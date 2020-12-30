«Прогноз прежний — Россия выиграет золото МЧМ». Мировые СМИ — об игре нашей молодёжки

Бывалые журналисты помнят, как россияне начали турнир с поражения от Канады и Швеции, а потом выиграли финал.

Европейские и североамериканские журналисты не слишком много внимания уделили матчу России и Австрии на МЧМ-2021, что объяснимо — слишком уж предсказуемым стал результат. Но определённые выводы об игре российской команды эксперты сделали.

Расклад для сборной России в группе МЧМ. Как стать первыми и не упасть на четвёртое место Всё в руках нашей молодёжки – обыграют Швецию, и можно будет не беспокоиться, как сыграют конкуренты.

«Россию ждёт тяжёлое испытание со Швецией»

«Россия загрузила в ворота Австрии семь голов, Канада сыграла ещё лучше. Россияне сплотились после шокового поражения в матче с Чехией. Австрийцам удалось выиграть один период, но абсолютное превосходство было на стороне сборной России. Капитан команды Василий Подколзин здорово сыграл в первом периоде, а остальное было уже «косметикой». Канадцы же снова достигли двузначной цифры по заброшенным шайбам, когда нокаутировали Швейцарию со счётом 10:0», — отмечает финское издание Iltalehti.

«Василий Подколзин, «проспект» «Ванкувер Кэнакс», набрал три очка и помог сборной России крупно обыграть австрийцев. Австрия, в свою очередь, забила свой первый гол на турнире, но ничего поделать с доминирующим соперником не смогла. В ночь со среды на четверг Россию ждёт тяжёлое испытание, когда на групповом этапе ей предстоит играть против Швеции», — предупреждает агентство Canadian Press.

«Первое звено с Амировым и Хуснутдиновым «гудело» всю игру. Абрамов выглядел отлично и должен остаться в первой шестёрке нападающих. Пономарёв продолжает впечатлять, Бардаков тоже был хорош», — отметил скаут Dopper Prospects Тони Феррари.

«Канада и США не заставили сомневаться в своих крупных победах, в то время как России потребовалось некоторое время, чтобы расставить всё на свои места. А у Австрии появился повод отпраздновать забитый гол, несмотря на поражение. По общему мнению, эта игра должна была стать абсолютным разгромом, потому что австрийцы начали свой третий матч на турнире без заброшенных шайб, и имея в активе всего 15 бросков в створ. Стартовому голкиперу Себастьяну Вранешищу был предоставлен выходной.

Но вышло совсем не так, как ожидалось. В течение первых четырёх минут игры австрийцы даже удерживали преимущество по броскам в створ (3:1) и сохраняли перевес при игре в равных составах. Но россияне, в итоге, были намного сильнее, выиграли и заработали путёвку в четвертьфинал. Всё началось с буллита Родиона Амирова, который заработал Егор Чинахов, но не смог его исполнить, так как получил травму. А вот во втором периоде единственный гол достался Австрии — для этой сборной это был первый гол на МЧМ за более чем 10 лет. Австрийцы ещё не выбыли из гонки за путёвкой в плей-офф, но нужно будет обыгрывать чехов в Новогоднюю ночь. Россия же будет бороться за первое место в группе со Швецией.

Василия Подколзина назову третьей звездой игрового дня — после Байфилда и Зеграса. Мы уже начали задаваться вопросом, когда же молодой форвард, задрафтованный «Ванкувером», сможет забить. Сегодня он набрал 3 очка и снял все вопросы о своей игре. И всё-таки самым ярким моментом для меня стали австрийцы, которые показали немного мускулов», — отметил обозреватель The Hockey News Стивен Эллис.

«Хорошо, когда есть четыре звена для важных голов». Что сказал Ларионов об игре России Наша команда не пощадила австрийцев. Но главные матчи на МЧМ ещё впереди.

«Чехам в матче с Россией завидовал бы сам Торторелла»

«Россия, набравшая 6 очков в трёх матчах, всё ещё претендует на первое место в группе В и завершит предварительный раунд матчем против Швеции. Высококвалифицированные бойцы Ларионова справились с поражением от чехов, и с шестой попытки реализовали численный перевес. Поражение россиян от Чехии было не такой уж большой неожиданностью, поскольку исторически чехи часто доставляют России неприятности. Но неожиданным был матч на ноль для чешского вратаря, потому что до этого россияне забросили пять шайб американцам. Я знал, что чехи насытят среднюю зону в матче против России, но не подозревал, что они впадут в такое безумие, что начал бы завидовать даже Джон Торторелла.

Пока что Швеция произвела на меня наибольшее впечатление. Они сделали всё, что должны были сделать в матчах против чехов и австрийцев, в то время как остальные сборные допускали осечки. Но мой прогноз на золотые медали остаётся прежним — их завоюет Россия. Поражение от чехов не имеет особого значения, а у русских часто бывали посредственные групповые этапы. В 2011 году они проиграли 3:6 канадцам в день открытия и 0:2 Швеции во втором матче, а потом взяли золото», — добавил автор официального сайта ИИХФ Лукас Эйкройд.

«Недавно я говорил, что у России есть недостаток нападающих, способных переломить ход игры. Это могло быть проблемой для них. Тогда я никак не ожидал, что Подколзин, Амиров и Хуснутдинов будут столь незаметны. Но похоже, что эта игра против Австрии — то, что доктор прописал, чтобы разбудить этих парней. Будет интересно посмотреть, смогут ли они сохранить этот темп и двигаться вперёд.», — считает скаут FC Hockey Дерек Ноймайер.

«Матч Россия — Австрия сегодня был самым упорным в игровом дне», — резюмировал аналитик The Athletic Кори Пронман.