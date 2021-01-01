Россия пройдёт к США или Канаде через Германию? Турнирные расклады плей-офф МЧМ

На молодёжном чемпионате мира – 2021 в Эдмонтоне стали известны все четвертьфинальные пары и время начала матчей. Рассказываем и об особенностях посева в плей-офф с прицелом на полуфиналы.

Канада (1А) – Чехия (4В)

Дата и время начала матча: 3 января 3:00 мск

Хозяева турнира с ужасающим преимуществом выиграли свою группу, впервые за 11 лет забив 16 голов в одном матче. Пострадала Германия, которая играла тот матч неполным составом из-за правил карантина. Удивительно, но самое ожесточённое сопротивление канадцы получили от не самой сильной, но организованной Словакии, которая цеплялась за счёт и сохраняла шансы набрать очки до последней минуты. Даже главный соперник по группе Финляндия сдалась и не могла поднять голову, пока Канада укатывала её в лёд.

Чехия подпортила жизнь России, проведя идеальную игру на турнире – наглухо закрылась и жалила контратаками. Но кроме этого, команде Карела Млейнека похвастаться нечем. От американцев и шведов она получила по семь шайб, а крупная победа над Австрией – не повод бить себя пяткой в грудь. Сомнительно, что чехов хватит на ещё один матч жизни в четвертьфинале. За последний 16 лет они лишь раз доходили до полуфинала.

Канадцы доминируют и идут без поражений. Они забили 33 гола за четыре матча! В четвертьфинале Канада сыграет с Чехией, которая имеет ещё один шанс доставить неприятности не только России.

Финляндия (2А) – Швеция (3В)

Дата и время начала матча: 2 января 23:30 мск

Молодёжная сборная Швеции, на самом деле, большой молодец. Она лишилась четырёх ключевых игроков, практически весь тренерский штаб, выступает под руководством совсем молодого Йоэля Рённмарка, но всё равно может собраться и закатывать соперника в лёд. Правда, далеко не всегда, но чехов раскатали, даже валяя дурака первую половину матча, трижды отыгрывались у России и довели матч до овертайма. И только в битве за первое место с США сникли, пропустив пару неудачных голов. 14-летняя победная серия «тре крунур» на групповых стадиях МЧМ подошла к концу, но шведы говорят, что им важнее выиграть медали.

Посмотрим, получится ли, потому что поражением от США шведы обеспечили себе дерби с Финляндией и на бумаге это самый интересный и непредсказуемый четвертьфинал из четырёх. Финны ожидаемо не испытали проблем со Швейцарией, Словакией и Германией, но при встрече с первым же мощным соперником – Канадой не сдюжили и теперь будут биться со Швецией.

США (1В) – Словакия (4В)

Дата и время начала матча: 3 января 6:30 мск

Американцы проиграли в первом матче турнира России, но показали характер, едва не отыгравшись в концовке. После неудачного старта США уже не убирали ногу с педали газа – грохнули Австрию, показали всё той же России, как надо бить чехов, методично расправились со Швецией в заключительном туре и заняли первое место, одержав три победы с общим счётом 22:0. Пока что американцы, как и канадцы, выглядят настоящей машиной, которая не видит преград на своём пути.

Американцы получили в четвертьфинале самого слабого соперника без каких-либо ярких звёзд и сильных мест. Словакия с минимальным счётом обыграла Швейцарию (ещё более блеклую в этом году), не справилась с Германией, которую тащит одно звено, была в пух и прах бита финнами, но упёрлась рогом с Канадой, умирая на льду все 60 минут. Сомнительно, что в четвертьфинале они совершат подвиг, слишком уж сильны американцы.

Американцы начали МЧМ с поражения, но всё равно первые. Раскатали шведов и обогнали Россию Американские хоккеисты одной ногой уже в полуфинале чемпионата мира, шведам предстоит принципиальная разборка в Северном дерби.

Россия (2В) — Германия (3А)

Дата и время начала матча: 2 января 20:00 мск

Первое место в группе от России уплыло, но плюс «группы смерти» в том, что даже второе место обеспечивает довольно лёгкую дорогу в полуфинал. Россияне красиво обыграли шведов и американцев, покуражились с австрийцами, а единственным ляпом осталось неожиданное поражение от Чехии. Команда Игоря Ларионова не смогла пробиться сквозь оборонительный забор чехов и уступила всухую, однако после этого собралась и набрала приличный ход.

Германия вызывает только положительные эмоции. Ещё в прошлом году они сражались, как львы, а в этом сотворили историю, впервые выйдя в плей-офф МЧМ. Всё благодаря суперзвену Штюцле, Флориана и Петерки, которые на данный момент входят в топ-5 лучших бомбардиров турнира. Она мужественно пережила стартовые трудности, когда полкоманды посадили на карантин, и им пришлось играть с Финляндией и Канадой в два с половиной звена. Зато в решающих матчах со Словакией и Швейцарией немцы выложились на 200% и сейчас никак не выглядят мальчиками для битья. Но, конечно, Россия должна обыгрывать Германию и выходить в полуфинал.

В плей-офф – без дрожи в коленках! У России на МЧМ есть и стиль, и характер, и талант В игре со шведами наши показали свои сильные стороны и утёрли нос скептикам. 2020-й завершаем на позитиве.

Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.

Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2021

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом. Это означает, что если не случится сенсаций, то в полуфинал пробьются сборные США, Канады, России и победитель пары Швеция — Финляндия. В таком случае, если дальше пройдёт Финляндия, то Россия попадёт на Канаду, а если Швеция, то наша молодёжка выйдет на США.