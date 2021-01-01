Но для начала нашим нужно справиться с крепкими немцами, у которых очень опасное первое звено.

В полуфинале Россию будет ждать Канада или США. Что происходит на МЧМ

Видеообзоры матчей игрового дня

Группа А

Канада – Финляндия – 4:1

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Канада в матче за первое место в группе А достаточно удачно переиграла финнов. Всё-так даже без своего капитана Кирби Дака североамериканцы выглядят мощно и уверенно. Дубль оформил Дилан Козенс, забрасывавший вторую шайбу уже в пустые ворота. Канадцы вышли на чехов, а финны в 1/4 финала сыграют принципиальный матч со шведами.

Группа В

Чехия – Австрия – 7:0

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Чехи ожидаемо без проблем разобрались с аутсайдером группы B командой Австрии. Однако занять место выше четвёртого, даже несмотря на победу над Россией, коллективу Карела Млейнека не удалось, поэтому уже в четвертьфинале придётся играть с Канадой.

Швеция – США – 0:4

Видеообзор матча Швеция — США

Последними в рамках группового этапа играли шведы и американцы. Именно от этого матча зависело место обеих команд, а также итоговая позиция сборной России. Американцы после поражения от команды Игоря Ларионова очень сильно прибавили и буквально сметают всех на своём пути. Голкипер Спенсер Найт отыграл на ноль, не пропустив ни одной шайбы. Ох и не позавидуешь словакам, которым теперь играть с американцами.

Гол дня

Только посмотрите, как сыграли американцы в этом эпизоде. «Звёздно-полосатые» выиграли вбрасывание, Зеграс сделал передачу на левый край — Джонсон продвинулся вперёд и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку. Просто великолепное исполнение!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Расклады на четвертьфинал и полуфинал

После завершения матча Швеция – США определилось итоговое положение команд в группе B. Российская сборная заняла второе место и теперь в четвертьфинале сыграет с командой Германии, которая расположилась на третьем месте в группе A.

Все четвертьфинальные пары на МЧМ-2021:

США (1B) – Словакия (4A);

Россия (2B) – Германия (3A);

Канада (1A) – Чехия (4B);

Финляндия (2A) – Швеция (3B).

Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2021

Что ждёт Россию в полуфинале в случае победы над Германией? Команде Игоря Ларионова в любом случае играть североамериканской сборной. Если шведы в своём четвертьфинале победят финнов, то «Тре крунур» сыграют с Канадой, а Россия – с США. Если же шведы проиграют, то россиянам придётся играть с «кленовыми листьями» уже в полуфинале, а финны встретятся со сборной США.

Расписание четвертьфиналов

2 января

Россия – Германия

Финляндия – Швеция

3 января

Канада – Чехия

США – Словакия