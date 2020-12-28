Канадцы едва отбились в концовке от словаков! Это не та сборная, которую нужно бояться?

После полного разгрома обескровленной сборной Германии, который вызвал неоднозначную реакцию, вряд ли кто-то мог предположить, что Канада испытает трудности в матче со скромными словаками. Команда Роберта Петровицки ещё до турнира потеряла одного из своих лидеров — нападающего Максима Чайковича, который грубо вёл себя в двустороннем матче во время тренировочного лагеря и был изгнан из расположения сборной. Всё шло к тому, что канадцы легко и крупно обыграют словаков, однако всё вышло совсем не так. 56 минут преимущество «кленовых» было минимальным, а на последних минутах Словакия и вовсе могла отыграться.

Это была 15-я встреча между словаками и Канадой на молодёжных чемпионатах мира. 13 раз североамериканцы одерживали победу, а в самой первой игре между этими соперниками в 1999 году была зафиксирована удивительная ничья со счётом 0:0. На этот раз канадцы достаточно быстро открыли счёт — уже на четвёртой минуте Джордан Спенс точно выстрелил с дальнего пятачка, и после этого логичным было бы ждать полного разгрома словаков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Однако если бы не этот ранний гол, проблемы Канады были бы куда серьёзнее. Время шло, канадцы атаковали без изюминки и энергии, а словаки с желанием пахали в обороне и старались не забывать про контратаки. Терять сборной Словакии было нечего — они играли спокойно и без особого давления, а перед словацким хладнокровием можно было снять шляпу.



Первый период закончился с минимальным перевесом канадцев, второй и вовсе остался безголевым, а в третьем счёт 0:1 сохранился до 57-й минуты матча. Словаки играли на удивление эффективно, часто напоминая собой пятиугольник или круг, который в нужные моменты расширялся или сужался, действуя очень слаженно. За 45 минут по воротам Девона Леви, который в этот день праздновал свой 19-й день рождения, было сделано лишь 8 бросков, но игра европейцев заслужила огромного уважения.

Обезопасил Канаду нападающий Филип Томасино, который в тренинг-кемпе был лишь запасным нападающим. Его сольный проход за три минуты до конца завершился не просто страховочным, но и победным голом.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

За полторы минуты до конца матча сборная Словакии, сняв вратаря, заставила «кленовых» нервничать по полной программе. Мартин Хромьяк лишил голкипера сборной Канады «сухаря» в день рождения, и шансы на то, чтобы перевести встречу в овертайм у словаков были.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Шайба в пустые ворота, оформленная канадцами за 30 секунд до конца, лишь увеличила удивление таким результатом — хозяева турнира еле отбились в концовке от хорошо организованного соперника. Возможно, игроки сборной Канады были недостаточно мотивированны, но в предыдущем матче с Германией это не помешало подопечным Андре Туриньи забить очень много.

Канада забросила немцам 16 шайб за матч! Зачем было издеваться и ставить рекорды? Из-за карантина соперник даже не смог набрать три звена и играл второй матч за два дня.

«Никакого празднования от Джека Куинна, который забил в пустые ворота. Он знает, почему. Канаде откровенно повезло с победой, но, тем не менее, выигрыш в копилке. Словаки — это не клоуны, они показали отличную игру в двух первых матчах группового этапа», — отметил Стив Курнианос из Sporting News.



«Следующий соперник у канадцев — это Швейцария. Не ждите, что Канада разгромит швейцарцев. Во-первых, их не стоит недооценивать, а во-вторых — разгром Германии был исключением. Этого никогда бы не случилось, если бы у немцев не было проблем с составом», — написал обозреватель The Hockey News Стивен Эллис, лишний раз подтвердив, что нынешнюю канадскую команду вряд ли стоит бояться.