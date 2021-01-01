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МЧМ по хоккею 2021. Все пары плей-офф, расклады, результаты, видео, 1.01.2021

Все пары плей-офф МЧМ-2021
Павел Панышев
В полуфинале Россию будет ждать Канада или США. Что происходит на МЧМ
Но для начала нашим нужно справиться с крепкими немцами, у которых очень опасное первое звено.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Видеообзоры матчей игрового дня

Группа А

Канада – Финляндия – 4:1

U20 ЧМ-2021. Группа A
01 января 2021, пятница. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 1
Финляндия U20
1:0 Козенс – 03:01' (5x5)   2:0 Холлоуэй (Пеллетье, Шнайдер) – 26:54' (5x5)   3:0 Кребс (Байрэм, Зари) – 32:58' (5x5)   3:1 Ламберт (Ниемеля, Пярссинен) – 45:05' (5x4)   4:1 Козенс – 58:43' (en)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Канада в матче за первое место в группе А достаточно удачно переиграла финнов. Всё-так даже без своего капитана Кирби Дака североамериканцы выглядят мощно и уверенно. Дубль оформил Дилан Козенс, забрасывавший вторую шайбу уже в пустые ворота. Канадцы вышли на чехов, а финны в 1/4 финала сыграют принципиальный матч со шведами.

Группа В

Чехия – Австрия – 7:0

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 22:00 МСК
Чехия U20
Окончен
7 : 0
Австрия U20
1:0 Кубичек (Новак, Витоух) – 26:21' (5x5)   2:0 Ланг (Гаш, Свозил) – 32:05' (5x5)   3:0 Ланг (Мышак, Кубичек) – 38:11' (5x5)   4:0 Пржикрыл (Мужик, Беранек) – 39:27' (5x5)   5:0 Новак (Рашка, Йиржичек) – 41:39' (5x5)   6:0 Йиржичек (Витоух, Новак) – 56:45' (5x5)   7:0 Мышак (Ланг, Теплы) – 59:34' (5x5)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Чехи ожидаемо без проблем разобрались с аутсайдером группы B командой Австрии. Однако занять место выше четвёртого, даже несмотря на победу над Россией, коллективу Карела Млейнека не удалось, поэтому уже в четвертьфинале придётся играть с Канадой.

Швеция – США – 0:4

U20 ЧМ-2021. Группа B
01 января 2021, пятница. 05:30 МСК
Швеция U20
Окончен
0 : 4
США U20
0:1 Хеллесон (Бринк, Берард) – 01:09' (5x5)   0:2 Зеграс (Фэйбер) – 03:58' (5x5)   0:3 Джонсон (Зеграс, Тюркотт) – 22:00' (5x5)   0:4 Тюркотт (Калиев) – 23:55' (5x5)

Видеообзор матча Швеция — США

Последними в рамках группового этапа играли шведы и американцы. Именно от этого матча зависело место обеих команд, а также итоговая позиция сборной России. Американцы после поражения от команды Игоря Ларионова очень сильно прибавили и буквально сметают всех на своём пути. Голкипер Спенсер Найт отыграл на ноль, не пропустив ни одной шайбы. Ох и не позавидуешь словакам, которым теперь играть с американцами.

Гол дня

Только посмотрите, как сыграли американцы в этом эпизоде. «Звёздно-полосатые» выиграли вбрасывание, Зеграс сделал передачу на левый край — Джонсон продвинулся вперёд и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку. Просто великолепное исполнение!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Расклады на четвертьфинал и полуфинал

После завершения матча Швеция – США определилось итоговое положение команд в группе B. Российская сборная заняла второе место и теперь в четвертьфинале сыграет с командой Германии, которая расположилась на третьем месте в группе A.

Все четвертьфинальные пары на МЧМ-2021:

США (1B) – Словакия (4A);

Россия (2B) – Германия (3A);

Канада (1A) – Чехия (4B);

Финляндия (2A) – Швеция (3B).

Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары МЧМ-2021

Что ждёт Россию в полуфинале в случае победы над Германией? Команде Игоря Ларионова в любом случае играть североамериканской сборной. Если шведы в своём четвертьфинале победят финнов, то «Тре крунур» сыграют с Канадой, а Россия – с США. Если же шведы проиграют, то россиянам придётся играть с «кленовыми листьями» уже в полуфинале, а финны встретятся со сборной США.

Расписание четвертьфиналов

2 января
Россия – Германия

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Россия U20
Не начался
Германия U20

Финляндия – Швеция

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 23:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Швеция U20

3 января
Канада – Чехия

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U20
Не начался
Чехия U20

США – Словакия

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 06:30 МСК
США U20
Не начался
Словакия U20
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