«Надоели эти разгромы!» В Америке предлагают сократить количество участников МЧМ

2:16, 0:10, 0:11 — такие крупные цифры на табло выглядят забавными, если речь идёт о победе «наших» над «не нашими». Но с точки зрения интереса к турниру, настоящей спортивной борьбы, интриги и прочих хоккейных прелестей разгромы — это настоящее зло. Неумолимая статистика говорит о том, что почти половина матчей группового этапа — это встречи, завершившиеся с разницей в 6 и более шайб, а значит, ни о какой реальной борьбе за победу в этих матчах речи не шло.
Столь крупные счета спровоцировали североамериканских экспертов и болельщиков на интересную дискуссию, посвящённую потенциальному изменению формата и сокращению числа участников МЧМ.
6 матчей завершились с разницей в 6 и более шайб (42,8 %).
В трёх матчах было достигнуто двузначное число забитых голов.
У трёх сборных отрицательная разница шайб превышает «-10» (Австрия -21, Германия -15, Чехия -11).
Сокращать участников или отменять паспорта?
Первым, кто вынес эту тему на обсуждение, стал Энди Стрикленд — обозреватель Fox Sports Midwest, живущий в Сент-Луисе.
«Только что вернулся со стадиона. Идёт серьёзное обсуждение, дебаты. Нужно ли Международной федерации хоккея думать о том, чтобы сократить количество участников МЧМ? Очень уж много разгромов на групповом этапе, пока большие мальчики начнут биться бок о бок в медальном раунде», — отметил Стрикленд, вызвав жаркий спор.
«Нужно менять формат. На какой? На тот, в котором эти сборные, которые проигрывают с такой разницей в счёте, не будут играть с фаворитами — Россией, Канадой и прочими», — согласился главный редактор The Athletic Джеймс Миртл.
«Надо сделать так, как поступают на женских чемпионатах мира и Олимпиаде. Там ставят Канаду и США в одну группу, добавляя туда парочку неплохих команд. Все они выходят в медальный раунд, а там к ним присоединяются две команды из дивизиона Б», — подал в «твиттере» идею болельщик «Торонто» Кэм Бойчак. Его идею тут же подхватили другие, предложив обратиться к опыту Кубка Мира-2016 и создать две «лоскутные» команды: сборную Северной Америки из тех канадцев и американцев, кто не попал в свои национальные сборные, и сборную Европы.
Быстро в полемику вступили и бывшие игроки. Например, известный в прошлом защитник НХЛ Карло Колайаково поддержал идею реформ, но мыслил совсем в другом ключе, став представителем наиболее либеральных идей.
«ИИХФ необходимо ослабить правила, определяющие тех хоккеистов, кто может играть за «маленькие» сборные. Нужно отменить паспортное правило. Если у вас есть какие-то семейные связи, а страна, за которую вы должны были играть, вас не выбрала в команду, то вы можете играть за другую сборную — при условии, что вы достаточно хороши, чтобы пройти в эту другую команду. Подумайте, сколько канадцев и американцев имеют корни из других стран. Например, я — канадец, но с итальянскими корнями. Если бы я не проходил в сборную Канады, то мог бы выступать за Италию», — сказал Колайаково, который на уровне молодёжных сборных был звездой и дважды брал серебро МЧМ в составе сборной Канады.
«Пытаюсь сообразить, откуда были мои предки, и всё равно не могу найти сборную, куда бы меня взяли», — пошутил в ответ Энди Стрикленд.
«Это то же самое, что предлагать сократить НХЛ»
«Можно было бы сделать турнир только для тех хоккеистов, кто доступен для драфта и ещё не был выбран, но чемпионат мира U-18 уже есть», — добавил обозреватель The Hockey News Стивен Эллис.
«Это просто худший сезон. Молодёжный чемпионат мира — это рождественская традиция. А в этом году я посмотрел, от силы, 30 минут хоккея. Скучно! Уменьшить количество команд не получится, нельзя этого делать. Это убьёт тягу к хоккею в Словакии, Австрии и других странах», — отметил в «твиттере» болельщик с никнеймом DRoc.
«Когда участвуют 10 команд, то есть иллюзия, что кто-то из «больших мальчиков» может вдруг пролететь мимо 1/4 финала. Снизьте число участников до восьми. И тогда команды сыграют по три разминочных матча перед раундом плей-офф», — предложил обозреватель канадской The Globe and Mail Пол Эттфилд.
«Нужно не сокращать, а наоборот, увеличивать количество участников, но создать второй дивизион. Добавьте, например, Данию и Беларусь, и пусть играют друг с другом в этом дивизионе. Такие сборные нуждаются в приобретении опыта, только так они смогут вырасти. А сокращать — это то же самое, что пытаться предлагать сокращать НХЛ. Мы же не говорили, что «Флориде», «Тампе», «Каролине», «Баффало» или другим командам, которые долго не были успешными нужно не давать играть и выгнать. В итоге, они выросли в крепкие команды и стали успешными. Так что только расширение», — интересно подметил болельщик KGY, живущий в Эдмонтоне.
«А я категорически не согласен. Ещё в 2019 году, когда Дания проиграла Канаде со счётом 0:14, я писал, что для малых хоккейных стран матчи против лучших — это единственная возможность стать лучше, возможность заработать и единственный шанс побороться за то, чтобы сделать это снова на следующий год. Даже если это разгром с двузначным счётом. 10 команд на МЧМ — оптимальное количество участников, они помогают открывать хоккея для мира», — резюмировал болельщик «Миннесоты» Фредерик Франдсен.
- 30 декабря 2020
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