с командой может только группа из 50 человек, причём все они должны быть сотрудниками клуба. Все команды будут жить в одних и тех же отелях при приезде в каждый конкретный город.

Любопытно, что хоккеистам запрещено питаться в ресторанах за пределами отеля — исключение составит лишь питание на вынос. В людных районах игрокам нельзя даже гулять, а кроме этого каждая команда обязана держать резервными две комнаты, куда можно будет отселить заболевших. Если кто-то из игроков или сотрудников сдаст положительный тест, его оставят на карантине до дополнительного медицинского тестирования.



Одно из революционных новшеств — это публичное обнародование результатов тестов. Напомним, что в прошлом сезоне эта информация была закрыта, а тех журналистов, которые всё же публиковали фамилии заболевших, много критиковали. Семьи хоккеистов смогут посещать матчи, если это не запрещают правила конкретной провинции или города, но даже дома игроки обязаны быть предельно осторожными. Гостей домой звать не рекомендуется, бары и рестораны — под полным запретом. Само собой, необходимо носить медицинские маски, как только человек покидает площадку.



Игрок, сдавший положительный тест, будет изолирован, а повторный подтверждающий тест должен быть проведён через 24 часа. Если второй тест будет отрицательным, то ещё через сутки будет третий, решающий тест: если он будет отрицательным, то игрок возвращается в команду, если третий тест будет положительным, то хоккеист останется на изоляции.

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Рекламе на шлемах — быть!

Ещё одно новшество в предстоящем сезоне — размещение рекламных наклеек на шлемах хоккеистов. НХЛ долго противилась подобным идеям, хотя желание заработать постоянно соблазняло Беттмэна и компанию. Ходили слухи о размещении рекламных нашивок непосредственно на форме, но в итоге был принят компромиссный вариант: реклама будет только на шлемах, причём далеко не у всех команд.



Известно, что пионерами в этом деле выступили «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Судя по предварительным вариантам, реклама выглядит вполне безобидно, но болельщики всерьёз опасаются, что стартовала эпоха «обмазывания» рекламой самих игровых свитеров и прочей хоккейной экипировки.

Изменение правил офсайда

Помимо нехоккейных дел было внесено изменение и в трактовку правил игры, а именно правила определения офсайда. На протяжении многих лет в НХЛ велись споры о том, как трактовать офсайд, если конёк игрока не скользит по синей линии, а находится в воздухе. Теперь лига внесла ясность в этот момент — синяя линия станет виртуальной вертикальной плоскостью, и хоккеистам не нужно будет касаться льда, чтобы оставаться в игре.



Предыдущее правило офсайда часто раздражало как игроков, так и болельщиков, поскольку было трудно определить, коснулся ли конёк льда при пересечении синей линии. Просмотр видео требовал большого количества времени, а иногда приходилось отменять голы, даже если полученное преимущество при офсайде было ничтожным.