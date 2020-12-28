«Всё тело болит». Чешские хоккеисты рассказали, чего им стоила победа над Россией

Вратарь сборной Чехии даже не смог описать успех. Говорит, что мог только вообразить эту победу.

Хоккеисты сборных России и Чехии прокомментировали матч группового этапа молодёжного чемпионата мира, победа в котором досталась чехам (2:0).

«Мы старались, но не пошло»

На послематчевой пресс-конференции россияне не выглядели радостными, что вполне объяснимо, но были полны решимости извлечь уроки из поражения.

«Суперопасных моментов Россия сегодня не создала, этот матч должен стать хорошим уроком для команды.

Не сюрприз, что чехи играют в таком стиле на международных турнирах. Они ловят шайбу на себя, а нам где-то не хватило момента. Надо бросать мимо игроков. Раз они играют высоко, значит, надо было спускать пониже. Мы старались, но не пошло. Надо продолжать работать.

Мы много бросали от синей линии, больше половины бросков соперник заблокировал. У чехов было больше моментов, глупо говорить, что мы их перебросали. Нужно наводить порядок в обороне, потому что чехи создали моменты и реализовали их», — отметил защитник сборной России Ян Кузнецов

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«Нам не хватило остроты у чужих ворот. Надо больше бросать по воротам, зарывать вратаря. В большинстве у нас были моменты, но чехи всё ловили на себя, плюс вратарь у них хорошо сыграл. У меня был момент в большинстве в первом периоде, мне Чинахов отдал пас, но я его не реализовал», — добавил нападающий Егор Спиридонов.

«Играем по системе, играем по системе»

«Мне удалось забить важный гол? Меня не волнуют голы. Самым важным было делать блок-шоты и помогать команде. Конечно, было непросто, и всё тело болит, но это ощущение победы. В следующем матче мы готовы сделать это снова. Прибавит ли это в уверенности? Да, конечно. Нужно так же играть, каждый должен знать свою позицию и играть по системе», — сказал нападающий сборной Чехии Мартин Ланг.

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«Великолепные ощущения — мой первый матч на турнире, и сразу сухая победа над Россией. Мы здорово сыграли командно, парни хорошо мне помогали. Нужно сохранить этот фокус, эту концентрацию на следующие матчи. Что говорили в раздевалке перед матчем? Обращали внимание, что важно играть по системе. Нам это удалось. Парни играли просто здорово, эмоции переполняют, но как я уже сказал, нам надо играть по системе и в следующих матчах. Описать, как нам удалось победить Россию? Не смогу. Я просто воображал, как это может произойти.

Как получилось, что с Россией поставили в ворота меня? Это было тренерское решение. Я счастлив и благодарен тренеру, что он дал мне шанс сыграть против русских. И, конечно, я счастлив, что мы выиграли матч.

В прошлом году я был на скамейке запасных во время победной игры со сборной России. Что касается наших шансов в плей-офф, то я думаю, что нам нужно продолжать играть так же. Нужно играть как единый кулак, тренировать это на занятиях», — отметил голкипер чехов Лукаш Паржик.