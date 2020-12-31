В игре со шведами наши показали свои сильные стороны и утёрли нос скептикам. 2020-й завершаем на позитиве.

В плей-офф – без дрожи в коленках! У России на МЧМ есть и стиль, и характер, и талант

Сборная России порадовала под Новый год. В напряжённом матче вырвала победу у шведов, забронировав за собой как минимум второе место в группе. И вырвала совершенно заслуженно, хоть для этого и пришлось ждать до самого конца овертайма.

Дожали! Россия закончила великую серию шведов, они не проигрывали в группе МЧМ 14 лет У нашей сборной вовремя заработало большинство и проснулись лидеры.

С «тре крунур» подопечные Ларионова наконец сыграли так, как от них ждали перед турниром. Тот самый советский хоккей с элементами североамериканской спортивной агрессии, без которой сейчас невозможно быть успешной командой.

Конечно, очень многое зависит от соперника. С играющими шведами нам было проще, чем с терпящими чехами. Однако скандинавы ошибались в разы меньше, чем сборная США, с которой россиянам тоже было комфортно, так что эта победа – полноценный триумф нашей команды. А то после американцев многие скептики заявляли, что звёздно-полосатые сами подарили нам три очка. Но вот вам успех с сильной Швецией, которая в каком бы ни была состоянии, не проигрывала в группе 14 лет. Успех с одной стороны выстраданный, с другой – совершенно заслуженный.

В этом матче мы с первых секунд увидели у россиян не только настрой и эмоции, но и мысль – этого не хватило с чехами. Мы увидели в нашей команде лидеров – они прятались и с чехами, и с американцами. В совокупности всё это дало мощный импульс нашей сборной, и шведы гнулись под этим комбинационным давлением россиян, и могли «сгореть» уже в первом периоде.

Посмотрите, какие голы забивали россияне в стартовом отрезке. В шайбах Афанасьева и Амирова принимала участие вся атакующая тройка. Один врубался в борьбу за шайбу, второй её подбирал и придумывал передачу на пустые ворота, третий завершал – красота!

Разыграли так, что забивали уже в пустые ворота! Гениальная трёхходовка сборной России Взятие ворот шведов на МЧМ Родион Амиров отпраздновал провокационным жестом. Но сам гол получился в лучших традициях советского хоккея.

Но в начале такой игры вряд ли бы прокатили кружева, нужно было поставить шведов на место напором и агрессией. И вот уже на первой минуте Подколзин, наконец-то, использует свою пробивную мощь, пролезает на

пятачок, а Амиров накатывает вторым темпом и заносит шайбу в ворота. Да, гол отменили, но это было не сильно важно. Добрый вечер, капитан! Добрый вечер, первое звено! Мы вас заждались.

«Был разговор с лидерами. Они поняли свою роль». Ларионов — о важной победе над Швецией Также главный тренер молодёжной сборной России заявил, что у него нет претензий к канадским судьям.

Россия была очень убедительна в первом периоде, но всё-таки это молодёжный хоккей с его эмоциями, с его ошибками, с его нелогичностью, проникающей даже в самые отшлифованные стили и системы. Ну и в соперниках у наши парней была всё-таки не Австрия.

Шведы воспользовались своим единственным настоящим моментом в первом периоде, и вот вам уже интрига в том отрезке, где Россия доминировала. А во второй двадцатиминутке «тре крунур» добавили, наши подсели – сначала эмоционально, а потом и на свисток канадских рефери. И шведы моментально вернулись в игру, потому что это очень хорошая, талантливая команда.

Но к судьям не должно быть серьёзных претензий. Может, где-то они начали работать однобоко, едва матч перевалил за экватор, но ведь ещё пару раз простили наших в том самом тяжелейшем втором периоде. Не заметили удара Кузнецова по ракушке Хольцу, не увидели чистый выброс шайбы за пределы площадки у Чистякова. Ошибались они в обе стороны, и на исход игры никак не повлияли.

Канадские судьи начудили с удалениями в матче Россия – Швеция. Что это было? Четыре штрафа подряд у россиян во втором периоде, пропущенные нарушения в обе стороны – уровень судейства не соответствовал МЧМ.

Но вернёмся к нашей сборной. В первом периоде россияне показали стиль, а всё остальное время матча демонстрировали характер. Не позволили шведам перевернуть игру, а затем сумели отодвинуть игру от своих ворот. Здесь похвалы достоин и надёжный Аскаров, и полевые хоккеисты, действовавшие очень самоотверженно.

Очень важно, что при счёте 2:2 Россия не стала только лишь терпеть. Это могло закончиться плохо. Но наши парни, с трудом выбираясь из-под шведского натиска, шли вперёд, искали моменты, причём не за счёт индивидуальных действий, а командно. И создавали остроту, зарабатывали большинство.

Этот компонент в результате стал решающим в матче. Реализация лишнего – это то, что отличало нашу команду в сегодняшней встрече, от игры с чехами. Точные передачи, умные броски, наличие «столба» на пятачке и, как следствие, голы. Целых три, включая победный – у России всё-таки есть большинство в Эдмонтоне! Теперь уже над нами не посмеются американцы, а у нас есть повод думать, что все эти швырки в ноги и четыре человека на синей линии – всего лишь недоразумение, из которого сделали правильные выводы.

«Зачем вы это делаете?» В Америке удивлены действиями сборной России в матче с Чехией «Четыре человека на синей линии — интересная стратегия». Сборная России делит последнее место на турнире по игре в большинстве.

Россия вырвала победу, дожала шведов. На стиле, на характере. Главный итог этого матча – даже не победа, и не комфортный соперник в четвертьфинале. А осознание того, что у этой команды всё-таки есть всё для успеха: игровая модель, талант, лидеры, характер, опять же. А то после встречи с Чехией многие засомневались как в Ларионове, так и в ребятах.

Но под Новый год они доказали, что они – красавцы. И в них нужно верить. 2021-й подарит нам плей-офф любимого турнира, и мы ждём его не с дрожью в коленках, а в предвкушении.