В четвертьфинале Канада сыграет с Чехией, которая имеет ещё один шанс доставить неприятности не только России.

Канадцы доминируют и идут без поражений. Они забили 33 гола за четыре матча!

Хозяева молодёжного чемпионата мира стали единственной командой, которая прошла без поражений групповой этап турнира. Матч с финнами казался самой серьёзной проверкой для Канады, но вышло так, что особого сопротивления подопечные Антти Пеннанена не продемонстрировали. «Кленовые» в два раза перебросали соперника, завершив групповой этап с разницей шайб 33 — 4.

С первого же вбрасывания канадцы обрушили волны атак на ворота Кари Пииройнена, и к четвёртой минуте счёт был открыт — Дилан Козенс забил свой пятый гол на турнире. «Это была битва за первое место в группе, поэтому мы вышли на матч с максимальной готовностью. Мы очень довольны стартом, который у нас получился. Это был очень хороший первый период, мы должны продолжать так же», — сказал Козенс в интервью, и его слова не разошлись с делом.

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В середине второй двадцатиминутки канадцы забили дважды и сняли все вопросы о результате матча. После шайб Дилана Холллоуэя и Пейтона Кребса у финнов не осталось даже моральных сил сопротивляться — они играли, скорее, по инерции.

«На кону было не только первое место в группе, но и уход от более тяжёлого соперника в четвертьфинале. Канада полностью доминировала, заставив финнов подолгу оставаться в собственной зоне на протяжении 40 минут», — отметило агентство Canadian Press, и в этих словах нет преувеличения.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Единственное, на что оказались способны «молодые львы» — это испортить матч на ноль для голкипера сборной Канады Девона Леви, который пропустил гол от Брэда Ламберта в начале третьего периода. Вторая шайба Козенса, заброшенная в пустые ворота, поставила точку в матче, и определила соперника для канадцев. В четвертьфинале Канада сыграет со сборной Чехии, которая теперь имеет возможность огорчить не только россиян, но и другого фаворита МЧМ.

высокой скорости, всё было очень быстро — это оказалось сложной задачей для нас. Соперник выигрывал все единоборства, всю борьбу за шайбу. Мы пытались улучшиться, сделали это, но недостаточно. У канадцев слишком много хороших хоккеистов», — откровенно признал наставник сборной Финляндии Антти Пеннанен. Соперник финнов по четвертьфиналу будет определён после итогов матча сборных США и Швеции.

Кроме поражения, финны потеряли защитника Вилле Хейнолу, который неудачно заблокировал бросок. Шайба попала в руку, после чего он был вынужден сразу же уйти в раздевалку. Хейнола — единственный игрок НХЛ в сборной Финляндии, и его участие в четвертьфинальном поединке остаётся под вопросом.



У Канады также не обошлось без травм. Нападающий Алекс Ньюхук получил травму плеча в первом периоде и больше на лёд не вернулся.

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«Мы дадим бой Канаде. В Финляндии этот матч будут смотреть, наверное, миллиона полтора наших болельщиков. Будьте уверены, что финские мальчики постараются как следует», — обещал Пеннанен до игры, но выполнить обещание не сумел.