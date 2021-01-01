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Кто, когда сыграет в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею–2021, расписание

Елена Кузнецова
Россия пройдёт к США или Канаде через Германию? Турнирные расклады плей-офф МЧМ
Все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира и расклад на 1/2 финала.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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На молодёжном чемпионате мира – 2021 в Эдмонтоне стали известны все четвертьфинальные пары и время начала матчей. Рассказываем и об особенностях посева в плей-офф с прицелом на полуфиналы.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Канада (1А) – Чехия (4В)
Дата и время начала матча: 3 января 3:00 мск

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Не начался

Хозяева турнира с ужасающим преимуществом выиграли свою группу, впервые за 11 лет забив 16 голов в одном матче. Пострадала Германия, которая играла тот матч неполным составом из-за правил карантина. Удивительно, но самое ожесточённое сопротивление канадцы получили от не самой сильной, но организованной Словакии, которая цеплялась за счёт и сохраняла шансы набрать очки до последней минуты. Даже главный соперник по группе Финляндия сдалась и не могла поднять голову, пока Канада укатывала её в лёд.

Чехия подпортила жизнь России, проведя идеальную игру на турнире – наглухо закрылась и жалила контратаками. Но кроме этого, команде Карела Млейнека похвастаться нечем. От американцев и шведов она получила по семь шайб, а крупная победа над Австрией – не повод бить себя пяткой в грудь. Сомнительно, что чехов хватит на ещё один матч жизни в четвертьфинале. За последний 16 лет они лишь раз доходили до полуфинала.

Канадцы доминируют и идут без поражений. Они забили 33 гола за четыре матча!
В четвертьфинале Канада сыграет с Чехией, которая имеет ещё один шанс доставить неприятности не только России.

Финляндия (2А) – Швеция (3В)
Дата и время начала матча: 2 января 23:30 мск

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 23:30 МСК
Не начался

Молодёжная сборная Швеции, на самом деле, большой молодец. Она лишилась четырёх ключевых игроков, практически весь тренерский штаб, выступает под руководством совсем молодого Йоэля Рённмарка, но всё равно может собраться и закатывать соперника в лёд. Правда, далеко не всегда, но чехов раскатали, даже валяя дурака первую половину матча, трижды отыгрывались у России и довели матч до овертайма. И только в битве за первое место с США сникли, пропустив пару неудачных голов. 14-летняя победная серия «тре крунур» на групповых стадиях МЧМ подошла к концу, но шведы говорят, что им важнее выиграть медали.

Посмотрим, получится ли, потому что поражением от США шведы обеспечили себе дерби с Финляндией и на бумаге это самый интересный и непредсказуемый четвертьфинал из четырёх. Финны ожидаемо не испытали проблем со Швейцарией, Словакией и Германией, но при встрече с первым же мощным соперником – Канадой не сдюжили и теперь будут биться со Швецией.

США (1В) – Словакия (4В)
Дата и время начала матча: 3 января 6:30 мск

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 06:30 МСК
Не начался

Американцы проиграли в первом матче турнира России, но показали характер, едва не отыгравшись в концовке. После неудачного старта США уже не убирали ногу с педали газа – грохнули Австрию, показали всё той же России, как надо бить чехов, методично расправились со Швецией в заключительном туре и заняли первое место, одержав три победы с общим счётом 22:0. Пока что американцы, как и канадцы, выглядят настоящей машиной, которая не видит преград на своём пути.

Американцы получили в четвертьфинале самого слабого соперника без каких-либо ярких звёзд и сильных мест. Словакия с минимальным счётом обыграла Швейцарию (ещё более блеклую в этом году), не справилась с Германией, которую тащит одно звено, была в пух и прах бита финнами, но упёрлась рогом с Канадой, умирая на льду все 60 минут. Сомнительно, что в четвертьфинале они совершат подвиг, слишком уж сильны американцы.

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Россия (2В) — Германия (3А)
Дата и время начала матча: 2 января 20:00 мск

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Не начался

Первое место в группе от России уплыло, но плюс «группы смерти» в том, что даже второе место обеспечивает довольно лёгкую дорогу в полуфинал. Россияне красиво обыграли шведов и американцев, покуражились с австрийцами, а единственным ляпом осталось неожиданное поражение от Чехии. Команда Игоря Ларионова не смогла пробиться сквозь оборонительный забор чехов и уступила всухую, однако после этого собралась и набрала приличный ход.

Германия вызывает только положительные эмоции. Ещё в прошлом году они сражались, как львы, а в этом сотворили историю, впервые выйдя в плей-офф МЧМ. Всё благодаря суперзвену Штюцле, Флориана и Петерки, которые на данный момент входят в топ-5 лучших бомбардиров турнира. Она мужественно пережила стартовые трудности, когда полкоманды посадили на карантин, и им пришлось играть с Финляндией и Канадой в два с половиной звена. Зато в решающих матчах со Словакией и Швейцарией немцы выложились на 200% и сейчас никак не выглядят мальчиками для битья. Но, конечно, Россия должна обыгрывать Германию и выходить в полуфинал.

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Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.

Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2021

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом. Это означает, что если не случится сенсаций, то в полуфинал пробьются сборные США, Канады, России и победитель пары Швеция — Финляндия. В таком случае, если дальше пройдёт Финляндия, то Россия попадёт на Канаду, а если Швеция, то наша молодёжка выйдет на США.

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