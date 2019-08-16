Папа против. Почему из России уехал очередной талантливый хоккеист

Путь хоккеиста, как правило, начинается с самого детства, и начало карьеры практически любого игрока проходит при непосредственном участии его родителей. Мы неоднократно слышали истории, в которых спортсмен с благодарностью вспоминает мам и пап, бабушек и дедушек, которые тратили кучу времени и сил, чтобы обеспечить юному таланту возможность регулярно посещать тренировки.

Родители обычно дают ребёнку дорогу в мир большого спорта, но иногда случается так, что они берут на себя слишком много, когда он уже вырастает в молодого профессионального хоккеиста. Десять лет назад КХЛ взбудоражила история Кирилла Кабанова и его папы, который активно лез во все дела сына, а вся суть проблемы заключалась в том, что лига не позволила Кабанову подписать в России нелегитимный контракт.

"Папакабанова" На нашем хоккейном небосклоне появилась новая величина. Которая воспринимается уже одним словом и, пожалуй, даже с латиноамериканским таким, игровым акцентом - "Папакабанова".

Сейчас же что-то подобное происходит с Василием Пономарёвым и его отцом. Конечно, обстоятельства этих дел несравнимы, но суть схожа: папа талантливого форварда чересчур вмешивается в дела сына и влияет на его дальнейшую хоккейную судьбу. Чем закончилась эпопея с Кабановым вы знаете. Не хотелось бы, чтобы и у Пономарёва всё пошло наперекосяк из-за навязанных решений.

Фото: fhr.ru

Что произошло

Возможно, вы не следите за юниорским хоккеем и не знаете, кто такой Пономарёв и в чём заключается его история. Даём краткую справку. Василий Пономарёв родился в 2002 году в Зеленограде, начал заниматься хоккеем в местной «Орбите». К юниорскому возрасту форвард уже стал считаться весьма талантливым игроком, перешёл в систему «Крыльев Советов», за которые в прошлом сезоне отыграл в МХЛ 37 матчей и набрал в них 29 (9+20) очков. Неплохой результат для 17-летнего парня.

Фото: hc-ks.ru

В то же время Пономарёв активно привлекался к играм за сборные России по разным возрастам, а на недавнем Кубке Глинки/Гретцки дебютировал и за юниорскую команду U18. Подопечные Сергея Голубовича выиграли престижный турнир, а Пономарёв стал одним из его главных открытий.

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Перспективным игроком заинтересовались за океаном (по данным некоторых скаутских бюро Пономарёв должен уйти в первом раунде драфта-2020), но Василий вроде бы не собирался в Америку в столь раннем возрасте. Было понятно, что форварду следует сменить «Крылья Советов», не имеющие прямого выхода на КХЛ, на другую команду, при этом ехать в СКА Василий не хотел. К форварду проявил серьёзный интерес «Авангард», следивший за карьерой Пономарёва, и переход должен был состояться. Зимой Василий даже тренировался с «ястребами», общался с Бобом Хартли, но в апреле омский клуб отказался от контракта с талантливым юниором. Сейчас выяснилось, что причина в неадекватных финансовых условиях, которые выставил «Авангарду» отец Василия.

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При этом надо понимать, что Пономарёв-младший не мог не послушать папу. Тот играет огромную роль в жизни хоккеиста, сам работает тренером, а сейчас вместе с Василием едет в Северную Америку, где ему предложили пост тренера по индивидуальной подготовке в «Шовинигане». Для того чтобы понять, насколько много для Пономарёва-младшего значат слова Пономарёва-старшего, достаточно почитать любое интервью молодого хоккеиста. Слово «папа» там самое популярное.

Программа развития работает, но таланты всё равно уезжают за океан

По большому счёту нет ничего необычного или плохого в том, что талантливый российский хоккеист уехал в Северную Америку. Это вполне обыденный путь для ребят, стремящихся с юных лет пройти школу жизни в лучших хоккейных организациях в мире. Пономарёв ведь уехал в «Шовиниган» не просто так. Клуб из CHL сделал предложение Василию, когда он был ещё игроком «Крыльев», а затем выбрал нападающего на драфте. Пономарёв поехал туда, где его ждут и знают о его сильных сторонах.



Но всё-таки эта ситуация довольно обидна для всего нашего российского хоккея. Ведь ладно бы Пономарёв рвался за океан. Нет, он хотел остаться в России, планировал заиграть в ВХЛ и пробиваться в КХЛ. Но за Василия всё решили другие люди и организации. К «Крыльям» у Пономарёва нет никаких претензий (хотя клуб вроде бы нарушил устную договорённость с Василием о том, что хоккеиста бесплатно отпустят в другой клуб), но история получилась довольно мутная.



У Пономарёва были контакты с «Авангардом» и «Торпедо», оба клуба хотели подписать хоккеиста, но переходы в последний момент срывались. То ли «Крылья» всё-таки выставили неадекватный ценник за своего игрока, то ли всё фактически «банил» Пономарёв-старший, просивший для сына нереальную зарплату – непонятно. Сам Василий рассказал в интервью коллегам из Sport24, что в результате «Крыльям» выделил деньги «Спартак», и все вопросы по компенсации теперь нужно было решать через красно-белых. Словом, ситуация окончательно запуталась, Пономарёв понял, что из «Крыльев» ему никуда в России не уйти и поехал в «Шовиниган».



Фактически наша страна сама упустила талантливого нападающего. Из-за неразберихи с системой контрактов и прав на игроков и из-за банальной человеческой жадности. И это немного вставляет палки в колёса провозглашённой программе подготовки хоккеистов ФХР. Она, кстати, реально работает, потому что глупо отрицать изменения в юношеском и молодёжном хоккее в России за последние годы. Победа на Кубке Глинки/Гретцки имеет большие шансы стать не случайной вспышкой, а началом приятной закономерности. Но при всей поступательной тенденции, мы продолжаем терять талантливых ребят. И ещё раз подчёркиваем – не из-за их невероятного желания уехать в Америку, а по собственной глупости.

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Кстати, любопытно, а смогли бы переубедить главные люди нашего хоккея Василия и его отца, если бы форвард не отверг предложение СКА? Пономарёв сказал, что Санкт-Петербург перегружен молодыми талантами, и ему там нет места. Что-то подсказывает, что если бы Василий согласился последовать примеру многих сверстников, то питерцы выиграли бы борьбу за него не только у «Крыльев», но и у Пономарёва-старшего. Однако СКА не удалось заполучить очередной алмаз в свою коллекцию, а без учёта интересов клуба с берегов Невы программа по развитию хоккеистов пока ещё периодически даёт сбои.

Фото: fhr.ru

В России нечего ловить?

Пономарёв уехал в Северную Америку, с этим уже ничего не поделаешь. В его отъезде, конечно, виновата вся наша система, но всё-таки решающее слово осталось за отцом хоккеиста. И он, вероятно, запланировал отправить Василия поближе к НХЛ, а неадекватные финансовые условия должны были отпугнуть претендентов в России. В результате всё так и произошло. Но почему Пономарёв-старший не хотел, чтобы сын остался поиграть в России? Ответ прост: папа Василия, как и любой родитель в мире, хочет для своего ребёнка всё самое лучшее, а для хоккеиста, по его мнению, это всё находится за океаном.



Пономарёва-старшего и ещё тысячи родителей по всей России крайне трудно переубедить в чём-то, что касается их юных талантов. Есть такая категория людей, которая хочет как можно быстрее окупить все затраты (физические и материальные) на своё чадо, а кратчайший путь к этому лежит через Северную Америку. Если всё же придётся играть в России, то за большие деньги. Такая философия, увы, передаётся и хоккеистам, и массовый отток кадров за океан не должен никого удивлять.

Такие родители не хотят видеть, что на родине есть положительные сдвиги. Их можно понять: есть ведь пример Никиты Кучерова, вставшего на ноги за океаном, ещё свежи в памяти слова Дмитрия Барбашёва, раскритиковавшего отношение в России к молодым игрокам. Коррупция на уровне детского хоккея, нехватка специалистов и катков, слабый уровень доверия к молодым хоккеистам во взрослых командах – всё это пока никуда не ушло. Но и смотреть однобоко на ситуацию нельзя.



Есть ведь тот же СКА, предоставляющий отличные условия для развития молодёжи, хоккейные академии процветают в Ярославле и Казани, скоро заработает такой проект и в Омске. В «Авангарде», кстати, очень хотели развивать Пономарёва, но отец Василия отнял у сына возможность поработать с Бобом Хартли. Папа решил, что в Северной Америке сыну будет лучше просто потому, что так принято.



Василий уезжает за океан, и хочется пожелать парню удачи. А ещё самостоятельности. Здорово, когда у отца и сына такая крепкая связь, но когда она переходит в самодурство со стороны родителя, это верный сигнал, что пора взрослеть.